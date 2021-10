Bezos tuiteó una nota vieja que decía que "Amazon sería un fracaso": la lección que les dejó a sus seguidores

Uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, Jeff Bezos, fundó en julio de 1994 una librería en línea llamada "Cadabra.com", que con el paso del tiempo se convirtió en Amazon. 27 años después, esta firma le permitió obtener una fortuna de u$s200.000 millones.

Sin embargo, su camino al éxito implicó distintos desafíos y no todos entendieron su visión, que a largo plazo lo llevaría a la cima de un imperio que no conoce límites.

Esta semana Bezos compartió con sus seguidores de Twitter un antiguo artículo publicado por la revista estadounidense Barron’s que "predijo" el fracaso de Amazon.

La nota principal de Barron’s se titulaba "Amazon.bomb", con la ilustración de una bomba con la cara de Bezos, y apareció en la edición del 31 de mayo de 1999. La noticia pronosticaba que el precio de las acciones de Amazon se derrumbarían y que los verdaderos ganadores del "boom de Internet" serían "las empresas que venden sus propios productos directamente".

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021