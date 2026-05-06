En plena suba de la morosidad, una startup usa IA para contactar deudores en el momento justo y ya recupera millones para grandes empresas

La Argentina atraviesa un contexto de morosidad en aumento, mientras que las empresas enfrentan el desafío de sostener sus niveles de recupero sin incrementar costos operativos ni ampliar sus equipos de cobranza.

No obstante, ante esta tendencia, la tecnología, y en particular la inteligencia artificial (IA), comienza a consolidarse como una herramienta clave para ganar eficiencia y escala en la gestión de deudas.

En ese contexto surgió Kleva, una startup que busca reemplazar los modelos tradicionales mediante agentes conversacionales capaces de escalar el contacto con deudores, personalizar cada interacción y mejorar significativamente los niveles de recupero.

El proyecto fue creado por el argentino Juan Martín Pagella junto a Ed Escobar, emprendedor venezolano, quienes identificaron en esta problemática una oportunidad: ofrecer una solución más eficiente para las empresas, pero también más cercana y adaptada a la realidad de cada deudor.

La plataforma procesa más de 400.000 minutos de llamadas al mes, con lo que logra recuperar millones de dólares a sus clientes. Entre sus principales mercados se encuentran:

Argentina

México

Perú

Guatemala

Chile

República Dominicana

Honduras

Paraguay

Además del habla, el agente tiene integrados mensajes, WhatsApp y mails que se le envían a los usuarios, por lo que se evita la dispersión de información habitual de cualquier sistema de cobranzas.

Ellos son Juan Martín Pagella y Ed Escobar, los creadores de Kleva

Una plataforma que personaliza la conversación con los deudores

Entre los principales clientes de Kleva se encuentran compañías que originan créditos y administran carteras de cobranza, como fintechs, sociedades financieras, aseguradoras y bancos. En ese segmento, la startup ya trabaja con grandes jugadores como:

DirecTV

On City

Nexo

Banco de Guayaquil

VANA.

"El denominador común de nuestros clientes está en el alto volumen de contactos y en la necesidad de escalar la cobranza sin multiplicar la incorporación de personal", indica Ed Escobar.

Según detallan, a diferencia de un call center tradicional, que puede implicar un costo cercano a u$s2.000 mensuales por agente, además de una rotación anual de entre 30% y 40%, un agente inteligente es capaz de realizar miles de llamadas simultáneas, aprender de cada interacción y adaptarse al contexto de cada deudor.

"Además, nuestro sistema se autocorrige: hay agentes que monitorean a otros agentes y propagan mejoras de manera automática. Al contactar antes y con mayor frecuencia, la mora se resuelve más temprano y se reducen las pérdidas totales del portafolio", agrega.

En esa línea, la plataforma utiliza un sistema inteligente para conectar con cada deudor a partir del análisis de sus datos y comportamientos históricos.

Así, optimiza los horarios de contacto y aumenta las probabilidades de respuesta, mejorando la eficiencia de todo el proceso de cobranza.

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Kleva: próximos pasos y planes de expansión

Para la creación de Kleva fue necesaria una inversión inicial autofinanciada por sus fundadores, proveniente de Sidetool, su proyecto previo enfocado en el uso de inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software.

Actualmente, la startup avanza en su primera ronda institucional seed por u$s1.55 millones, liderada por Wolf, junto a fondos como:

Nascent

Kuiper

Lerer Hippeau

El objetivo de esta ronda es consolidar su expansión en México, hoy su principal mercado, obtener certificaciones de seguridad y compliance como SOC 2, y continuar invirtiendo en el desarrollo del producto y su infraestructura de inteligencia artificial.

"Estamos enfocados en crecer de manera significativa durante 2026. Nuestro principal objetivo es alcanzar los u$s2 millones de ingresos anuales recurrentes y levantar una Serie A a comienzos de ese mismo año desde una posición de fuerza", detalla el fundador.

En paralelo, Kleva ya avanza con la apertura de nuevas oficinas en Buenos Aires y México. "Nuestro foco geográfico está puesto en Argentina, México y el resto de los países hispanohablantes de Latinoamérica", concluye.