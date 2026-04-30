Con una inversión de u$s6.000, Yuppie desarrolló una plataforma que permite a negocios captar feedback, anticiparse a problemas y mejorar su reputación

En un contexto donde la reputación online puede definir el éxito de un negocio, cada vez más empresas buscan herramientas para conocer la experiencia del cliente en tiempo real. Sin embargo, muchas soluciones aún presentan fricciones que limitan la participación.

Ante este escenario, Matías Goldberg y Luciano Darin decidieron crear Yuppie, una startup argentina que busca simplificar la captura de feedback y transformar la experiencia del cliente en datos accionables para los negocios.

El objetivo de Yuppie es ofrecer encuestas rápidas que puedan responderse en menos de cinco clics, sin fricción ni necesidad de descargar alguna app. Para eso, los negocios pueden utilizar distintos canales:

tarjetas NFC personalizadas

tótems con QR en caja

stickers en mesas

encuestas automáticas por WhatsApp

"Si la encuesta fue de 5 estrellas, el cliente es redirigido directamente a Google Maps para dejar su reseña pública. Si fue menor, la experiencia queda registrada internamente con categorías de mejora y el dueño recibe una alerta por WhatsApp para poder actuar y resolver el problema antes de que se haga público", detalla Goldberg, cofundador del proyecto

La plataforma además ofrece una capa de fidelización inteligente con control real para el negocio. Cada cliente que deja su review accede a un sistema de recompensas que puede canjear en el mismo local.

"El diferencial está en que el propio local define sus reglas de recompensas: qué beneficios ofrece, cuánto vale cada uno en puntos y, lo más importante, cuándo activarlos", indican los fundadores. Este nivel de control convierte la fidelización en una herramienta de gestión de la demanda.

Yuppie se encarga de capturar el feedback del cliente en tiempo real, sin fricción y sin necesidad de descargar ninguna app

Como funciona la plataforma argentina

El proyecto ya cuenta con 20 clientes activos y opera en Latinoamérica, con dos mercados en funcionamiento. En México, el servicio se ofrece en hoteles, cadenas y restaurantes, donde medir la experiencia del cliente a escala resulta clave. En la Argentina ya trabaja con grandes cadenas que trascienden la gastronomía y la hotelería.

"Uno de los hitos que más nos enorgullece fue haber operado durante toda la temporada de verano 2026 con Enjoy Punta del Este (exConrad), en Uruguay, con resultados positivos entre los clientes".

Yuppie funciona bajo un modelo de suscripción, con un ticket promedio de u$s100 mensuales por sucursal. "El negocio abona por el servicio que utiliza y el valor escala a medida que se suman funcionalidades. Además, ofrecemos un mes de prueba gratuita sin obligación de compra", agrega Goldberg.

La plataforma ofrece tres planes adaptados a las necesidades de cada operación:

Estándar

Profesional

Empresa.

La plataforma utiliza IA con el objetivo de reducir la fricción, generar más datos y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Entre sus principales funciones, permite a las empresas entender su posicionamiento en el mercado y realizar consultas sobre sus operaciones.

"También se utiliza para anticipar las categorías de problemas más probables según el tipo de negocio, lo que permite reducir el tiempo de respuesta a menos de 20 segundos", comenta.

Ellos son Matías Goldberg y Luciano Darin que, junto con Iñaki Urtaza Sliapnic, desarrollan su startup

Yuppie: los próximos pasos dentro del mercado

El proyecto se creó con una inversión inicial de u$s6.000, aportados por los propios fundadores, que apostaron sus ahorros para impulsar la iniciativa sin recurrir a inversores ángeles ni financiamiento externo.

"Arrancar bootstrapped nos obligó a validar rápido, ajustar con precisión y construir un producto que se sostuviera por sus propios resultados. No había margen para el error ni para el gasto innecesario. Cada peso tenía que justificarse con tracción real", profundizan los fundadores

De esta manera, lograron consolidar un producto estable, hoy presente en tres países y con 20 clientes activos. Sin embargo, Yuppie proyecta cerrar 2026 con 120 clientes y afianzar sus dos mercados principales, Argentina y México, donde cuentan con el apoyo de Iñaki Urtaza Sliapnic, su gerente comercial.

En paralelo, la startup ya mantiene conversaciones para dar su primer paso fuera de Latinoamérica y comenzar a operar en España. "Esto nos abriría la puerta a un mercado con miles de pymes gastronómicas, hoteleras y de servicios con exactamente los mismos dolores que Yuppie resuelve", comenta Matías.

A este proceso de crecimiento se suma su ingreso a Sparklab, la aceleradora de la Universidad de San Andrés, uno de los ecosistemas emprendedores más sólidos de la Argentina.

Desde allí, la startup recibe acompañamiento en esta etapa de expansión a través de mentores, red de contactos y estructura, un respaldo que llega en un momento clave para escalar el negocio.