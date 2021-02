Clubhouse: por qué esta app se ha convertido en la plataforma de comunicaciones del momento

La red social de la que todos hablan luego de que Mark Zuckerberg apareciera en ella, tiene varias particularidades, que la diferencian del resto de otras

En palabras de sus creadores, la plataforma de comunicación es un nuevo tipo de red social basada en la voz. "Cuando abres la aplicación puedes ver 'salas' llenas de gente hablando, todas abiertas para que puedas entrar o salir, explorando diversas conversaciones". Más que una comunidad, es una "red de comunidades interconectadas y diversas". Sólo se utiliza la voz y "en lugar de teclear algo y pulsar 'enviar' basta con charlar con los demás, como si fuera por teléfono. Los matices de la comunicación se logran con la entonación, la inflexión o la emoción en el momento de compartir las opiniones.

¿Cuándo surgió?

La aplicación pertenece a la factoría estadounidense Alpha Exploration, 'Made in California?, fundada hace justo un año por Rohan Seth y Paul Davison, y dirigida por este último, un graduado de la universidad de Stanford que no tardará en aparecer en las listas de millonarios de Forbes. Entre los más de 180 inversores de todos los tamaños destaca el fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz, vecino de Silicon Valley, y especializado en criptodivisas y negocios relacionados con la salud. El estreno de la app en los EEUU se produjo en marzo de 2020, poco antes de que gran parte del país se confinara en sus domicilios por culpa de la pandemia. En ese momento, solo eran dos empleados (los referidos fundadores), "con sus cuatro hijos pequeños saltando entre los teclados mientras diseñaban y programaban el producto".

¿Qué la hizo popular ahora?

La aparición delCEO de Facebook disparó la atención sobre esta plataforma de comunicaciones

Recientemente, dos figuras de las grandes tecnológicas hicieron su aparición en Clubhouse: Elon Musk, el consejero delegado de Tesla, y Mark Zuckerberg, la cabeza de Facebook, para hablar, principalmente, sobre cómo impactarán sus creaciones tecnológicas en el futuro inmediato y a largo plazo en la vida de las personas.

Lo cierto es que la app quiere ampliarse, no ser solo un lugar de encuentro para los "experimentados" de Silicon Valley. En este sentido, parece que la situación de confinamiento que se vive todavía alrededor del mundo ha sido clave para la expansión de usuarios y temáticas en la plataforma.

"Cada noche, hay miles de salas llenas de gente que presentan concursos, recapitulan partidos de la NBA, cantan opera, discuten de filosofía, conocen a otros músicos, comparten consejos de viaje, organizan grupos de apoyo y meditan", se explica desde la startup.

En enero de 2021, los creadores de Clubhouse decían que el servicio tocó una fibra sensible de la gente y se aceleró rápidamente durante los 10 meses anteriores, tanto así que ya la consideraban como una red diversa y creciente de comunidades.

Hitos conseguidos

Aparte de su popularidad y creciente demanda —pasó de los 600,000 a los 2 millones de usuarios de diciembre de 2020 a enero de 2021—, Clubhouse alcanzó una valuación reciente de u$s 1.000 millones de dólares, luego de recaudar alrededor de u$s 100 millones de dólares liderados por la firma privada Andreessen Horowitz.

Asimismo, tiene como mérito el hecho de revivir esa práctica de antaño en la que únicamente se podía acceder a una nueva plataforma tecnológica por invitación. Le ha funcionado a la perfección para generar una expectativa, así que su futuro parece ser prominente.

Desafíos

Parler sabe bien que la escasa moderación de contenido puede provocar que una aplicación sea expulsada de las tiendas digitales. Y esta fue (es) una de las principales quejas en torno a Clubhouse, la poca capacidad de reacción para dar respuesta a prácticas de acoso, información falsa, discurso de odio y hostigamiento.

En una de sus últimas publicaciones, los creadores de la aplicación refieren que la seguridad del usuario siempre ha sido una prioridad. Agregan que están trabajando para ampliar sus equipos de soporte y seguridad, e invertir en herramientas para detectar y prevenir abusos, aunque todavía no ofrecen los detalles de las mismas.

También tendrán que demostrar la valía de la plataforma más allá del confinamiento, porque en repetidos reportes se ha dicho que Clubhouse aprovechó bien el momento de encierro internacional para generar expectativa, pero todo puede cambiar una vez que las condiciones sociales se acerquen a como estaban antes de la emergencia sanitaria.

Para cuándo Android

A principios de este año, Clubhouse refirió que estaba a punto de comenzar a trabajar en su versión para Android, sin embargo, todavía no hay fecha de lanzamiento para la misma. Otro de sus objetivos a mediano plazo es abrir sus puertas para todos, tal vez ingresar al servicio sin necesidad de ser invitado.

Funciones básicas

Una de las cosas a tener en cuenta es laparticularidad que los chats y salas son sólo mediante voz

Es tan sencillo como unirse a una conferencia grupal. Existen 'followers' (seguidores) y 'following' (a los que cada uno sigue). Nada nuevo bajo el sol. El número de cada uno de ellos aparece expuesto junto al perfil, junto con una breve presentación de cada miembro de la red. El interface se reduce a cuatro iconos: una lupa, para explorar contactos, gente o clubs de conversación, con sugerencias siempre a mano; Un sobre, con las invitaciones disponibles y un listado de tu agenda de contacto con la cifra de amigos que cada cual ya tiene dentro de Clubhouse; una campana, con la información de la actividad de los contactos a los que cada uno sigue, junto con invitaciones para unirse a conversaciones en curso. En esos casos, se puede elegir entre "me apunto" o "ahora no, gracias". Por último, aparece el icono del perfil, como en otras redes sociales.

Se pueden identificar algunos elementos clave de Clubhouse.

- Moderador. Se trata de una de las figuras clave, ya que ellos determinan quién puede hablar y en qué momento. Sí, como funcionan los clubes de lectura, por ejemplo.

- Orador o speaker. Cobijado por los moderadores, el speaker es el protagonista de la conversación o reunión que se da en tiempo real, el que tiene algo que decir a una audiencia interesada en sus ideas, como lo han demostrado Musk y Zuckerberg.

- Salas. En una convención hay diversas salas temáticas, y el usuario puede ir a la que más le interese, ¿cierto? Lo mismo pasa en Clubhouse: los usuarios pueden pasar de un room virtual a otro, cada uno con un tema específico.

- Oyentes o listeners. Bien pueden tomar un papel pasivo, solo escuchar lo que el orador tiene que decir, o también pueden alzar la mano para pedir la palabra. Eso sí, el moderador siempre decide a quién se la da.

Habrá que esperar a que Clubhouse, servicio que ha sido descrito como "un podcast sin editar", se abra a más audiencia, lo que trae consigo más responsabilidades para sus creadores. Lo que sí es que su "escucha en tiempo real" llama mucho la atención,indicó Digital Trends.