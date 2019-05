Conocé a la empresa que busca modernizar los puertos argentinos con tecnología blockchain

El uso de esta tecnología permitiría agilizar y mejorar enormemente la seguridad tanto de las actividades internas como externas

En entrevista con el sitio Cointelegraph Pedro Rey Puma, integrante de la firma Traftecno y responsable en Argentina de la comunidad Cripto La Plata, explicó que el uso de la tecnología blockchain en los puertos argentinos traería gran cantidad de beneficios. "Los que buscan innovar en este sector entienden que hoy en día ya no pueden seguir identificando los contenedores o mercancías con comprobantes en papel o códigos pin que pasen por muchas personas, lo que implica un riesgo de error humano o adulteración de datos" afirma Rey Puma.

Una de las ventajas del blockchain sería evitar la pérdida de documentos. La plataforma funcionaría como canal oficial y se eliminarían los comprobantes en papel al digitalizar por completo el proceso y agilizando los trámites al evitar movimientos físicos de comprobantes. Además se suma el hecho de que los documentos no podrán ser adulterados gracias a las posibilidades del proceso de cadena de bloques.

Te puede interesar La Bolsa argentina apuesta al blockchain para registrar solicitudes de emisión de valores

"Lo más lógico es comenzar con un puerto, con un período de prueba que dura medio año o un año, hasta que todos se acostumbre, y luego definir una estrategia de escalamiento para hacer la gestión de las mercancías que salen o que interactúan con otros puertos" declaró Rey Puma y agregó que "esta estrategia permite integrar más puertos. Si utilizamos esto, vamos a reducir los costos, de tiempo, una vez que demostremos un caso de uso pequeño".

Traftecno es una empresa que desarrolla software y brinda soluciones tecnológicas a negocios y empresas a través del desarrollo de todo tipo de aplicaciones, como ser móviles, industriales, nube, domótica y obviamente blockchain.

El representante de Traftecno declaró que como motor central de NEM utilizan Catapult, solución de código abierto de mucha seguridad para el comercio de valores, compras minoristas, servicios financieros, cadena de suministro, votación, certificación notarial, registros de clientes, criptomonedas, etc.