Revolución industrial 4.0 con acento argentino: crearon una plataforma IoT para evitar accidentes laborales

Drixit Technologies desarrolló el primer EPP digital, una solución que ayuda a las empresas más importantes a reducir costos y optimizar procesos

Las nuevas tecnologías son parte fundamental de la transformación de todos los sectores. La incorporación, por ejemplo, de inteligencia artificial a la industria alimentaria está cambiando la forma de crear comida que parece hecha a base de productos animales, pero solo tiene plantas. Al mismo tiempo, las redes 5G prometen "revolucionar" el mundo como existe hoy gracias a velocidades de conexión que antes eran inimaginables.

Todas estas disrupciones innovadoras son parte de una nueva era tecnológica que está transformando todo a su paso. Y la premisa se repite una y otra vez: quien no se transforma queda afuera.

Pero en 2007, el mundo era muy diferente. Para poner en contraste, ese año recién se lanzó el primer iPhone de Apple, el smartphone que cambió para siempre los estándares de la telefonía celular.

En aquel entonces, Mariano Focaraccio comenzaba a cursar en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y, en su primer día, conoció a Martín Giachetti, quien luego sería su socio. "Siempre quisimos simplificar con tecnología tareas que al hombre le significan mucho riesgo y mucho dinero", cuenta Focaraccio a iProUP.

Más de 10 años después de ese primer encuentro, y con esta misión en mente, ambos se juntaron con Maximiliano Focaraccio (hermano de Mariano) y fundaron Drixit Technologies, una compañía que ayuda a empresas del ámbito industrial a reducir accidentes en entornos laborales y alcanzar la "excelencia operativa".

"Empezamos a ver que la aplicación de esta tecnología en la industria podía ser un antes y un después para muchas ramas aún ‘analógicas’. Lo que tuvimos clarísimo es que el diferencial nos lo iba a dar, entender de fondo la industria, sus procesos, sus dolores y necesidades", explica su CEO y cofundador.

Martín Giachetti (izquierda) y Maximiliano Focaraccio (derecha) son cofundadores junto a Mariano Focaraccio (foto de apertura)

El negocio no es menor. En el mundo hay 600 accidentes laborales y 4 muertes por minuto, y el 75% de ellos son por factores humanos. La Organización Internacional del Trabajo estimó que en el mundo hay 317 millones de personas afectadas por accidentes o enfermedades laborales, de las cuales 2.34 millones mueren. Además, la OIT estima que el 4% del PBI mundial se pierde debido a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

"Uno de los dolores aún latentes dentro de la industria es la gestión de la seguridad de los trabajadores y la falta de digitalización que garantice la integridad física de las personas", agrega.

Revolución industrial

Todo empezó en 2018. Con unas primeras experiencias con drones, desarrollaron un sistema de precisión con tecnología UWB para no depender del GPS y su alto margen de error.

Con muy buenos resultados, crearon un proyecto para entender los espacios ociosos en los playones del puerto de Zárate que fue un éxito.

Entonces, los emprendedores decidieron renunciar a sus empleos e invertir $300.000 de ahorros propios para trabajar full-time en el proyecto. En paralelo comenzaron a participar activamente en Endeavor e incorporaron a algunas personas claves al equipo que les "abrieron muchas puertas"

"El gran dolor que tienen las empresas industriales es que no tienen visibilidad de lo que ocurre realmente en su operación. La seguridad hoy depende de la definición de protocolos y ‘reglas de oro’ de la seguridad, del dictado de cursos y capacitaciones, de la confianza en que los trabajadores comprendieron perfectamente todo, que aplican siempre lo aprendido y que utilizan correctamente los elementos de protección personal. Y no siempre se cumple", asegura el CEO.

Para solucionar este problema, Drixit Technologies desarrolló el primer EPP digital (Elemento de Protección Personal), una solución IoT que ayuda a las empresas más importantes del mundo a garantizar la seguridad de sus empleados en entornos industriales y mejorar sus procesos operativos.

En otras palabras, la firma "digitaliza el mundo físico" y lo automatiza gracias a su versátil plataforma digital que hace trazable la operación en tiempo real, mitigando y previniendo accidentes. Junto a su dispositivo, la plataforma detecta desvíos en el comportamiento de las personas agilizando la gestión y la toma de decisiones.

"Hoy la industria está ciega en muchos puntos, y la tecnología puede proporcionar información para agilizar la reacción ante accidentes, o bien prevenirlo con avisos de desvíos de conductas. Con Drixit todos esos protocolos y ‘reglas de oro para la seguridad’, trascienden el manual y se automatizan dentro de la plataforma, tras haber digitalizado los equipos", suma.

Por ejemplo, los clientes de Drixit reciben en su teléfono por WhatsApp el aviso de que una persona tuvo un accidente, con la posición, mientras está reportando al servicio médico más cercano para el envío de una ambulancia, o bien recibe un aviso que una persona excedió la altura máxima que tiene habilitada para trabajar.

Por otro lado, creen que "no tiene sentido crear nada que a las empresas no les sirva para garantizar entornos más seguros". Por eso, están enfocados para que los procesos de las grandes plantas industriales sean 100% digitales, es por eso que la plataforma está diseñada para no estar atada a ningún hardware específico, y pueda integrarse con múltiples sensores y plataformas.

Esto se refleja, por ejemplo, si una empresa tiene detectores de humo ya instalados en un predio. Allí se puede integrar a Drixit y hacer que llame automáticamente a los bomberos si detecta un incendio: "De esta forma Drixit realmente se adapta a cada compañía y no cada compañía a Drixit".

Con el objetivo de ser el "nuevo estándar de la industria" la firma comenzó a facturar en el 2019 y fueron menos de u$s 50.000. Para este 2020, ya mucho más sólidos y con varios clientes más, proyectan facturar más de u$s 500.000.

Futuro prometedor

Actualmente, Drixit tiene acuerdos con empresas muy importantes de ingeniería, construcción, y Oil & Gas en varios países de Latinoamérica. Asimismo, en el contexto de la pandemia, profundizaron su el objetivo de seguir garantizando la seguridad en los entornos laborales.

Si bien su tecnología ya contemplaba la posibilidad de medir distancias entre personas y autoelevadores, la adaptaron para que fuera entre personas para asegurar el distanciamiento social. Asimismo, cambiaron algunas cuestiones de tiempos máximos de permanencia en espacios compartidos. "Nos dio mayor exposición y nos sirvió como puerta de entrada en varios clientes", asegura el CEO.

Como en muchas otras industrias, la pandemia aceleró el proceso de transformación digital que ya venían atravesando las compañías de Oil & Gas, minería, acero y manufactura entre otras.

"Creemos que ahora llegó el momento de trabajar con ‘Digital Fields’: nos referimos a campos digitales de trabajo, que tienen como objetivo maximizar el retorno, eliminando los tiempos no productivos, mediante el diseño y la implementación de flujos de trabajo integrados en distintas áreas de las compañías".

Un mapa de cómo la plataforma toma datos de un espacio laboral

De esta forma, un trabajador en Vaca Muerta o cualquier entorno alejado de zonas con gran conectividad puede dar aviso inmediato a alguien que está trabajando homeoffice en Buenos Aires de un accidente, permitiéndole entender qué está sucediendo en tiempo real y gestionar la operación de campo de forma remota y automatizada.

Y Focaraccio agrega: "El concepto de seguridad y automatización de procesos repetibles para garantizar su cumplimiento, llegó para quedarse y esto no significa reemplazar puestos de trabajo con tecnología, sino todo lo contrario, garantizar que puedan seguir operando íntegramente".

De cara al futuro, la firma está integrando un nuevo módulo de gestión de credenciales, lo que va a permitirle a los clientes identificar estos eventos y recibir el aviso previo para gestionar con anticipación los certificados y mantener todas las autorizaciones al día, evitando perder tiempo o dinero.

"Una frase que resuena mucho es ‘las seguridad la hacemos entre todos’. La cultura se forja a través de la repetición de actos, de hábitos, y los hábitos se modifican muy de a poco, es tarea de todos los días. Involucrar a los trabajadores en los resultados de sus comportamientos, donde puedan ver cuán seguros están operando y entender dónde está el potencial de riesgos en sus tareas diarias, creemos que genera un impacto super positivo en la seguridad del trabajo diario de cada trabajador, fomentando y fortaleciendo la cultura de seguridad de nuestros clientes", concluye el CEO.