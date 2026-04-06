El anuncio marca la apertura de inscripciones hasta el próximo 4 de mayo, con vacantes destinadas a profesionales de todas las carreras universitarias

Una empresa con más presencia en más de 120 países lanzó oficialmente su Programa Trainee 2026 en Buenos Aires.

El anuncio se realizó el 6 de abril y marca la apertura de inscripciones hasta el próximo 4 de mayo, con vacantes destinadas a profesionales de todas las carreras universitarias.

Se trata de Aon, la cual presentó una iniciativa que busca captar y desarrollar jóvenes talentos recién graduados para integrarlos al mercado laboral en un entorno global y dinámico.

El programa está diseñado para fomentar equipos inclusivos y promover una visión integrada del negocio. Los seleccionados contarán con el acompañamiento de mentores durante todo el proceso y participarán en experiencias prácticas y rotativas en distintas áreas de la compañía.

Una vez finalizado el período de rotación, cada trainee será asignado al equipo que mejor se ajuste a su perfil, intereses y necesidades de la organización.

"Buscamos individuos con actitud de aprendizaje y un fuerte enfoque colaborativo, capaces de construir soluciones de valor para nuestros clientes", indicó Maximiliano Bona, head de Aon en Argentina.

Aon abrió vacantes y contrata profesionales en Argentina este 2026

Por su parte, Adriana Zanni, Chief People Officer para América Latina, destacó que el programa "refuerza que el talento es el motor de nuestro crecimiento" y que los participantes tendrán la oportunidad de capacitarse en un ambiente de aprendizaje, participando en proyectos reales con impacto en el negocio.

Empleo en Aon: requisitos para postularse a las vacantes 2026

Los requisitos para postularse incluyen haber egresado entre julio de 2024 y julio de 2026, contar con disponibilidad de 40 horas semanales, residir en Buenos Aires con modalidad híbrida de trabajo y poseer un nivel avanzado de inglés.

La inscripción se realiza directamente a través del sitio web de Aon, en la sección Programa Trainee. Además de la experiencia profesional, los seleccionados accederán a una serie de beneficios que abarcan:

cobertura de salud prepaga

programas de bienestar integral

días libres especiales

esquemas de flexibilidad laboral

También se contemplan apoyos vinculados al desarrollo académico, seguros, licencias familiares y beneficios económicos, con el fin de apoyar el crecimiento personal y profesional de sus talentos desde el inicio de su carrera.