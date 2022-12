Un día como hoy Nintendo lanzó una consola que revolucionó el mercado

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha, pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 19 de noviembre de 2006, Nintendo lanza su videoconsola Wii en América. El 02 de diciembre de 2006 se lanzará en Japón y el 08 de diciembre de 2006 en Europa.

Wii es la primera videoconsola de Nintendo que no lleva el nombre de la empresa en su producto. Wii se no se llama "Nintendo Wii" solo "Wii".

Durante su desarrollo, la consola Wii de Nintendo fue conocida con el nombre clave "Revolution".

Wii perteneciente a la séptima generación de videoconsolas y es la sucesora directa de Nintendo GameCube y compite principalmente con los sistemas Xbox 360 de Microsoft y PlayStation 3 de Sony.

Si bien comúnmente se usa el término "Wiis" como plural de la consola, Nintendo ha manifestado que la forma oficial en plural es "sistemas Wii" o "consolas Wii".

La escritura de "Wii" con dos letras minúsculas «i» está destinada a asemejar a dos personas de pie juntas, una reminiscencia de dos jugadores que se reúnen, así como para representar al Wii Remote y el Nunchuk.

La empresa ha dado varias razones para esta opción de nombre desde el anuncio; la más conocida es: "Wii suena como la palabra inglesa "we" (nosotros), lo que enfatiza que la consola es para todos. Wii es fácil de recordar por la gente alrededor del mundo, sin importar su idioma. No hay confusiones. No se necesita abreviar. Simplemente Wii".

Además...

El 02 de diciembre de 1991, Apple lanza QuickTime, un framework multimedia ampliable capaz de manejar varios formatos de video digital, imagen, sonido, imágenes panorámicas y la interactividad.

La versión clásica de QuickTime está disponible para Windows XP y versiones posteriores, así como para el sistemas operativos Mac OS X posteriores a Leopard.

Una versión más reciente, QuickTime actualmente está disponible en Mac OS X Snow Leopard y posteriores.

QuickTime viene incluido con Mac OS X pero en Microsoft Windows debe ser descargado como una instalación independiente y está incluido con iTunes de Apple (antes de iTunes 10.5).

El Kit de desarrollo de software (SDK) de QuickTime están a disposición del público en la "Apple Developer Connection suscripción" (ADC).

El SDK de QuickTime es gratuita y está disponible tanto para los sistemas operativos OS X y Windows .

Hay algunas otras aplicaciones de reproducción libre que se basan en el marco de QuickTime, que proporciona características no disponibles en la base de QuickTime Player.

Por ejemplo , iTunes puede exportar audio en formato WAV, AIFF, MP3, AAC y Apple Lossless.

Además, Mac OS X tiene un AppleScript simple que se puede utilizar para reproducir una película en modo de pantalla completa.