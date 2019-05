Conocé a la fintech que permite comprar criptomonedas con Visa

El consejero delegado Ramón Ferraz de 2gether, un "neobanco" de origen español, detalla las particularidades del mercado de monedas digitales

Si bien los bitcoins y demás divisas digitales crecieron velozmente como método de inversión (muchas multiplicaron hasta 1 millón de veces su valor), no es oro todo lo que reluce en este universo. El bitcoin sufrió en 2018 un desplome de más del 80% debido entre otras cosas a la noticias que desvelaban blanqueos de capitales en monedas digitales y la especulación.

En este marco en el que se suma una crisis económica que generó reajustes en el sector bancario surgieron alternativas como 2gether, un neobanco 100% móvil español y de alcance global que permite en Europa operar con monedas digitales a través de su tarjeta Visa de prepago.

En charla con el sitio Pixel, Ramón Ferraz, consejero delegado de la plataforma dio más precisiones sobre su modelo de negocio. 2gether es una de las "compañías que operan con la licencia bancaria de un tercero y ofrecen sus servicios de manera 100% digital y móvil." Ferraz afirma que "Estos neobancos han sido capaces de identificar y explotar los cambios en las demandas de los usuarios y de aprovecharse de las nuevas tecnologías y contexto regulatorio para crear propuestas de valor atractivas, sustitutivas a las de los bancos tradicionales."

2gether posee un acuerdo con Visa para operar con esta tarjeta en cualquiera de los 19 países de la Eurozona. "Tras empezar a operar en enero en España, fuimos capaces de extender el servicio a toda la zona euro en un periodo de dos meses, y está funcionando el servicio sin ningún problema operativo con cientos de clientes europeos. Desde un punto de vista comercial, nos hemos puesto en un ritmo ascendente de captación de clientes y de inversión de los mismos en el 2GT, nuestra cripto" declaró Ferraz.

Con respecto a la contradicción de que un neobanco "fabrique" sus propias monedas digitales, que se supone están fuera del control de instituciones financieras, el ejecutivo español afirma que "efectivamente, una de las grandes promesas de la tecnología blockchain es la de permitir un sistema financiero descentralizado. Hasta llegar hasta ese punto, incluso pensando que pudiera sustituir al actual, debe haber un tiempo de transición entre el modelo anterior y el nuevo. El caso de 2gether es un ejemplo. Nace como un modelo centralizado, con su propia moneda digital y dando soporte a la economía digital y, lo que es más importante, con un modelo económico que permite la descentralización futura de la plataforma".

Según Ferraz este proyecto de banco digital es pionero porque "no había ningún modelo similar. Como comentaba anteriormente, sí que hay neobancos pero ninguno como una plataforma en el que el cliente es dueño.(...) Hay algunas compañías financieras y no financieras que llevan años apostando por nuevos modelos de negocio ligados a blockchain como lo estamos haciendo nosotros".