Su nombre es Techsed y pretende automatizar los procesos en grandes empresas como así también en las de menor tamaño. Detalles de su modelo de negocio

Techsed es una firma argentina que apuesta por llevar la inteligencia artificial al terreno concreto de las operaciones empresariales: compras, logística y ventas.

La compañía nació en noviembre de 2024 con base en La Plata y con una misión clara: crear soluciones tecnológicas que se adapten a la forma de trabajar de cada empresa, entendiendo sus procesos desde adentro antes de programar una sola línea de código.

Con un portafolio que combina automatización de compras, gestión empresarial y operaciones en terreno, la compañía proyecta cerrar el año con más de 20.000 procesos de compra gestionados a través de su plataforma Compralytics.

Su diferencial principal radica en un modelo de desarrollo que llaman "vivo": sus productos son concebidos y probados dentro de las empresas del Grupo Pose, algo que garantiza que las herramientas solucionen problemas reales antes de llegar al mercado.

El equipo opera físicamente en La Plata pero trabaja de forma distribuida, con desarrolladores en Chaco, Mendoza, Colombia y Venezuela, y prioriza la cultura de trabajo por encima de la ubicación geográfica.

Hoy Techsed opera con un equipo de más de 20 personas y proyecta un crecimiento superior al 50% en ventas para el próximo año, con miras a expandirse a mercados de la región.

Coatí y Compralytics: los productos de IA que automatizan el ciclo comercial de las empresas

Coatí es el agente de ventas basado en IA integrado directamente al ERP: interactúa con los clientes de forma autónoma, asesora sobre productos y stock, y genera presupuestos y notas de venta que se registran automáticamente en el sistema, agilizando todo el ciclo comercial.

La herramienta no requiere intervención humana para operar: recibe consultas, consulta el inventario en tiempo real y cierra el circuito administrativo sin fricciones.

Compralytics, por su parte, es un sistema de compras corporativas impulsado por inteligencia artificial cuyo motor analiza cotizaciones de proveedores sin importar el formato, genera comparativas inteligentes y alerta sobre desvíos de precios, centralizando todo el proceso de abastecimiento.

Gabi Linares, CEO de Techsed, resalta que el objetivo no es reemplazar sistemas existentes: "muchas veces se trata de agregar módulos inteligentes que potencien áreas específicas". Y subraya que la IA "ya la están aplicando", no como promesa futura sino como realidad operativa.

La combinación de ambas herramientas cubre los dos extremos críticos del negocio: la entrada de insumos y la salida de productos, con datos en tiempo real en cada etapa. El portafolio se completa con Pehuén, para gestión de operaciones en terreno en construcción e infraestructura, y Huemul, un ERP integral para PyMEs que centraliza ventas, compras, finanzas, inventario y logística en una única plataforma.

El origen: de Criptoladrillo a detectar el vacío digital de toda una industria

El surgimiento de Techsed responde a un proceso de aprendizaje iniciado durante el desarrollo de Criptoladrillo, un proyecto orientado a la tokenización de materiales de construcción, donde Linares (CEO) e Ignacio Althabe, CTO de Techsed, detectaron una debilidad estructural: la falta de herramientas digitales en corralones y proveedores, un sector que operaba en gran medida con procesos manuales.

"El Grupo Pose tuvo malas experiencias intentando implementar sistemas con empresas externas: nada terminaba de funcionar", recuerda Linares, razón por la cual decidieron apostar por un equipo propio que entendiera la lógica del negocio desde adentro.

Criptoladrillo fue en su momento una plataforma innovadora que permitía ahorrar en tokens digitales (CLAD) equivalentes al precio del ladrillo físico, protegiendo el ahorro contra la inflación y canjeables por materiales de construcción en proveedores adheridos.

"Allí vimos una oportunidad gigante. Una de las industrias más grandes del mundo operaba con procesos manuales y desordenados. Decidimos cambiar el foco y, junto a Grupo Pose, crear soluciones que realmente ordenen la casa", explicó Nacho Althabe, CTO de Techsed.

En menos de un año de vida, Techsed desarrolló múltiples productos que hoy integran el ecosistema tecnológico del Grupo Pose, incluyendo sistemas de fidelización, ecommerce, gestión integral y el motor de compras con inteligencia artificial.

Esa velocidad de ejecución —de la idea al producto funcional en producción— es el argumento central que la empresa presenta frente a potenciales clientes externos.

El modelo "desde adentro": por qué el software se valida en la operación real antes que en el mercado

"En Techsed no creamos software desde un escritorio. Nuestros equipos de desarrollo conviven con la operación diaria, entienden los desafíos de gestión de materiales, compras y logística. Eso nos permite construir tecnología que se adapta a la realidad de las empresas, y no al revés", explica Linares, CEO de Techsed.

La convicción que guía el trabajo de la compañía es que "la tecnología avanza rápido, pero muchas veces no logra resolver los verdaderos problemas del negocio; el equipo escucha antes de programar y diseña sistemas que se integran a los procesos existentes.

La CEO describe su ventaja competitiva con precisión: "Al formar parte de un grupo de empresas, convivimos con los problemas y podemos ver en tiempo real dónde la tecnología puede potenciar los procesos", lo que elimina la brecha habitual entre el desarrollador y el usuario final".

Techsed también apunta a la interoperabilidad: desarrolla productos que se integran con otros sistemas, evitando "soluciones aisladas" y buscando que todo tenga coherencia dentro del ecosistema de cada empresa cliente.

Este enfoque modular permite que una empresa adopte solo el componente que necesita —ya sea el agente de ventas Coatí, el sistema de compras Compralytics o el ERP Huemul— sin estar obligada a reemplazar su infraestructura existente.

La propuesta de valor se resume en una frase de la CEO: "la transformación digital solo funciona cuando está pensada para el negocio y para las personas que lo hacen posible".

Hoja de ruta y expansión: WMS, gestión de flotas y comunicación corporativa en desarrollo

Techsed ya cuenta con una hoja de ruta de desarrollo que incluye próximos lanzamientos: un WMS para depósitos, Yurumí para gestión de flotas y Cóndor para comunicación corporativa, ampliando el ecosistema hacia nuevas áreas operativas.

La compañía proyecta un crecimiento superior al 50% en ventas para el próximo año y evalúa su expansión a mercados de la región, llevando su ecosistema de soluciones a empresas que buscan profesionalizar su gestión con tecnología de avanzada.

Este lanzamiento se enmarca en un contexto de aceleración global: el ecosistema tech argentino cuenta con más de 1.200 empresas solo en Buenos Aires, con talento de clase mundial y costos operativos competitivos en dólares que posicionan al país para capitalizar la ola de IA empresarial.

Las inversiones globales en inteligencia artificial superaron los 200 mil millones de dólares en 2024, con el 85% enfocado en aplicaciones empresariales prácticas, el mismo terreno en el que Techsed construyó toda su propuesta de valor.

El caso de Techsed ilustra un fenómeno creciente en el ecosistema emprendedor argentino: startups que no parten de un laboratorio sino de una empresa en funcionamiento, usando la operación real como entorno de validación y acortando drásticamente el tiempo entre el desarrollo y el impacto medible.

La ambición está declarada con claridad: "soñamos con exportar nuestros servicios. Todo lo hacemos pensando en grande", cierra Linares.