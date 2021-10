Le ofrecieron u$s8 millones por su idea pero los rechazó: "Solo tengo 17 años, no los necesito"

"Sólo tengo 17 años, no necesito u$s8 millones, no quiero ser un especulador", explicó Avi Schiffmann, el joven que creó hace un año, en medio de la explosión del coronavirus COVID-19, una aplicación para rastrear la cantidad de infectados y muertos en todo el mundo: ncov2019.live

Debido al éxito de su plataforma, le ofrecieron -en su momento- unos u$s8 millones, a los que se podían sumar otros u$s30 millones por publicidad, aunque Schiffmann los rechazó.

Wow can't believe an entire year has passed already https://t.co/PfFmL0L2D5 — Avi Schiffmann (@AviSchiffmann) March 18, 2021

"No puedo creer que ya pasó un año", tuiteó a mediados de marzo Schiffmann. A los pocos días de lanzar el sitio ganó el Premio a la Persona del Año en los premios Weeby.

Luego de ese evento, Schiffmann mantuvo y mejoró su sitio web, al agregar nueva información al mismo como las cifras oficiales de vacunación a nivel mundial.

"Hay muchas cosas que desearía añadir, pero a medida que pasa el tiempo he pasado a trabajar en otros proyectos. Pero en un momento dado podría añadir fácilmente cosas nuevas" contó.

"Por ejemplo, estuve pensando en agregar algo que rastreara a todos los altos cargos del gobierno que enfermaron, cuando eso era un gran problema", agregó.

Además, el joven expresó que lo tomó por sorpresa lo rápido que pasó el primer año de la publicación de su sitio.

Por otro lado, Schiffmann contó otros proyectos: "Tengo algunas ideas para proyectos simples como una aplicación para ayudar a mis amigos a dejar el vapeo, o una plataforma para administrar asociaciones. Pero siempre voy saltando de una idea a otra".

"Todo lo que sé sobre programación lo aprendí de la web: en YouTube, hay tutoriales de desarrollo web que pueden enseñarte casi todo lo que necesitas saber. Podés cambiar el mundo sin salir de tu dormitorio", afirmó.

Por lo que pudo verse es un joven involucrado en causas sociales. Estuvo también anteriormente implicado en proyectos web relacionados con el movimiento "Black Lives Matter" y sobre información electoral estadounidense.

Actualmente, está por recibirse en el Mercer Island High School, de Seattle, y ya anunció que el próximo otoño comenzará su etapa universitaria en Harvard.

"Estoy extremadamente emocionado por anunciar que iré a Harvard este otoño, ¡gracias a todos por hacer esto realidad!", tuiteó en abril de este año.

Schiffmann fue elogiado, incluso, por el creador de la web, Tim Berners-Lee: "Avi Schiffmann, de diecisiete años, se propuso mejorar el intercambio de información sobre la Covid-19 y desvincular las estadísticas de la interferencia y distorsión políticas".

"Al hacerlo, creó un recurso tan preciso que los propios epidemiólogos confiaban en su información para desarrollar sus modelos", resaltó la eminencia de internet.

Es de los jóvenes que está "liderando con el ejemplo el uso de la web para crear un futuro más justo", según Berners-Lee.

"Solo quería crear una manera fácil de rastrear los casos de coronavirus, porque me di cuenta que era algo muy complicado al tener que acudir a fuentes chinas para obtener datos oficiales y no entender nada porque estaba en chino", contó.

"Así que pensé que podía extraer las cifras oficiales y añadirlas a una base de datos mucho más amplia", explicó.

Meet the 17-year-old behind https://t.co/pCQaM7zz40, one of the largest coronavirus-tracking websites in the world pic.twitter.com/fB7pgg8Jxg — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 5, 2020