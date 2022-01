Lamborghini subastará su primer NFT

Al igual que muchos de sus pares, Lamborghini, el popular fabricante de coches de lujo italiano, se ha sumado a la imparable tendencia de los NFT (tokens no fungibles).

Según explica The Verge, Lamborghini ha anunciado que subastará una serie de NFT que ha creado en colaboración con el artista suizo Fabian Oefner, con NFT Pro y la casa de subastas Sotheby’s. La imagen creada por Oefner muestra un Lamborghini descomponiéndose en el espacio, como si de un cohete espacial se tratase.

La subasta del primero de los cinco NFT tendrá lugar en nft.lamborghini.com a partir de las 4:00 p.m. (hora de Roma) del 1 de febrero. El resto de subastas comenzarán y finalizarán 15 minutos más tarde que la anterior. Cada subasta tendrá una duración de 75 horas y 50 minutos que según la empresa, es el tiempo exacto que tardó el Apolo 11 en abandonar la Tierra y entrar en la órbita de la Luna.

Parece que la empresa ve esta aportación al universo de los NFT como una especie de acercamiento a un público más joven y rico. "La comunidad NFT es una multitud bastante joven y orientada a la innovación", dijo Stephan Winkelmann, presidente ejecutivo de Lamborghini a The Verge. "Tienen valores o intereses similares a los de Lamborghini como empresa o la comunidad de Lamborghini en general. Así que es un vínculo bastante lógico", añadió el ejecutivo, según reportó el sitio de Digital Trends.

Los NFT son las versiones modernas de las tarjetas coleccionables del pasado. Se trata de unidades de criptomonedas únicas que no se pueden replicar pues se crean como bloques únicos y exclusivos en la cadena de la plataforma elegida por el vendedor. Esta cadena también almacena la propiedad del archivo, de ahí su alto valor.

Julian, el hijo mayor de John Lennon, comenzó a vender algunos elementos raros de la historia de los Beatles y de su padre que provienen de su propia colección privada.

Los ítems más codiciados que se subastarán como NFT son el abrigo de John Lennon de la película "Magical Mystery Tour", su capa de "Help!", tres guitarras y las notas escritas a mano de Paul McCartney para los arreglos de "Hey Jude".

La serie de NFT se llama "Lennon Connection: The NFT Collection" y salió en subasta el lunes, la cual comenzará el 7 de febrero en colaboración con el mercado de NFT YellowHeart y Julien's Auctions. Una parte del dinero que se recaude gracias a la subasta de NFT se donará a la White Feather Foundation de Lennon.

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJ pic.twitter.com/bvG7EHAX88 — Julian Lennon (@JulianLennon) January 24, 2022