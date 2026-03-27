En los últimos años, la automatización y la robótica comenzaron a ganar cada vez más terreno en la vida cotidiana, especialmente en sectores como la gastronomía y la atención al público.

En ese contexto se creó BotMy Coffee, el primer robot barista completamente autónomo de Latinoamérica, capaz de preparar distintos tipos de café e interactuar con sus clientes de manera descontracturada. La propuesta combina robótica, inteligencia artificial y diseño para ofrecer una experiencia innovadora dentro del mundo del café.

El proyecto fue creado por la startup argentina BotMy Solutions, liderada por Mariano Kot, quien decidió emprender luego de una extensa trayectoria en el mundo corporativo. "Después de trabajar 30 años en relación de dependencia, liderar equipos en grandes empresas tecnológicas, decidí lanzar este proyecto", indica Kot.

El desarrollo del robot ubicado el Shopping Abasto requirió una inversión superior a $400 millones y el trabajo de un equipo multidisciplinario, liderado por Kot, Guido Trenti (CTO) y Leonardo Kot (CDO).

El modelo de negocio se apoya en franquicias plug & play: cada unidad se entrega lista para operar como punto de venta automatizado. Su valor ronda los $135 millones, con una alternativa de leasing a tres años que incluye anticipo y opción de compra.

A cambio, la empresa promete un dispositivo compacto, operativo de forma continua y con márgenes estimados del 67%. Según sus proyecciones, el recupero de la inversión se daría entre los 10 y 12 meses.

Cómo funciona el nuevo robot Barista

El funcionamiento del robot es simple e intuitivo. Los clientes que desean probar la experiencia deben acercarse a la pantalla táctil donde pueden elegir entre distintas variedades de café de especialidad, como:

Capuchino

Latte Clásico Grande

Americano

Flat White

Latte Caramel

Latte Chocolate

Latte Vainilla

Chocolatada

En términos de precio, la propuesta se ubica en línea con las cafeterías de especialidad: las bebidas calientes rondan los $5.500, mientras que las opciones frías alcanzan los $6.500. También se ofrecen cookies por aproximadamente $5.000. Una vez seleccionado y validado el producto, los usuarios pueden abonar con tarjetas o código QR.

"Desarrollamos un sistema propio que integra el tótem digital con el sistema de pagos y el robot. El pedido se envía automáticamente para su cobro y, al mismo tiempo, se comunica con el robot para iniciar la preparación del pedido", detalla Mariano.

Además, el sistema incorpora inteligencia artificial: una vez realizada la orden, el robot además de preparar el café, interactúa con el cliente, anuncia cuando el pedido está listo y relata el proceso en tiempo real.

Si bien opera de forma autónoma, el equipo aún requiere asistencia humana para la recarga de insumos, como café en grano, leche y vasos. Aun así, indicaron que el robot puede funcionar hasta 24 horas sin intervención.

El tiempo de espera en la elaboración del café es de 2 minutos

BotMy Coffee y su impacto en el público

El producto fue muy bien recibido por los consumidores y el público del shopping Abasto. La propuesta despertó curiosidad y atrajo a quienes buscan una experiencia diferente a la hora de consumir café.

Hasta el momento, BotMy Coffee ya realizó más de 2.000 preparaciones y proyecta expandirse a otros centros comerciales. A pocos días de su lanzamiento, el volumen inicial refleja la buena aceptación del sistema y su potencial de crecimiento en el sector.

Desde su lanzamiento, el proyecto generó tal repercusión que incluso el presidente Javier Milei lo felicitó públicamente a través de su cuenta de X, donde manifestó su apoyo al emprendimiento y al desarrollo tecnológico del país.

"Nos llegó el posteo de Milei en X, conoció la propuesta a través de una publicación que realizó el Abasto. Estamos muy contentos por su reconocimiento, lo invitamos a que conozca el producto pero todavía no nos respondió", comenta el CEO del proyecto

Desde BotMy Solution buscan integrar la robótica, las nuevas tecnologías e inteligencia artificial a distintos tipos de soluciones y servicios para la atención al público vinculado al mundo alimenticio.

"Desde la firma proyectamos adaptar la robótica a muchos tipos de servicios. De cara al futuro queremos crear el primer robot barman que prepare bebidas y tragos de Latinoamérica", concluye Mariano Kot.