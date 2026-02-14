Desde Neuquén, la startup INIT-LAB desarrolló una plataforma de inteligencia artificial orientada a resolver problemas operativos reales en entornos industriales que ya trabaja con YPF y busca escalar de manera regional.
Su solución, llamada TIWI, se encuentra en etapa piloto dentro de la petrolera estatal y busca convertirse en una herramienta clave para la seguridad, la inspección y el control de procesos en la industria de Oil & Gas.
El corazón del proyecto se originó en 2011, cuando Exequiel Wiedermann comenzó a brindar servicios de soporte técnico tradicional a empresas de la región. Ese trabajo inicial les permitió conocer en primera persona las problemáticas cotidianas de operación, infraestructura y sistemas.
A finales de 2020, se concretó la iniciativa con el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas que prevengan incidentes, optimicen procesos y agreguen inteligencia a tecnologías ya instaladas en campo, como cámaras y sensores.
En ese proceso se sumó Soledad Addati, quien tomó a su cargo la gestión administrativa y comercial, mientras Wiedermann continuó con el desarrollo del área técnica.
"En ese contexto seguimos refinando nuestra visión: pasar del soporte reactivo a soluciones que previenen incidentes, optimizan operaciones y aportan inteligencia a tecnologías que ya existen en campo, como cámaras y sensores", indica Addati.
Ellos son Exequiel Wiedermann y Soledad Addati, creadores de INIT-LAB
TIWI: de que se trata la solución con IA
TIWI es un sistema de inteligencia artificial de tipo agentic, con capacidad de autoaprendizaje y toma de decisiones, diseñado para realizar monitoreo inteligente en distintos entornos.
"La plataforma efectúa monitoreo inteligente que convierte cámaras, sensores, drones e incluso micrófonos en un sistema capaz de detectar situaciones, generar evidencia, emitir alertas y producir reportes accionables para mejorar la operación", profundiza.
Actualmente, INIT-LAB cuenta con un piloto con drones ya validado, dos pilotos en proceso de implementación en contextos completamente distintos y más de diez clientes en espera para avanzar con proyectos.
El modelo de monetización se caracteriza por ser mixto. Incluye una implementación inicial, con relevamiento, configuración, calibración, puesta en marcha y pruebas, y un abono mensual organizado en tres paquetes, Base, Intermedio y Full, según el nivel de uso y consumo de la plataforma.
A diferencia de otras plataformas de visión artificial, TIWI, además de detectar objetivos, su foco se encuentra en resolver problemas operativos y entregar información utilizable en el día a día. Entre sus principales diferenciales se destacan:
- La personalización de los modelos según las necesidades de clientes
- La documentación de cada evento con su contexto
- La reducción de falsos positivos mediante reglas y umbrales ajustados al entorno real
- La incorporaciones de nuevas funcionalidades sin rehacer el sistema.
El piloto actual con YPF funciona como base para avanzar en nuevas aplicaciones dentro de la compañía. Desde INIT- LAB indicaron que el objetivo es replicar la misma lógica tecnológica en otras áreas, como seguridad operativa, mantenimiento e inspecciones, y en procesos que hoy dependen de controles manuales o carecen de alertas tempranas.
TIWI ya le ofrece ayuda tecnología y de innovación a YPF
Proyecciones futuras de TIWI
INIT‑LAB fue creada con el ahorro de sus fundadores, proveniente de sus trabajos bajo relación de dependencia, que les permitió poner en marcha el proyecto y desarrollar las primeras versiones de su plataforma.
"Para efectuar las pruebas de TIWI obtuvimos el apoyo de nuestros proveedores, Cappelletti Informática, Brian Front y Belite, que nos facilitaron el acceso a cámaras y la posibilidad de testear el producto con servidores de Huawei para evaluar los tiempos de procesamiento de la información", detalla Addati.
De cara a 2026, la startup neuquina busca potenciar el valor de su herramienta y fortalecer la plataforma con el objetivo de escalar en nuevos sitios, cámaras y casos de uso.
"El paso siguiente es llevar a TIWI a otras compañías de los sectores energético, industrial y de logística. Queremos que se convierta en una solución estándar para seguridad operativa, mantenimiento e inspecciones", menciona
En paralelo, la compañía se encuentra en búsqueda de nuevas alianzas estratégicas. El primer contacto internacional llegó a través de River Conecta, certamen en el que fueron finalistas y que les permitió participar de la conferencia SPOBIS 2025, realizada en Hamburgo.
De esta manera, el proyecto apunta a que la herramienta escale a distintas partes del mundo. "De Neuquén a la Patagonia, de la Patagonia al mundo. Es lo que buscamos y a dónde queremos llegar. Queremos demostrar que en el interior del país hay mucho talento para explotar", concluye