Conocé al creador de OnlyFans, un multimillonario que revolucionó el contenido "hot" para adultos

El creador de la plataforma es hijo de un banquero que trabajó para la financiera Barclays y que acumuló inversiones por más de 77 años.

La plataforma OnlyFans adquirió un nivel de alcance y popularidad inimaginable en muy poco tiempo. Si bien en un momento comenzó como un emprendimiento para que artistas lograran la suficiente sustentabilidad en base a la relación con sus fanáticos, hoy en día se utiliza para divulgar contenido adulto entre los usuarios. A pesar de mantener un bajo perfil, recientemente se conoció un poco más acerca de la historia de su creador, Tim Stokely.

Según publicó el portal inglés Daily Mail en los últimos días, Stokely pertenece a una acomodada familia de Essex, condado del Reino Unido. Aún presentándose como un empresario de clase media, el emprendedor es hijo de un banquero que trabajó para la financiera Barclays y que acumuló inversiones por más de 77 años.

Su historia

Según él mismo cuenta, su carrera comenzó en el negocio de la pornografía a comienzos de los años 2000, cuando todavía era alumno en la Universidad Anglia Ruskin. En un principio optó por este camino debido a una atracción hacia "las películas fetichistas".

En una sesión de preguntas y respuestas en la red social Reddit en 2014, contó cómo surgió la idea para crear este emprendimiento. La misma sucedió "mientras estudiaba varios sitios de dominatrix del Reino Unido en busca de oportunidades comerciales". Es así que, según cuenta, encontró la "necesidad" de que exista un sitio "de dominación financiera que funcione correctamente".

Tras varios intentos fallidos, con plataformas como Glamworship y Customs4U, se ganó el título de "empresario británico en la industria del entretenimiento para adultos". Sin embargo, en 2016 nació OnlyFans con el objetivo de que artistas pudieran ofrecer a sus fanáticos contenidos exclusivos por una suscripción.

Todo cambió en 2018 cuando Leonid Radvinsky, propietario del sitio web pornográfico MyFreeCams, compró el 75% de sus acciones. Es así que se dio el cambio rotundo y hoy en día su fundador y CEO afirma que cuenta con más de 30 millones de usuarios registrados.

Aunque cuenta con un bajo perfil, la vida de Tim Stokely no está carente de lujos. Desde su cuenta de Instagram, suele publicar imágenes de sus paradisíacos destinos a los que viaja junto a sus amigos, como las exóticas playas de España. A su vez, también muestra su lujoso hogar, con todas las comodidades, y los autos de alta gama que maneja.

Una máquina de hacer dólares

En el contexto de la pandemia, las plataformas de entretenimiento como Netflix, Amazon Prime Video y Spotify se convirtieron en verdaderas aliadas ante las innumerables horas de encierro.

Y entre tanta oferta de servicios apareció uno que registró un desempeño impresionante, pero del cual poco se habla y que engloba una fuerte polémica.

OnlyFans ofrece servicios de suscripción a creadores de contenido, con un público exclusivamente adulto y una particular característica: la mayoría de los usuarios crean material erótico.

Similar a lo que ocurre en YouTube, Twitch o Instagram, la firma cuenta con su propia comunidad de usuarios que viven de las ganancias que generan a través de esta novedosa red social.

Según datos de la compañía de soluciones tecnológicas SignalFire a los que accedió iProUP, cerca de 50 millones de personas en el mundo pueden considerarse como creadores en Internet. Pero con algunas particularidades:

Casi todos ( 47 millones ) son amateurs

Apenas algo más de dos millones son profesionales

Se encuentran distribuidos en plataformas como YouTube, Instagram, Snapchat, Twitch, TikTok, Substack, Patreon y OnlyFans

Con la idea de cambiar el modelo de negocio considerado como "tradicional", la polémica plataforma atrae la atención de 85 millones de usuarios registrados que, mes a mes, pagan para consumir las producciones de un millón de creadores de contenido.

El modelo de OnlyFans permite que el generador de contenido cree distintas categorías de suscripción, lo que lo acerca de forma directa, personal y, a veces, "exclusiva" a sus seguidores.

Debido a esta interacción sin intermediarios, famosos de la talla de la actriz y modelo Bella Thorne, la cantante Cardi B y el rapero Tyga, se coronan como las cuentas que más abonados acumulan y generan millones de dólares con una sola foto.

Un ejemplo cercano es el del modelo e influencer chileno Diego Rivano. Con más de 100.000 seguidores en Instagram, revela algunos de sus secretos. "Con OnlyFans gano muchísimo más que en mi trabajo anterior. Actualmente estoy teniendo ingresos de hasta 16.000 dólares por mes", confía a iProUP.

Con unos 1.500 suscriptores mensuales en su cuenta, el influencer produce fotos y videos eróticos. Pero eso no es todo: cobra entre u$s500 y u$s1.000 la publicidad, tiene "staff propio" y hasta creó una productora para generar nuevas cuentas de OnlyFans y diversificar sus ingresos con distintas audiencias dentro del universo "para adultos".

"El negocio va hacia la venta de contenido digital y los influencer podrían sumarse, aunque no necesariamente por OnlyFans. Yo me considero un híbrido: por un lado, subo cosas gratis a mis redes y ahí me pueden buscar las marcas, pero a su vez monetizo mi contenido privado", afirma Rivano.