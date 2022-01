NFT: cómo se pueden transformar en una importante herramienta de marketing para tu empresa

Aunque los Bored Apes ( simios aburridos) y los Pudgy Penguins (pingüinos regordetes) acaparan los titulares, y el potencial de las finanzas descentralizadas (DeFi) y el play-to-earn es innegablemente grande y emocionante, el potencial de comercialización de los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) merece la misma atención. Todo se reduce a esto: Con los NFT, prácticamente cualquier cosa puede ser gamificada para promover los resultados de marketing deseados.

La gamificación —definida por Gabe Zichermann , autor de The Gamification Revolution , como un "proceso de utilización del pensamiento de juego y de la dinámica de juego para atraer al público y resolver problemas"— no es nueva para las ventas y el marketing. Lo que sí es nuevo son los mecanismos con los que se puede captar y motivar a los clientes potenciales y a los actuales. Y, Dios mío, son apasionantes. Para ilustrar este punto, he aquí cinco ejemplos de uso de los NFT para los vendedores.