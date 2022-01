Un día como nació uno de los principales referentes en la historia de IBM

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 14 de enero de 1914, nació en Ohio, Estados Unidos, Thomas J. Watson, Jr., fue el segundo presidente y director ejecutivo de IBM (el primero fue su padre).

Thomas Watson Jr., fue quien llevó a IBM de la era de los tabuladores mecánicos y máquinas de escribir a la era de las computadoras.

Durante su liderazgo, IBM creció de una empresa de tamaño medio a una de las doce corporaciones industriales más grandes del mundo.

Cuando Watson Jr. se convirtió en consejero delegado en 1956, IBM empleaba 72.500 personas y tenía un ingreso bruto de u$s892000000, cuando dejó el cargo en 1971, IBM contaba con más de 270.000 empleados y el ingreso bruto era de u$s8.3 mil millones.

La revista Fortune una vez llamó a Thomas Watson Jr. "el mayor capitalista que jamás haya vivido."

Watson Jr. obtuvo un BA grado de la Universidad Brown en 1937 y se unió a IBM como vendedor en Manhattan, en octubre de ese año, luego sirvió durante cinco años como piloto en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos y en el momento de su puesta en libertad celebró la calificación de piloto mayor y el grado de Teniente Coronel.

Después de terminar su servicio militar, regresó a sus funciones en IBM.

En enero de 1952, fue elegido presidente de la compañía, en mayo de 1956, Watson Jr. se hizo director general y en mayo de 1961, fue elegido presidente de la Junta.

Watson Jr. dejó el cargo de presidente y consejero delegado en 1971, un año después de sufrir un ataque al corazón.

Watson Jr. seguió siendo miembro de la junta directiva de IBM hasta 1984 hasta que fue nombrado embajador de Estados Unidos para la Unión Soviética en el periodo 1979-1981.

Además...

El 14 de enero de 1976, se estrenó la serie de televisión estadounidense "La mujer biónica", protagonizada por Lindsay Wagner.

Esta serie fue emitida durante tres temporadas entre 1976 y 1978 como un "spin off" de "The Six Million Dollar Man" (El hombre nuclear).

La serie versa sobre la estrella del tenis profesional Jaime Sommers (Wagner) que está a punto de morir en un accidente de paracaidismo.

Sommers es salvada por Oscar Goldman (Richard Anderson) y el Dr. Rudy Wells (Martin E. Brooks) y proceden a implantarles piezas biónicas similares a los de los Steve Austin (El hombre nuclear).

Como resultado Sommers se convierte en "La mujer biónica" la cual ha amplificado la audición en el oído derecho, posee un brazo derecho muy fuerte y las piernas mejoradas le permiten correr a velocidades que exceden las 60 millas por hora.

La serie se estrenó en la cadena ABC en enero de 1976 , como un reemplazo de mitad de temporada.

Con trece episodios a transmitirse a partir de enero 1976-mayo 1976 , se convirtió en el quinto programa de televisión más visto de la temporada 1975/76.

La segunda temporada se desarrolló entre septiembre 1976 a mayo 1977 con 22 episodios y terminó con buenas críticas.

La ABC decidió no renovar la serie porque no atraía el tipo de público ABC que quería. NBC toma la serie para una tercera ( y última ) temporada con 22 episodios.