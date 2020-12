Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn: los desafíos empresariales durante la pandemia

Desde que asumió su cargo durante la pandemia Ryan Roslansky ha enfrentado varios desafíos, que explica en este artículo en primera persona

Han pasado 6 meses desde que me convertí en el CEO de LinkedIn, y tal y como ya he contado, nunca había imaginado que llegaría a este puesto en medio de una pandemia.

Los desafíos han sido significativos, pero en los últimos 6 meses me he dado cuenta de que no haría ningún otro trabajo que no fuera este. Los tiempos difíciles han sido eclipsados por la gran cantidad de buena voluntad y generosidad que veo a mi alrededor cada día — en mi equipo, en la plataforma y en el mundo.

Cerca ya del primer aniversario de la pandemia, es evidente que nuestras vidas no volverán a la normalidad anterior al COVID-19. Muchos de nosotros estamos gestionando nuevos desafíos relacionados con el teletrabajo, la educación a distancia de nuestros hijos y otros baches en el camino. Las empresas han pasado el año evolucionando y adaptándose continuamente, y LinkedIn está haciendo lo mismo.

La única manera de aprender a ser un CEO es siéndolo y ha habido nuevos aprendizajes cada día en cuanto a gestionar la incertidumbre. Estoy agradecido de haber aprendido gracias a lo que otros CEO han compartido, por lo que me gustaría publicar las 6 claves que he aprendido sobre ayudar a los empleados, a la compañía y a la comunidad durante este tiempo:

1. Apoya y conecta con tu gente

Esta debería ser tu prioridad número uno. Comunícate con tus empleados a través de varios canales y crea momento de conexión para mantener la confianza: desde hablar de forma individual y las charlas de pasillo hasta los horarios de oficina y los correos electrónicos regulares de la compañía. La inversión nunca es suficiente en cuenta a estar ahí para tu gente.

Nosotros siempre empezamos nuestra reunión semanal reconociendo el esfuerzo de otro miembro del equipo. Parece algo simple, pero es una buena manera de conectar y ponerse al día de una manera más personal.

También puedes usar herramientas como Glint para obtener un feedback directo a través de encuestas a los empleados. Estos cuestionarios a tiempo real dan mucho detalle sobre cómo se sienten los empleados y los que necesitan, de forma que ayude a establecer una estrategia y acción. Docusing, por ejemplo, usa las encuestas de Glint para entender mejor cómo están los empleados y dónde necesitan más apoyo, para que los jefes puedan dar respuesta de una manera rápida si hay cualquier problema.

La información que hemos conseguido gracias a estas encuestas nos han ayudado a que los programas que creamos tengan una razón de ser. Esta es la génesis de nuestro programa LiftUp, que ofrece herramientas y recursos enfocados a ayudar a los empleados al nuevo entorno de trabajo, practicar y priorizar el cuidado a uno mismo, así como fomentar las relaciones sociales mientras se trabaja en remoto.

Esto incluye desde los eventos virtuales para mantener esas conexiones entre compañeros, hasta ayudas para asegurar que todo el mundo tenga en casa lo que necesita para trabajar de forma productiva y talleres sobre meditación y burnout.

La respuesta que hemos recibido sobre LiftUp ha sido increíble. He tenido feedback sobre lo importante que es "tener objetos que ayuden a controlar el caos en casa" y cómo un programa como este "mantiene la cultura corporativa en estos tiempos difíciles", al mostrar cómo "nos adaptamos a las necesidades cambiantes" de nuestra gente.

El CEO de LinkedIn tuvo que enfrentar muchos desafíos al asumir en medio de la pandemia

2. Crea una comunidad y trabaja como un equipo

El mundo ha cambiado y todos tenemos que adaptarnos rápidamente y reaccionar a las necesidades de nuestros miembros y clientes. Esta realidad tan cambiante ha hecho que sea crucial para los empleados entender más que nunca cómo encaja su trabajo en la estrategia de la compañía. Cuanto más entiendan los trabajadores su valor — y sean reconocidos por sus contribuciones a un objetivo más general — más motivados estarán.

Encuentra la forma de crear una comunidad en tu equipo y destaca el impresionante trabajo que se ha hecho. Envía correos electrónicos semanales y vídeos y, en las reuniones, resalta a los empleados tanto profesional como personalmente.

En LinkedIn empezamos nuestras reuniones (tenemos 2 por semana) con las presentaciones a los nuevos empleados (que incluyen una demostración de un talento especial) y terminan con una actuación musical de algún trabajador: desde cantantes hasta actuaciones de violonchelo y sesiones de DJ.

También hemos visto a empleados que se reúnen para revisar perfiles y tutorizar, que organizan celebraciones donde se disfrazan, montan eventos virtuales para más de 6.500 empleados y que utilizan LinkedIn Stories para estar conectados.

3. Prioriza la salud mental

A medida que la pandemia se alarga, el bienestar mental es de gran importancia. Cada persona está llevándolo de una manera distinta, por lo que hemos hecho un esfuerzo para asegurarnos de que nuestros empleados tienen los recursos necesarios para sobrellevar el estrés y apoyar a sus seres queridos.

Ofrecemos apoyo en salud mental a todos nuestros empleados en todo el mundo y promovemos que se tomen un tiempo cuando lo necesiten. Hemos creado foros virtuales para conectar y compartir recursos y consejos útiles de salud y bienestar.

Este año, los líderes de nuestro Black Inclusion Group (BIG) organizaron un evento de salud mental con Michael McRae, del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, para debatir el impacto del COVID-19 en las comunidades negras y latinas y aprender métodos para afrontar los desafíos del momento actual.

También ofrecemos talleres de aprendizaje y desarrollo para que los compañeros conecten y aprender nuevas formas de integrar hábitos de cuidado en la rutina.

4. Da la flexibilidad y los recursos que tus empleados necesiten en tiempos de trabajo a distancia

Asegúrate que los equipos y empleados tengan flexibilidad en su jornada y que estén equipados para desarrollarla desde casa.

Hemos implementado recientemente los días sin reuniones, un pequeño ajuste que ha tenido un gran impacto en nuestros empleados. También estamos más atentos a la duración de las reuniones y a cómo se utiliza el tiempo. Es mejor tener reuniones de entre 25 y 50 minutos que entre 30 y 60, para dar a la gente pequeños descansos a lo largo del día. Hacerlas por teléfono mientras se camina también es una buena idea para tomar aire fresco mientras te pones al día con tu equipo.

Ajústate a las diferencias horarias. Nosotros lo hemos hecho tanto para EMEA como para APAC para incluir a todo el mundo y que se sientan conectados.

Da los recursos que necesiten los que sean madres y padres, ya que están haciendo malabares entre el trabajo, el cuidado de los niños y la educación a distancia, todo desde casa. Nuestros datos muestran una mayor preocupación de un tercio de los padres (el 34%) es que trabajar desde casa les impida hacer su trabajo de una manera eficiente debido a las distracciones.

Yo también he pasado por esto, con 3 hijas estudiando a distancia durante los últimos 9 meses. Nuestros horarios han cambiado y hemos tenido que ser flexibles para ayudar con la escuela online, hacer la comida y hacer huecos para las necesidades diarias que surgen.

Crear un ambiente de trabajo que ofrezca flexibilidad y recursos a madres y padres es ahora más importante que nunca.

Uno de los desafíos enfrentados fue el manejo del apoyo a los empleados que trabajan en forma remota

5. Crea una cultura de aprendizaje

La movilidad interna ya era una tendencia creciente antes de la pandemia, pero el COVID-19 la ha hecho crucial para las compañías.

Nuestros datos muestran que la proporción de contrataciones internas — una medida que llamamos tasa de movilidad interna — es mayor de lo habitual y que el 62% de los profesionales de recursos humanos de aprendizaje y desarrollo se centran en ayudar a los empleados a desarrollar las habilidades que necesitan para permanecer dentro de la organización.

Unido al beneficio del ahorro en costes, las empresas que tengan éxito a la hora de reeducar a sus empleados para puestos diferentes tendrán una ventaja competitiva enorme en el actual panorama empresarial. Un buen ejemplo es Verizon. Cuando se enfrentaron a los cierres obligatorios de las tiendas físicas, sus líderes fueron capaces de ofrecer a los empleados puestos que podían desarrollar desde casa (como televentas o atención al cliente) y les dieron recomendaciones personalizadas de aprendizaje online para cubrir habilidades que necesitaban en esos puestos.

Mi pasión personal por el aprendizaje y el desarrolló empezó a los 18, cuando aprendí diseño gráfico web leyendo un libro de Lynda Weinman. Poco después, lo apliqué para crear un negocio de inmobiliaria. Esa sensación de enseñar a la gente las destrezas que necesita para ser más productivo y tener más éxito se me ha quedado dentro y crear una cultura del aprendizaje y la transformación en LinkedIn es una de mis prioridades.

En general, creo que aprender va a jugar un papel muy importante a la hora de acelerar la recuperación económica, a medida que las empresas se enfrentan a un mercado y espacio laboral alterado.

6. Ayuda a los demás: asóciate y aprende de los compañeros de la industria

Hemos visto una gran cantidad de buenos gestos en LinkedIn: los responsables de contratación han compartido consejos para los demandantes de empleo, los expertos han dicho cuáles son sus mejores movimientos y los líderes de distintos sectores han alzado la voz para concienciar sobre temas sociales.

¡Participa en este intercambio de información! Alíate con aquellos que compartan tu misión — encuentra la forma de colaborar en iniciativas que tengan un beneficio para ambas partes. Tenemos el beneficio de formar parte de Microsoft y de tener acceso a sus expertos y eso nos ha ayudado mucho a adaptarnos y evolucionar.

Y no te olvides de escuchar. Tenemos una increíble oportunidad de escuchar a compañeros del sector, y más ahora que todos trabajamos para construir un nuevo futuro.

Tal y como le dije a mi equipo desde el principio, estamos juntos en esto. Es un momento muy difícil, pero la esperanza y la positividad siguen por todos lados. Sigue cuidando de tu comunidad, de tus empleados y de tus clientes. Y seguid ayudándoos los unos a los otros para aprender y compartir, indicó Business Insider.