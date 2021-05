Ahora vas a poder ocultar la cantidad de "likes" en Instagram

Luego haber sido un rumor hoy ya es realidad, a partir de ahora todos los usuarios de Facebook e Instagram podrán elegir si quieren o no ver el número de Me Gusta en las plataformas. Esta actualización, que es parte de los esfuerzos de Instagram para que las personas se sientan bien cuando pasan tiempo en la aplicación, es una forma de brindarle a los usuarios aún más control sobre su experiencia en ella.

El impacto que tiene el número de Likes o Me gusta en Instagram estaba siendo testeado desde julio de 2019. Los comentarios de la comunidad fueron diversos: si bien algunas personas pensaron que era positivo tener oculto este recuento o número, a otras les gustaría seguir viendo este dato para poder identificar tendencias y contenidos más populares en Instagram.

Ahora, todos los usuarios tendrán la opción de elegir entre visualizar o no la cantidad de likes en las publicaciones de otras personas, desactivar el número de likes en sus propias publicaciones, o mantener la experiencia original que muestra el número total de estas reacciones en ambos casos.

Esta nueva opción se suma a otras herramientas lanzadas recientemente que buscan brindar a las personas más poder sobre su experiencia en Instagram, como la administración del tiempo, la función Restringir, la herramienta Silenciar y una nueva forma de filtrar solicitudes de mensajes abusivos para los Mensajes Directos.

La actualización también es parte de una serie de características similares disponibles en Facebook, como las herramientas del Feed, con las cuales el usuario podrá seleccionar quién puede comentar en sus publicaciones, eligiendo ver el contenido de amigos cercanos y páginas favoritas.

Por otro lado, Instagram está trabajando en estrecha colaboración con expertos independientes para comprender mejor cómo empoderar a las personas, desarrollar la autoconciencia y dar forma a una experiencia más positiva en Instagram.

Por ejemplo, en Estados Unidos, colabora con la Fundación Jed, una organización sin fines de lucro cuya misión es proteger la salud mental de los jóvenes; creadores como la atleta trans Schuyler Bailar (@pinkmantarray) y como la artista Bunny Michael (@bunnymichael) en una nueva Guía de Instagram, que ofrece consejos sobre cómo gestionar la presión online.

En el marco de una nueva apuesta, Instagram está desarrollando una función de pago directo que podría pagar a los creadores de contenido cuando compartan nuevos Reels.

Por el momento, esta nueva funcionalidad está en fase beta y todavía no se ha probado, pero lleva por nombre Bonuses.

Asimismo, la semana pasada, el desarrollador móvil Alessandro Paluzzi mostró una captura de pantalla con información del prototipo en Twitter, que descubrió investigando en el código de Instagram.

La función de monetización permitiría a los creadores de contenido "ganar dinero en Instagram al lanzar nuevos Reels", según la imagen que compartió en su cuenta de Twitter.

#Instagram is working on "Bonuses", a new way to monetize with your content ???? pic.twitter.com/Xa8jZLn6I3 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2021