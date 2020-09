¿Se viene el "Netflix de los videojuegos"?: qué hay detrás de la millonaria compra de Microsoft a Bethesda

Microsoft pretende usar títulos populares de Bethesda para atraer suscriptores a Xbox Game Pass, su biblioteca de cientos de videojuegos para Xbox.

Ayer se conoció la adquisición de ZeniMax, quien le otorga a Microsoft, Bethesda Softworks, el popular sello detrás de algunos de los títulos más vendidos del mundo, como la serie The Elder Scrolls.

En base a esta movida, Microsoft pretende usar eso, junto con otros títulos populares de Bethesda como Doom y Fallout, para atraer suscriptores a Xbox Game Pass, su biblioteca de cientos de videojuegos para Xbox y computadoras personales de u$s 10 al mes.

Microsoft informó que el servicio tiene ahora 15 millones de suscriptores, frente a los 10 millones de abril. Netflix, que ha revolucionado el negocio del entretenimiento, terminó el segundo trimestre con casi 193 millones de suscriptores. La clave de ese éxito es un flujo constante de programas exclusivos que los espectadores solo pueden ver con una suscripción mensual.

¿Qué tiene para ofrecer?

Algunos de los juegos en el portfolio de Bethesda ya están en Game Pass, pero la adquisición en efectivo le da a Microsoft tres grandes ventajas.

En primer lugar, le permite a Microsoft poner futuros juegos de las franquicias de Bethesda en Xbox Game Pass tan pronto como se publiquen, lo que les da a los jugadores la opción de pagar u$s 60 por el título individual o una suscripción mensual de u$s 10 para obtener más acceso.

Algunos de los juegos en el portfolio de Bethesda ya están en Game Pass.

En segundo lugar, le da a Microsoft el control del vasto y lucrativo catálogo de Bethesda, que incluye cientos de juegos clásicos como Fallout 3 y Dishonored, para Xbox Game Pass.

También pone a Microsoft en posición de retener futuros juegos de Bethesda de competidores como Sony Corp., PlayStation Now y Stadia de Google, un servicio de transmisión de videojuegos administrado por el gigante de las búsquedas.

Tener acceso a los juegos de Bethesda en Xbox Game Pass tan pronto como se lanzan supone un aumento considerable del valor del servicio. "No se trata de una acumulación financiera para Microsoft", afirmó Doug Creutz, analista de Cowen & Co. "Se trata de que hagan de Game Pass una alternativa mucho más convincente", agregó.

El plan

Game Pass se ha convertido en el núcleo de la estrategia de Microsoft, mientras se prepara para lanzar dos nuevas consolas Xbox en noviembre.

Si bien Sony ha gastado mucho dinero para obtener juegos exclusivos de sus consolas PlayStation, Microsoft está adoptando un enfoque más amplio, centrándose en servicios y suscripciones.

"Realmente estamos viendo un giro en la industria del juego, desde una industria centrada en dispositivos hasta una industria centrada en jugadores", explicó Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de juegos de Microsoft, en una entrevista.

ZeniMax es la mayor adquisición de Microsoft en juegos hasta la fecha. El precio es tres veces más de lo que Microsoft gastó para comprar Mojang AB y la popular franquicia de Minecraft en el 2014.

Por otro lado, algunos expertos sospechan que Microsoft podría aprovechar la oportunidad para privar a la PlayStation rival de juegos megapopulares como el próximo juego de rol de fantasía The Elder Scrolls VI. El juego anterior de la serie ha vendido más de 20 millones de copias en múltiples plataformas, incluidas PlayStation 3 y PlayStation 4.

Pero además, Spencer afirmó en una entrevista que la compañía lanzará futuros juegos de ZeniMax en Xbox y PC, mientras adopta un "enfoque caso por caso" con otras consolas.

El precio es tres veces más de lo que Microsoft gastó para comprar Mojang AB y la popular franquicia de Minecraft en el 2014.

Arrancó la guerra

Pero puede que no importe mucho si los futuros juegos de ZeniMax se lanzan en PlayStation u otros dispositivos, como Switch de Nintendo Co. Lo que es mucho más importante para Microsoft es tener los mejores juegos en Xbox Game Pass. Si bien la compañía aún no se ha acercado al nivel de suscriptores de Netflix, Xbox Game Pass parece mucho más valioso después de la adquisición.

"Esto se trata de Game Pass", aseguró Matthew Kanterman, analista de Bloomberg Intelligence. "Microsoft quiere que Game Pass sea la ventanilla única para los jugadores, independientemente de la plataforma de hardware en la que se encuentre", agregó.

"Esta adquisición les da un catálogo mucho más grande de títulos destacados y futuros lanzamientos nuevos para incorporar al servicio e impulsar la adopción de más clientes. Es probable que el acuerdo se amortice bastante rápido con solo registrar más suscriptores de Game Pass", concluyó.