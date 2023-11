El empresario fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, se involucró este en los cruces políticos que se dieron de cara al balotaje entre el ministro-candidato oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei.

Específicamente, Galperin compartió en redes sociales el mensaje que publicó ayer Guibert Englebienne, de Globant.

En repudio a la utilización de la estética que tiene la firma de ecommerce para montar cartelería y difundir mensajes contra el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Galperin se subió al posteo de Englebienne, que expresa:

"No se mancha la reputación de una compañía ejemplar donde 50.000 personas se rompen el lomo todos los días. Ellos merecen el respeto de todos".

Luego el mensaje continúa: "No se usa el dinero de todos los argentinos para ganar una elección. No nos sobra ni corresponde. No se usa el miedo y la mentira para extorsionar e intentar desviar el voto". Para cerrar indica: "La democracia es de todos. Nos vemos el domingo".

Campaña contra Milei utilizó la estética de Mercado Libre

Los afiches que motivaron la publicación del empresario tienen la estética de Mercado Libre, pero en ellos figura el nombre de la compañía ficticia "Mercado Liberado".

Lanzaron campaña política con la estética de Mercado Libre

"Hot Sale, Día del niño", dice uno de ellos, que promociona una pistola. "Anti bullying, incluye cargador", sostiene la publicidad y agrega: " No le enseñes a defenderse, enseñale a que le tengan miedo".

Este viernes 17 de noviembre, minutos antes del inicio de la veda electoral, Milei dio una entrevista en la que se refirió, entre otras cuestiones, a la campaña que llevó adelante el oficialismo en su contra con miras al balotaje.

"Han apelado al sentimiento de miedo, que es uno de los más complejos en el ser humano. Básicamente, el miedo fue lo que utilizó el Gobierno para tratar de ahuyentar a nuestros votantes o a la gente que quiere un cambio".

Además, añadió que, "el cambio inherentemente entraña riesgo pero si usted no abraza ese riesgo, es imposible alcanzar la gloria".

En este sentido, ejemplificó: "Si usted va a jugar la final del mundo, tiene riesgo de perderla; pero si no la juega, ya la perdió. [Gonzalo] Montiel si no pateaba el penal [en la final del Mundial], estaba más tranquilo, estaba más seguro (...) Querer llevar a la Argentina a ser una potencia mundial nuevamente entraña riesgo, pero la alternativa es morirnos como unas ratas".