Vieron un problema clave y crearon una plataforma para que cualquiera pueda crear su propia app

La plataforma Aptugo permite que cualquier persona, sin experiencia en programación, pueda crear sus propias herramientas profesionales

Con la expansión acelerada de las herramientas tecnológicas, todas las industrias requieren -de una forma u otra- subirse a esta ola de innovación con sus propios desarrollos. Sin embargo, este mercado cuenta con un déficit de profesionales para cubrir posiciones y que hace de "cuello de botella" al momento de crear nuevas herramientas o plataformas.

Viendo esta necesidad clave del mercado, Gastón Gorosterrazu y Pablo Mieres fundaron Aptugo, una plataforma que permite que cualquier persona, sin experiencia en programación, pueda crear sus propias aplicaciones de alta calidad.

"La idea nació hace casi 10 años. Comenzó como un proyecto personal para crear una herramienta que resolviera todos los problemas que enfrentaba a diario como programador. El objetivo era crear una herramienta que empoderara al desarrollador reduciendo trabajos de días o semanas a solo unos minutos, mejorando la calidad del código", comenta a iProUP Gastón Gorosterrazu, cofundador y CEO de la firma.

Con esta tesis, los socios fundaron la compañía y, en octubre de 2021 lanzaron la versión beta. Con la experiencia, descubrimos además que Aptugo "aceleraba mucho" la curva de aprendizaje

La plataforma cuenta con un tablero visual para la creación de apps

"Gran parte de esto se lo atribuímos al timing en que decidimos mostrarle al mundo nuestra propuesta de valor. Un momento en el que la industria del software enfrenta barreras reales para seguir creciendo: la escasez de talento IT y la falta de herramientas de fácil adopción que permitan acelerar la productividad sin comprometer la calidad del trabajo", explica el CEO.

Según detalla, el momento de cambio fue cuando conocieron a su actual advisor e inversor Alex Robbio (cofundador de Belatrix Software, empresa luego vendida a Globant) a través de un amigo en común: "Tuvimos afinidad inmediata, y con su acompañamiento fuimos a pedir opinión a Matterscale Ventures".

Saltar las barreras del desarrollo

Tal como la definen sus fundadores, Aptugo es "la respuesta a las barreras que enfrenta hoy la industria del software": escasez de programadores, altos costos, y tiempos de desarrollo que no van al ritmo de las necesidades y la innovación.

En rigor, la plataforma es una herramienta de desarrollo visual inteligente que permite crear cualquier tipo de aplicación reduciendo procesos de días o semanas a minutos. A diferencia de las plataformas "low coding" que existen en el mercado, Aptugo cuenta con elementos visuales con los que el usuario es "dueño" del código fuente que puede editar y extender sin ningún tipo de límites ni dependencia.

"Además, al ser una herramienta con un entorno visual, Aptugo permite que con pocas horas de entrenamiento, cualquier persona aun sin conocimientos previos, pueda generar software con la misma calidad de código que la de un equipo de programadores con experiencia", suma Gorosterrazu.

La herramienta permite crear aplicaciones de forma rápida y sencilla, sin experiencia en programación

El modelo comercial de la empresa es a través de un modelo de licencias freemium, tanto para individuos como para empresas.

Cabe destacar que, en Argentina, la empresa ha decidido extender el uso de las licencias de Aptugo para individuos de manera gratuita porque "creen que podemos generar un verdadero impacto".

"A través de nuestros cursos además, logramos que en tan solo 40 horas, cualquiera aun sin conocimientos previos, pueda desarrollar sus propias aplicaciones con código de alta calidad. Imaginate el impacto económico y social que tiene esto. Nuevos emprendedores, nuevos desarrolladores, nuevos exportadores de servicios, brindarle a empresas de todo tipo la posibilidad de escalar sus procesos", suma el CEO.

Aptugo cerró su primera ronda de inversión (pre-semilla) por u$s275.000 en octubre de 2021. La inversión la lideró el fondo institucional con base en Nueva York, MatterScale Ventures, encabezado por Fernando Fabre, ex Presidente de Endeavor Global, y Gabriela Macagni, Miembro del Directorio del ITBA, Cresud y Ternium.

Asimismo, participaron inversores ángeles como Alex Robbio, Santiago Orlievsky, CEO de Gleamforce Ventures y CFO de Intraway, Jeff Carter, emprendedor serial estadounidense y fundador de empresas como Aegeria Consulting, y Michael Wear, ejecutivo estadounidense y Director de Blank Factor.

Consolidación y planes futuro

Hoy, la firma tiene más de 2.200 usuarios en los 5 continentes y están trabajando también con distintas empresas brindando tanto capacitaciones de desarrollo para sus equipos como ayudándolos a eficientizar su desarrollo de software.

"Uno de nuestros clientes de Argentina más interesantes es un proveedor de software para más de 200 municipios de todo América Latina que está migrando su software completo a Aptugo. Estamos trabajando también con empresas de software en México y hasta Sri Lanka", cuenta Gorosterrazu .

De cara a lo que viene, el fundador de Aptugo tiene una visión clara: "La programación tradicional ya no va más. Utilizar como principal herramienta de desarrollo un editor de textos tipo The Matrix, al igual que hace 30 años atrás, no escala. Solo en Estados Unidos, hay más de 1 millón de puestos de desarrollo sin cubrir, y formar un desarrollador con las herramientas tradicionales lleva años. No hay tiempo".

Y decreta: "La industria está buscando nuevas herramientas que hagan que finalmente el desarrollo de software sea escalable. Aptugo convierte eso en realidad".

"Queremos capacitar a 100.000 nuevos desarrolladores durante 2022, y es por eso que estamos brindando cursos (y dando todas las becas posibles) para que todos los que quieran, sin importar sus conocimientos previos, puedan convertirse en desarrolladores", suma.

"Nuestros alumnos son nuestros embajadores. Son los emprendedores del futuro, los desarrolladores que llevan Aptugo a sus empresas y equipos de desarrollo, y son también aquellos individuos que no tenían una salida laboral y hoy tienen una herramienta que les permite dar el salto", concluye.