Un día como hoy nació una de las personalidades más relevantes, ricas e influyentes de la actualidad

El 28 de octubre de 1955 (hace 65 años), nace William Henry "Bill" Gates III, cofundador de Microsoft, magnate de negocios, inversionista, programador, inventor y filántropo.

Gates es el ex presidente ejecutivo y presidente de Microsoft, la mayor compañía de software de ordenadores personales del mundo, él cual cofundó con Paul Allen.

Bill Gates apareció en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo desde 1995 hasta la fecha.

Durante su carrera en Microsoft , Gates ocupó los cargos de CEO y arquitecto jefe de software, y sigue siendo el accionista individual más grande con 6,4% de las acciones ordinarias.

Gates ha sido criticado por sus tácticas de negocio, que se han considerado contrarias a la competencia, una opinión que en algunos casos ha sido confirmada por los tribunales.

En las últimas etapas de su carrera, Gates ha llevado a cabo una serie de iniciativas filantrópicas, donando grandes cantidades de dinero a varias organizaciones de caridad y programas de investigación científica a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, fundada en 2000.

Gates también es autor de los libros: "The Road ahead" (1995) y "Business @ The Speed of Thought" (1999).

Dejó el cargo de director ejecutivo de Microsoft en enero de 2000 y se mantuvo como presidente y creó el cargo de arquitecto jefe de software para sí mismo.

El último día de Gates a tiempo completo en Microsoft fue de 27 junio de 2008.

Además...

El 28 de octubre de 1937 (hace 83 años), nace en Nueva York, Estados Unidos, Marcian "Ted" Hoff, ingeniero, mejor conocido por ser el coinventor de microprocesador junto a Federico Faggin y Masatoshi Shima.

Hoff obtuvo su licenciatura en ingeniería eléctrica en el Instituto Politécnico Rensselaer en 1958. Recibió sus primeras dos patentes mientras trabajaba durante sus veranos universitarios de pregrado para la Corp. de señalización ferroviaria de Rochester en Nueva York.

Recibió su título de maestría (1959) y Ph.D. (1962) ambos en la Universidad de Stanford. En 1968, Hoff se unió a Intel como su empleado número 12 y se le atribuye la elaboración de la idea de un procesador universal a reemplazar circuitos diseñados a medida.

Luego, junto a Federico Faggin y Masatoshi Shima crean en Intel el primer microprocesador: El 4004.

En 1980, Hoff fue nombrado el primer Intel Fellow, la posición técnica más alta en la empresa. Pero en 1983, Hoff se fua a la empresa de videojuegos Atari como vicepresidente de tecnología.

Entre 1990 y 2007, Hoff fue jefe de tecnología en Teklicon, una firma de consultoría de propiedad intelectual.