La startup sumó pagos integrados en WhatsApp para cotizar y cerrar reservas hoteleras sin salir del chat, con una conversión superior al 40%.

La startup argentina WeSpeak incorporó una nueva funcionalidad de pagos dentro de WhatsApp con el objetivo de simplificar el cierre de reservas hoteleras y reducir la pérdida de ventas en el tramo final del proceso comercial.

El proyecto ofrece un sistema de ventas conversacional con IA que permite a los hoteles gestionar reservas, pagos y atención al huésped de forma automática y personalizada, adaptada a 70 idiomas diferentes.

La nueva herramienta, llamada WeSpeak Payments, permite que los huéspedes reciban cotizaciones y concreten el pago de su estadía directamente desde la conversación, sin necesidad de ser derivados a motores de reserva externos ni de esperar una gestión manual por parte del hotel.

Según datos relevados, durante las primeras semanas de funcionamiento, la solución alcanzó una tasa de conversión superior al 40% sobre los enlaces de pago enviados a través del chat.

Hasta ahora, muchas operaciones iniciadas por WhatsApp se frenaban cuando el usuario debía abandonar la conversación para ingresar a otra plataforma o aguardar que un empleado del hotel interviniera para finalizar la gestión.

Desde WeSpeak indicó que ese cambio de entorno generaba fricción, repetición de datos y una experiencia menos fluida para el huésped, además de una mayor carga operativa para los alojamientos.

WeSpeak Payments llega para resolver un problema creciente en el sector hotelero

Según un informe de 2025 de Bain & Company junto con Meta, más de 84% de los argentinos usa WhatsApp para hablar con marcas y empresas, y el 65% compra directamente desde esas conversaciones.

En el sector hotelero, aunque este canal ya era muy utilizado, todavía existían dificultades para completar todo el proceso de reserva dentro del chat, sobre todo al momento de pagar y confirmar la estadía.

Tras analizar miles de conversaciones entre huéspedes y hoteles, la empresa detectó que el principal punto de fuga aparecía justamente al momento de cerrar la operación y asegurar la reserva.

Según detallaron, los problemas más frecuentes surgían por el redireccionamiento a sistemas genéricos de reservas, sin continuidad en la experiencia, o por la necesidad de intervención manual del establecimiento, lo que aumentaba la fricción y los tiempos de respuesta.

"Para el huésped, era un momento de confusión, donde pasaba de una conversación fluida y natural a una interfaz distinta", indicó Gonzalo Rioja, CEO de WeSpeak.

El sistema funciona mediante un agente inteligente que cotiza la estadía, muestra precios y disponibilidad en tiempo real, toma los datos compartidos durante la conversación y genera un enlace de pago dentro del mismo chat.