Desde Neuquén, la startup INIT-LAB desarrolló una plataforma de inteligencia artificial orientada a resolver problemas operativos reales en entornos industriales que ya trabaja con YPF y busca escalar de manera regional.

Su solución, llamada TIWI, se encuentra en etapa piloto dentro de la petrolera estatal y busca convertirse en una herramienta clave para la seguridad, la inspección y el control de procesos en la industria de Oil & Gas.

El corazón del proyecto se originó en 2011, cuando Exequiel Wiedermann comenzó a brindar servicios de soporte técnico tradicional a empresas de la región. Ese trabajo inicial les permitió conocer en primera persona las problemáticas cotidianas de operación, infraestructura y sistemas.

A finales de 2020, se concretó la iniciativa con el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas que prevengan incidentes, optimicen procesos y agreguen inteligencia a tecnologías ya instaladas en campo, como cámaras y sensores.

En ese proceso se sumó Soledad Addati, quien tomó a su cargo la gestión administrativa y comercial, mientras Wiedermann continuó con el desarrollo del área técnica.

"En ese contexto seguimos refinando nuestra visión: pasar del soporte reactivo a soluciones que previenen incidentes, optimizan operaciones y aportan inteligencia a tecnologías que ya existen en campo, como cámaras y sensores", indica Addati.

Ellos son Exequiel Wiedermann y Soledad Addati, creadores de INIT-LAB

TIWI: de que se trata la solución con IA

TIWI es un sistema de inteligencia artificial de tipo agentic, con capacidad de autoaprendizaje y toma de decisiones, diseñado para realizar monitoreo inteligente en distintos entornos.

"La plataforma efectúa monitoreo inteligente que convierte cámaras, sensores, drones e incluso micrófonos en un sistema capaz de detectar situaciones, generar evidencia, emitir alertas y producir reportes accionables para mejorar la operación", profundiza.

Actualmente, INIT-LAB cuenta con un piloto con drones ya validado, dos pilotos en proceso de implementación en contextos completamente distintos y más de diez clientes en espera para avanzar con proyectos.

El modelo de monetización se caracteriza por ser mixto. Incluye una implementación inicial, con relevamiento, configuración, calibración, puesta en marcha y pruebas, y un abono mensual organizado en tres paquetes, Base, Intermedio y Full, según el nivel de uso y consumo de la plataforma.

A diferencia de otras plataformas de visión artificial, TIWI, además de detectar objetivos, su foco se encuentra en resolver problemas operativos y entregar información utilizable en el día a día. Entre sus principales diferenciales se destacan:

La personalización de los modelos según las necesidades de clientes

La documentación de cada evento con su contexto

La reducción de falsos positivos mediante reglas y umbrales ajustados al entorno real

La incorporaciones de nuevas funcionalidades sin rehacer el sistema.

El piloto actual con YPF funciona como base para avanzar en nuevas aplicaciones dentro de la compañía. Desde INIT- LAB indicaron que el objetivo es replicar la misma lógica tecnológica en otras áreas, como seguridad operativa, mantenimiento e inspecciones, y en procesos que hoy dependen de controles manuales o carecen de alertas tempranas.

TIWI ya le ofrece ayuda tecnología y de innovación a YPF

Proyecciones futuras de TIWI

INIT‑LAB fue creada con el ahorro de sus fundadores, proveniente de sus trabajos bajo relación de dependencia, que les permitió poner en marcha el proyecto y desarrollar las primeras versiones de su plataforma.

"Para efectuar las pruebas de TIWI obtuvimos el apoyo de nuestros proveedores, Cappelletti Informática, Brian Front y Belite, que nos facilitaron el acceso a cámaras y la posibilidad de testear el producto con servidores de Huawei para evaluar los tiempos de procesamiento de la información", detalla Addati.

De cara a 2026, la startup neuquina busca potenciar el valor de su herramienta y fortalecer la plataforma con el objetivo de escalar en nuevos sitios, cámaras y casos de uso.

"El paso siguiente es llevar a TIWI a otras compañías de los sectores energético, industrial y de logística. Queremos que se convierta en una solución estándar para seguridad operativa, mantenimiento e inspecciones", menciona

En paralelo, la compañía se encuentra en búsqueda de nuevas alianzas estratégicas. El primer contacto internacional llegó a través de River Conecta, certamen en el que fueron finalistas y que les permitió participar de la conferencia SPOBIS 2025, realizada en Hamburgo.

De esta manera, el proyecto apunta a que la herramienta escale a distintas partes del mundo. "De Neuquén a la Patagonia, de la Patagonia al mundo. Es lo que buscamos y a dónde queremos llegar. Queremos demostrar que en el interior del país hay mucho talento para explotar", concluye