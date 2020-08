La Economía del Conocimiento festeja el acuerdo con bonistas: lo que viene en materia de inversiones

El acuerdo supone una buena noticia para un sector netamente exportador y generador de divisas. ¿Cuál es el impacto y qué esperan los principales actores?

Finalmente, la Argentina llegó a un acuerdo con los bonistas de Wall Street y le pone punto final a una novela que impedía que el Gobierno ponga en marcha un plan económico de bases más sólidas y ofrezca un panorama de menor incertidumbre a los mercados.

En la previa de la noticia, el índice Merval mostró un avance casi 7% y los principales papeles de las empresas argentinas se apreciaron en la City porteña. La performance se reflejó en los ADR de las principales firmas locales en Wall Street, con los bancos y energéticas a la cabeza:

Pampa Energía : +15%

: +15% Supervielle : +12%

: +12% BBVA Argentina : +8,2%

: +8,2% YPF : +7%

: +7% Telecom : +5,6%

: +5,6% Galicia: +1,3%

En la plaza neoyorkina los unicornios también se vieron influenciados por la ola de optimismo frente a el inminente cierre de la negociación de la deuda y una suba del Nasdaq potenciada por los nuevos topes en los papeles de Amazon y Microsoft. Así:

Mercado Libre : subió 4,3%, hasta lograr una capitalización de u$s58.250 millones

Globant : creció poco más de 4%, consolidándose con un market cap de u$s7.100 millones

Despegar: se mantuvo sin cambios, algo que para un industria tan gopleada por el coronavirus como la del turismo no es una mala noticia. Así, su valuación se posiciona estable en u$s535 millones

Horas previas al cierre del trato con los bonistas la noticia también se celebró en las empresas de la llamada Industria del Conocimiento que, a la espera de que finalmente el Senado apruebe la ley de promoción, consideran que la normalización de un horizonte económico beneficiará a un sector fuertemente exportador.

Cuestion de fondos

Luis Galeazzi, presidente de Argencon, entidad que agrupa a las empresas del conocimiento, calificó al acuerdo como "muy importante" para el sector y que apoyan los esfuerzos del ministro de Economía Martín Guzmán.

"Una actividad como la del Conocimiento, que es abierta al mundo por su capacidad exportadora, requiere que la la Argentina tenga las relaciones más normales, tanto en el frente productivo como en el financiero, que con claridad en su mercado de cambio", destaca en charla con iProUP.

Según el directivo, el acuerdo es beneficioso en dos sentidos para las compañías del sector:

"Tener un país normalizado en su frente externo permite no sólo exportar sino radicar negocios en otros países"

"Aumentaría la atracción de inversiones al país, ya que tendría algún tipo de estabilidad el tipo de cambio"

Por su parte, Juan Giner Gonźalez, director ejecutivo de Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ArCap), afirma a iProUP que "no hay impacto en el corto plazo para aquellas startups que están buscando capital, ya que los fondos en Argentina están mirando, invirtiendo y evaluando proyectos".

Sin embargo, Giner Gonźalez asegura que "salir del default y volver a los mercados es una gran noticia para cualquier Pyme, ya que el costo de financiamiento será otro".

La normalización de la economía, clave para la firmas del conocimiento

"La normalización de la economía en todos sus parámetros es excelente para todos. Un clima de negocios con estabilidad y cierta previsibilidad hará que Argentina sea considerada por gestores de fondos que quieran invertir y las startups lograrán beneficiarse", añade.

En el mismo sentido, desde la Cámara Argentina de Fintech celebraron la resolución. "En un contexto como el actual, en el que urge poner en marcha el aparato productivo para superar los estragos que deja la pandemia, es indispensable contar con la colaboración externa, no sólo en cuanto a recursos económicos para apoyar este proceso, sino también como condición necesaria para formar parte de un ecosistema internacional en el que la Argentina puede aportar talento y soluciones innovadoras", indica a iProUP Ignacio Plaza, presidente de la entidad.

Y añadió: "Para el sector fintech es una excelente noticia, que nos permite continuar con los planes de expansión regional de muchas de las empresas que componen nuestra cámara. Queremos generar plataformas escalables que se conviertan en embajadoras de nuestro país en el mundo y que generen las divisas necesarias para apuntalar el proceso de recuperación. Tenemos propuestas para alcanzar estos objetivos y renovamos nuestro compromiso para colaborar con el Gobierno".

Para Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, "normalizar la deuda será visto con otros ojos por inversores internacionales y la Argentina no debería darse el lujo de estar en default porque agravaría el problema no sólo para la Industria del Conocimiento sino para todos los sectores de la economía".

"El cese de pagos nos dejaría completamente desenganchados de fuentes de financiamiento. Hay muchas líneas que podrían verse trabadas por bancos corresponsales, organismos de crédito multilaterales y fondeos directos", completa.

En la Bolsa

José Ignacio Bano, jefe de Research en InvertirOnline, afirma a iProUP que los unicornios no se tan ven afectados por la coyuntura local, ya que gran parte de su negocio está basado en el extranjero.

"Mercado Libre tiene algo que ver con la Argentina, pero es el segundo o tercer país en importancia", señala el analista, en referencia a que 6 de cada 10 dólares que factura el gigante del ecommerce provienen de Brasil y menos de dos desde la Argentina.

Lo mismo ocurre con Globant, cuyo negocio se basa en un 90% en Europa y Estados Unidos, mientras el resto se divide casi en partes iguales entre la Argentina y el resto de Latinoamérica. Sin embargo, podría ser una buena noticia para Despegar.

"Es el único que podría haberse beneficiado, pero no lo hará en el corto plazo ya que estamos todos en casa. Pero el impacto no es directo como ocurrió con los bancos, cuyas acciones volaron", remarca.

Neffa coincide que el contacto entre el acuerdo por la deuda y las tecnológicas locales no es "tan estrecho" en el corto plazo, ya que el rubro lo que está esperando es que la ley de promoción al sector se promulgue y puedan acceder a los beneficios.

Según el analista, se trata de un rubro "que quedó con una competitividad muy grande, con mano de obra altamente calificada, que genera divisas y creció fuertemente en el último tiempo, en especial las fintech".

Mercado Libre y Globant, con suba en Wall Street

"La Argentina tiene altas ventajas comparativas y si bien el covid-19 ha dado por tierra con algunos proyectos, ha dinamizado aquellos que pusieron a la tecnología en el centro de la economía. Como ejemplo, el Nasdaq, la 'nueva economía', viene subiendo en el año, mientras que el Dow Jones, la 'tradicional', no se ha recuperado", resalta.

Martín Sigwald, Portfolio Manager de Quiena, señala el acuerdo va a ser "claramente positivo en el corto plazo para las acciones argentinas en general, particularmente aquellas que cotizan en el exterior que tienen un mayor volumen".

Al respecto, señala que hay que ser cautelosos, ya quearreglo de la deuda es "solo un paso en la dirección correcta, en medio de una situación económica complicada".

"En el corto plazo seguramente haya una 'fiesta bursatil' con subas impostantes, pero no hay que quitar de vista el largo plazo, con un ambiente económico complejo en el que se tendrán que mover las empresas argentinas", agrega Sigwald.

Para el ejecutivo de Quiena todavía "no se tocó fondo". En ese sentido considera que no es seguro que los valores que puedan alcanzar los papeles de las firmas locales en los próximos días se puedan mantener en el tiempo. "Si bien ya las acciones ya están bastante castigadas, la recuperación no va a ser rapida, en 'V'. Estamos en un wait and see", señala.

El dólar en la mira

El acuerdo de la deuda es muy esperado en la City ya que los principales analistas interpretan que será un paso fundamental para que se sincere el tipo de cambio y haya una unificación del oficial ($76,50), el "solidario" ($99), el contado con liquidación y el bolsa ($126), y el "blue" ($136).

Galeazzi asegura que "siempre que hubo una brecha cambiaria tan grande, de casi el 100% como es ahora, no se pudo sostener" y resalta que "la estabilidad de un tipo de cambio es beneficiosa tanto para la importación como para la exportación".

En el mismo sentido, Bano remarca que "si se dispara el tipo de cambio oficial claramente tienen una ventaja porque para esas empresas el principal insumo es salarios y así los licúan".

No obstante, Neffa afirma que se están viendo modificaciones en el mercado de divisas, aunque la "apreciación del tipo de cambio nominal choca con la relación de la inflación que veo para adelante, ya que no se ha trasladado a precios una gran parte".

Normalización del mercado cambiario, fundamental para las firmas exportadoras de servicios

"Hoy, un 'dólar soja' equivale a 46 pesos, contra los 125 del contado con liqui. Esa diferencia de 2,5 veces torna al campo menos competitivo y se vuelcan menos divisas al mercado único de cambio", subraya.

Giner Gonzáles coincide: "Si bien las inversiones de los venture capitals se negocian en dólares, las startups validan mercado en Argentina para luego crecer regionalmente, pero poco sirve que se mueva el tipo de cambio si no logramos reducir la inflación".

El directivo resalta que "las empresas y los inversores necesitan reglas claras, como que no se cambien las leyes de Capital Emprendedor o Economía del Conocimiento". Y concluye: "Salir del default es una gran noticia, pero es el punto de partida".