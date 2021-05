Un día como hoy se lanzó la primera película de Star Wars

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 25 de mayo de 1977 se estrenó la película de culto Star Wars, película del género de ciencia ficción creada por el guionista, director y productor de cine George Lucas.

La primera película de la franquicia, Stars Wars: Episodio IV - A New Hope, contó con los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher y Alec Guinness.

El éxito de Guerra de las galaxias hizo que Lucas filmara dos secuelas que completaron la llamada "trilogía original": Star Wars: Episode IV y The Empire Strike Back: Episode V y Return of the Jedi: Episode VI, las cuales fueron estrenadas en intervalos de tres años.

Dieciséis años después llegó a los cines The Phantom Menace: Episode I, la primera cinta de una nueva trilogía centrada en los años previos a la anterior, Attack of the Clones: Episode II y Revenge of the Sith: Episode III, estrenadas nuevamente en intervalos de tres años.

La saga completa recaudó aproximadamente u$s5.510 millones entre las seis películas convirtiéndola en la tercera franquicia de cine más exitosa de todos los tiempos, por detrás de James Bond y Harry Potter sin considerar la inflación.

El 30 de octubre de 2012, The Walt Disney Company adquirió a Lucasfilm y anunció la producción de una nueva trilogía cinematográfica, cuya primera película se estrenará en 2015.

Además...

El 25 de mayo de 2010, Google libera su primera versión estable de Google Chrome para Mac y Linux.

La versión estable de Google Chrome incorporó una serie de nuevas características tales como:

Además de sincronizar los marcadores en varios equipos ahora también se sincronizan las preferencias del navegador, incluyendo temas, página de inicio y la configuración de inicio , configuración de contenido web , idiomas preferidos , e incluso los ajustes de zoom de página.

Mientras tanto, para los usuarios de Avid Extensions, se puede habilitar cada extensión para trabajar en el modo de incógnito a través del administrador de extensiones.

La nueva versión estable incorpora características de HTML5, como las API de Geolocalización, App Cache sockets web y de archivos de arrastrar y soltar.

El administrador de marcadores de Chrome fue rediseñado utilizando HTML5.