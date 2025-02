Por las calles de Buenos Aires se ven cada vez más autos 0km de marcas como Volkswagen, Fiat o Renault con el logo de la marca De Rentas, una startup Argentina de alquiler de autos, que espera facturar $30.000 millones y alquilar 4.000 coches este año, gracias a su acuerdo con la plataforma Uber.

De Rentas nació en 2019 de la mano de Ignacio Mazzieri y Juan De La Cruz, cuando este último sufrió el robo de su vehículo y, en compensación, la aseguradora le dio $500.000 del momento, los cuales usó para comprarse otro auto y 'ponerlo a trabajar'.

Poco a poco hicieron crecer su flota, hoy ya cuentan con 1.500 vehículos alquilados y esperan terminar el 2025 con 4.000, facturaron más de $5.000 millones el año pasado. En 2025 pretenden sextuplicar las ganancias.

Mazzieri, Co-Founder de De Rentas, explicó a iProUP que ofrecen dos modelos por los que pueden optar los clientes, principalmente conductores de plataformas como Uber o Cabify:

Carsharing

Rent to Own

El carsharing se basa en el alquiler de una unidad por un tiempo fraccionado y tiene como fin rentabilizar la inversión en un automóvil, calificada por expertos como "una pérdidda de plata", debido a los tiempos muertos u ociosos donde el coche no se usa.

Ignacio Mazzieri y Juan De La Cruz, cofundadores de De Rentas

Mientras tanto, el modelo de rent to own podría traducirse como 'alquiler con opción a compra' y muchas veces viene apalancado en el uso que el futuro dueño le da a la unidad, 'poniéndola a trabajar', para pagar las cuotas.

Rent to own: el modelo que De Rentas le vendió a Uber y es furor entre conductores de la app

"Veíamos que el sector se seguía manejando de modo casero, como lo hacían remiseros y taxistas hace 60 años, que de la mano de la tecnología, podíamos destacar", reveló Mazzieri.

"Luego de un tiempo nos sentamos con Uber y les mostramos el producto que ya ofrecíamos a sus usuarios y las soluciones que encontramos para los conductores. Les encantó e hicimos un acuerdo para trabajar juntos", recordó.

El modelo que hoy es furor, el de rent to own, comenzó en abril de 2024 y tiene una duración de 36 meses, por lo que aún no hay usuarios que lo hayan finalizado. Los conductores acceden a un 0km que pueden pagar con su trabajo, por un precio solo 20% mayor al del alquiler.

"Nos hacemos cargo de los gastos de mantenimiento, seguro, patente y casi todas las reparaciones, en un nicho donde si se te rompe el auto dejas de generar ingresos", destacó Mazzieri.

Entre los servicios que ofrece De Rentas, se encuentra:

mantenimiento (preventivo y correctivo)

asistencia 24/7

asesoramiento legal e impositivo

desarrollo tecnológico aplicado al vehículo

"Es una gran oportunidad para nuestros clientes, que al final del contrato acceden a un vehículo propio por un costo bajo y durante esos 36 meses acceden a todos los beneficios del alquiler normal", concluyó.