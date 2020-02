Paso a paso: los 10 pasos indispensables para presentar un pitch exitoso ante ángeles inversionistas

Crear un pitch para levantar inversión no es cosa fácil y se debe tomar con mucha seriedad y profesionalismo si en verdad se desea tener éxito en el proceso. Para esto, quiero enumerarte los 10 principales pasos que todo emprendedor debe seguir al pie de la letra:

Paso 1. Identifica bien los sindicatos o clubes de inversionistas ángeles que existen en tu país, verifica su track-record y acércate a ellos para que te ayuden a vincular adecuadamente los inversionistas que se adapten mejor a tus necesidades. También busca todos los eventos de pitch y emprendimiento de tu país e inscríbete a todos lo que te sea posible.

Paso 2. Crea una historia divertida que represente el problema que estás resolviendo, por medio del storytelling podrás captar mejor la atención de los inversionistas como si estos estuvieran viendo una película en el cine. Recuerda que a las personas nos fascinan las historias divertidas y sobre todo misteriosas.

Paso 3. Entiende muy bien en qué vas a utilizar la inversión. Para esto es necesario diseñar una proyección financiera que tenga sentido donde especifiquemos en qué vas a utilizar la inversión que recibas, así como los ingresos posibles o ventas realistas con los que podamos contar los invrsionistas durante los siguientes tres años de vida del startup.

Paso 4. Utiliza algún editor profesional de presentaciones como Power Point y Keynote para armar tu presentación de apoyo, donde expliques los siguientes puntos claves con la siguiente información en cada página:

-Página 1: Logotipo - Da la bienvenida, presenta al equipo y la marca de tu empresa.

-Página 2: Problema - Explica con una historia el problema que estás resolviendo.

-Página 3: Datos duros - Sustenta el problema con gráficas o estadísticas de fuentes confiables.

-Página 4: Solución - Presenta la solución innovadora con un tuit pitch (140 caracteres de información).

-Página 5: Producto - Explica las dos principales ventajas competitivas de tu producto.

-Página 6: Competencia - Muestra que identificas perfectamente a tus competidores.

-Página 7: Finanzas - Explica básicamente las ventas y punto de equilibrio de tu empresa.

-Página 8: Mercado - Describe el tamaño del mercado y los objetivos para el futuro del la startup.

-Página 9: Inversión - Menciona el monto de inversión solicitado y el equity accionario a ofrecer.

-Página 10: Preguntas - Agradece al público el tiempo otorgado y contesta las preguntas y dudas.

Paso 5. Usa tus dotes artísticos o mejor contrata a un diseñador gráfico para que te ayude a pulir el diseño de tu presentación PowerPoint o Keynote. Recuerda que la imagen es muy importante y un buen diseño limpio con poco texto habla bien de ti.

Paso 6. Exporta tu presentación siempre en un PDF, nunca envíes o utilices una presentación en formato editable como PowerPoint, Keynote, Word, etc. Esto puede ocasionar que las fuentes cambien o los elementos se muevan cuando cambian de computadora, recuerda que durante el evento de pitch, no hay tiempo para cambios ni buscar fuentes.

Paso 7. Recuerda que la presentación gráfica solo es un apoyo para tu presentación verbal. No leas, practica y apréndete de memoria cada etapa del pitch. Esto es como ser cantante y prepararte para un concierto, cuanto más practiques, mejor saldrá tu presentación. Utiliza un espejo y grábate con una cámara de video para que te puedas auto-criticar y perfeccionar tu pitch.

Paso 8. No muevas mucho el cuerpo ni las manos, esto puede distraer la atención de los inversionistas, tampoco uses ropa muy extravagante con colores muy vivos, viste casual-formal para dar una buena presentación, recuerda que estás buscando inversión profesional para impulsar una empresa, no es un evento escolar.

Paso 9. Crea un teaser de inversión para que pueda ser entregado a los inversionistas antes de tu presentación. Esto es solo una hoja (one page) donde expliques a detalle tu startup con la siguiente información:

-Logotipo y razón social de la empresa

-Descripción del producto (la misión de la empresa en 140 letras)

-Fundadores (Nombre y pequeña trayectoria)

-Industria o sector en la que se encuentra la startup (software, biotecnología, salud, etc.)

-Problema a resolver sustentado con datos duros y fuentes confiables.

-Público objetivo (target) y tamaño del mercado nacional y mundial

-Tabla de proyección financiera resumida a 3 años (ventas y EBITDA anual)

-Monto de inversión solicitada

-Equity ofrecido (cantidad accionaria a vender)

-Datos de contacto del emprendedor y dirección de la empresa.

Paso 10. La hora ha llegado de subirte al escenario: sé claro, conciso y relajado al momento de presentar tu pitch. Es una oportunidad clave que no puedes dejar pasar, recuerda que el objetivo de un evento de pitch no es que te firmen un cheque, es levantar el interés de la mayor cantidad posible de inversionistas, y que estos te dediquen unos minutos abajo del escenario durante el networking para que puedas conseguir una segunda entrevista en su oficina para platicar más a detalle sobre tu startup. No te desanimes si el pitch no salió como tú esperabas, sigue practicando y participa en la mayor cantidad de eventos de pitch en los que puedas participar, esto te hará más profesional, y más gente te podrá conocer hasta que alcances los resultados esperados.