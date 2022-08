Vitálik Buterin cada vez más argentino: así fue el inesperado tuit que revolucionó Twitter

Vitálik Buterin, el genio ruso cocreador de la red Ethereum, sorprendió a miles de fanáticos en el transcurso de la última rueda de la semana.

¿Por qué? En su cuenta personal de Twitter, Buterin, que en diciembre pasado visitó por primera vez a la Argentina, posteó la imagen de una bombilla para tomar mate.

"Aún tienes la pajita", tuiteó el joven ruso en su cuenta (@vitalik.eth), que ya cuenta con más de 4,2 millones de seguidores.

El sorbete lleva impreso el logo de Bitso, plataforma mexicana para comprar, vender y usar criptomonedas, con operaciones en la Argentina, Brasil, Colombia y México.

El posteo de Vitálik finaliza en realidad un hilo en el que el ruso realizó una mini encuesta entre sus seguidores.

En la interacción, Vitálik preguntó a sus fanáticos cuál era la última bebida que habían tomado: té o café

The last time you drank tea or coffee, which one did you drink? — vitalik.eth (@VitalikButerin) August 19, 2022

La bombilla que posteó Vitálik en Twitter y generó revuelo entre sus seguidores

En una de sus respuestas, el usuario Evan Van Ness (@evan_van_ness), fundador de WeekInETHNews, un portal dedicado a noticias sobre Ethereum, respondió con el emoji de un mate.

Otro usuario, mariano.eth también decidió sumarse al hilo y acotó que él también había tomado mate.

Incluso, contó una particular anécdota con el genio ruso: "Entonces, cuando Vitalik estuvo en BA en diciembre, compré este mate, una bombilla y un poco de yerba realmente geniales para que se los llevara a casa, pero no lo volví a ver, así que nunca se los di :(".

Same...So when Vitalik was in BA in December, I bought this really cool mate, bombilla, and some yerba for him to take home, but didn't see him again so never gave it to him :(We'll make him a mate drinker eventually ???? — mariano.eth ✨ᕙ༼ຈل͜ຈ༽ᕗ✨ | ???????? (@nanexcool) August 19, 2022