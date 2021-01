Industria 4.0: estas son las 6 tendencias tecnológicas que se destacarán durante 2021

La pandemia tuvo un grave efecto en el entramado económico mundial, las industrias vieron paralizadas sus operaciones. Cómo lograr crecer en este contexto

La Industria 4.0, la cuarta revolución industrial y la inteligencia operacional han transformado la tecnología, como ha cambiado la forma de trabajar, de comprar, de vivir y, por supuesto, el mercado financiero.

Esta revolución busca transformar a las empresas en organizaciones inteligentes para conseguir los mejores resultados de negocios. Cuando hablamos sobre automatización de procesos en la nueva era de las finanzas digitales, nos preocupamos por la pérdida de muchos puestos de trabajo, pero en realidad, estamos ganando nuevas formas de trabajar, creando nuevas profesiones, hábitos y hasta costumbres que revolucionan día a día el mundo de las finanzas.

Este cambio se basa en la adopción de las nuevas tecnologías para la progresiva automatización del proceso productivo, como fabricación aditiva, robótica colaborativa, visión artificial, realidad virtual e inteligencia operacional.

Se está transitando un momento de adaptación a la nueva normalidad, en donde reinventarse va a ser imprescindible para las empresas. Las formas actuales de teletrabajo, que están creciendo con fuerza, implican adoptar instrumentos 4.0. La tecnología nos ayuda a predecir el futuro: nos permite visualizar toda la película y no solo una foto, un momento. Por eso es importante aprovecharla y potenciarnos con sus múltiples beneficios.

Teniendo esto en cuenta, qué tendencias tecnológicas surgirían este año.

La agilidad en los procesos es una parte fundamental de la reconversión de la industria

Acá, seis tendencias que se destacarán en 2021:

Pensar en la globalización

A medida que Covid-19 continúe cerrando las fronteras internacionales y frenando los viajes de negocios, las empresas se centrarán en equilibrar las opciones comerciales localizadas y globalizadas para seguir siendo competitivas. "Serán un esfuerzo renovado para descubrir las soluciones tecnológicas que pueden mejorar la resistencia y la eficiencia de las cadenas de suministro críticas en regiones localizadas", dice Adzmel Adznan, socio y gerente operativo de Piva Capital. "Optimizar y fortalecer estas cadenas de suministro presentará oportunidades viables para que los países emergentes hagan avanzar sus economías y se mantengan competitivos".

Agilidad y eficiencia

La agilidad será fundamental en 2021 y en la era pospandémica. Por ejemplo, los cobots, o robots colaborativos, requieren que los fabricantes estén mejor equipados para responder a situaciones cambiantes. Los cobots toman decisiones complejas en tiempo real durante la tarea en la que trabajan con humanos. Para llegar allí, la potencia de cálculo y el procesamiento de datos deben desplazarse hacia el "borde", o más cerca de donde se crean los datos, para reducir la latencia y aumentar el procesamiento. "Moverse al límite protegerá la seguridad y protección de la fuerza laboral", dice Flavio Bonomi, asesor de la junta de Lynx Software Technologies. "Al mismo tiempo, ayuda a fabricar productos de una manera más ágil y eficiente".

Impulsar la impresión 3D

El Covid-19 le dio al mundo "una idea de cómo la impresión 3D se puede utilizar temporalmente para aliviar la tensión en las cadenas de suministro durante los aumentos repentinos de la demanda y la escasez, como lo hizo con los equipos médicos". Los inventores están combinando la impresión 3D con los procesos tradicionales, creando combinaciones únicas de piezas que funcionan mejor con un menor costo y que se pueden fabricar más cerca del cliente. A la vez, son más sostenibles.

La impresión 3D será otra de las tecnologías que impactará fuerte durante el 2021

"Las interrupciones de la cadena de suministro de 2020 empujaron a muchas empresas a repensar radicalmente su estrategia de diseño y fabricación", dice Brad Rothenberg, fundador y director ejecutivo de la empresa de software de impresión 3D nTopology. "La aplicación de tecnologías de fabricación avanzadas, incluida la impresión 3D y otros procesos digitales, permitirá que los productos más avanzados entren en el mercado".

Dar más valor a la infraestructura IT

Las organizaciones deben preparar su infraestructura de IT para respaldar la transformación digital acelerada que lleva a los fabricantes a la industria 4.0, particularmente en el mercado medio, dice Jason Alexander, analista principal de productos industriales. "Eso requiere una plataforma de infraestructura de IT integral que sea escalable, flexible y adaptable a los requisitos relevantes de la organización", dice. En la IT tradicional, la interfaz con la producción está restringida a la prestación de servicios y datos, ingeniería y los sistemas necesarios de planificación de recursos empresariales y gestión de datos de productos. "Las nuevas tecnologías como IoT están revolucionando la maquinaria, que debe poder comunicarse entre sí de manera rentable", dice.

Inteligencia artificial centrada en el ser humano

En 2021, el trabajo remoto continuará, se mantendrán los requisitos de distanciamiento social y las cadenas de suministro seguirán enfrentando interrupciones. Según George Young, director general global de Kalypso, esto significa que las empresas deben encontrar nuevas formas de operar de manera eficaz, desde el producto hasta la planta y el usuario final. La inteligencia artificial será el estándar para abordar estos desafíos, pero la inteligencia artificial fallará si las empresas no consideran cómo los humanos interactúan y aprovechan estos nuevos sistemas autónomos. "En 2021, las empresas adoptarán un enfoque centrado en el ser humano para las iniciativas de IA, comprenderán las necesidades y los valores de los usuarios, y luego adaptarán los diseños y modelos de IA en consecuencia, lo que a su vez mejorará la adopción", dice.

IIoT

Se espera que el mercado lloT crezca de u$s 77.300 millones en 2020 a u$s 110.600 millones en 2025. El 73% de los fabricantes planean aumentar su inversión en tecnología de fábrica inteligente durante el próximo año. Dado que los sensores IIoT producen 1,44 mil millones de puntos de datos por planta cada día, la integración de TI / OT es fundamental para mejorar la eficiencia operativa mientras se acelera el éxito mediante iniciativas de transformación digital, indicó Forbes.