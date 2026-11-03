En diálogo con iProUP, habló de la madurez de Bitcoin, el ecosistema argentino, la educación financiera y la importancia de eventos como LABITCONF

Expresa preocupación por bancos vendiendo criptomonedas sin educación sobre la autocustodia, clave para el futuro.

Fundador de ONG Bitcoin Argentina destaca madurez de Bitcoin a sus 18 años y la importancia del HODL.

Rodolfo Andragnes deja la dirección de LABITCONF, evento clave para la masificación de Bitcoin en Latam, tras 14 ediciones.

Rodolfo Andragnes, fundador de la ONG Bitcoin Argentina y principal organizador de LABITCONF, destacó todo lo construido con la conferencia. "Todos deberían estar orgullosos de lo que se ha hecho", dijo.

Lo planteó en una entrevista mano a mano con iProUP durante el cierre de la 14° edición del evento, que se transformará en 2027 con nuevo formato, enfocado en empresas e instituciones.

Un giro que incluye, además, su despedida como líder principal tras más de una década de pasión y trabajo para convertirlo en uno de los encuentros de Bitcoin y blockchain más importantes del mundo.

En línea con eso, subrayó la importancia que tuvo LABITCONF para la masificación de Bitcoin y la tecnología blockchain en Argentina y América Latina; al punto de que, el pasado jueves 29 de octubre, se inauguró nada menos que un monumento a Satoshi Nakamoto en el Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires.

"Siento que todos se sienten orgullosos de lo que están dejando, de lo que saben que están haciendo por los demás. Orgullosos de LABITCONF, orgullosos de una ONG Bitcoin Argentina como la que tenemos, orgullosos de un monumento, orgullosos de una Bitcoineta", valoró.

Además, señaló que en otros eventos "nadie tiene un escenario exclusivo para gente que recién entra" y contó que le gustaría dar una charla sobre "Bitcoin como activo generacional".

Precisamente sobre Bitcoin, habló de su "mayoría de edad" y consideró que la criptomoneda ya maduró como activo. Cabe recordar que el sábado 31, mientras se desarrollaba la edición 2026 de LABITCONF, el white paper publicado por Satoshi Nakamoto cumplió 18 años.

Asimismo, sostuvo que el término HOLD expresa una visión a futuro más que una simple 'jerga bitcoiner' asociada al precio.

También se refirió a la posibilidad de que, en el corto plazo, los bancos argentinos puedan ofrecer compra y venta de criptomonedas, un escenario que definió como "muy preocupante" ya que, en su visión, "no es una cuestión de llevar gente hacia Bitcoin" sino "de que la gente sepa guardar esos bitcoins".

Si bien el Banco Central (BCRA) lo prohíbe desde mayo de 2022 mediante la Comunicación "A" 7506, la entidad postergó la decisión hasta después de 2027, pese al reclamo que hoy existe dentro de la industria financiera para que eso ocurra.

Bitcoin cumplió 18 años, HODL como visión de futuro y la importancia de la autocustodia

P: Bitcoin llegó a su 'mayoría de edad', su white paper cumplió 18 años. ¿Cómo ves a la criptomoneda en esta nueva etapa, no solo en el presente sino también a futuro?

R: Mirá, es gracioso, porque la última charla de esta LABITCONF iba a tener que ver con eso, y la cambiamos por el tema del hackeo de Binance. No quiero que la gente se vaya sin entender la autocustodia en profundidad. Hay como 10 charlas en ese sentido. Y eso me hace reflexionar un poco: la charla iba a ir por si es hora de 'soltarle la mano y que crezca solo'.

Y siento que quizás todavía le falta camino. Le falta comprensión de las cosas un poco más complejas, como la autocustodia, que en realidad es extremadamente fácil. 'Tirá un dado y haces entropía propia'.

Pero Bitcoin tiene esta cualidad de que es tan fácil que es difícil de explicar. En definitiva, una billetera es un número. Es un número aleatorio. ¿Cómo que es un número aleatorio? Pará qué te explico. ¿Cómo logro la aleatoriedad? Bueno, esperá que te digo. Pero, en definitiva, son los números.

Y la clave privada es un número que sale de la clave pública. O al revés: la clave pública sale de la clave privada. Todo es muy fácil, pero requiere el acompañamiento para entender esa cuestión sencilla de Bitcoin.

P: Vos abriste LABITCONF con un concepto que me gustaría retomar. Arriba del escenario planteaste que Bitcoin es "aburrido como 'chupar un clavo'", pero que holdear es lo mejor que cualquier persona puede hacer por su futuro.

Este último tiempo fue muy particular para Bitcoin como activo, que, después de tocar un récord histórico en octubre del año pasado, cuando superó los u$s126.000, empezó a caer y, en este 2026, atravesó altibajos.

Eso quizás hizo que mucha gente que holdeaba por una cuestión especulativa se pase a stablecoins o se dolarice. ¿Qué tan importante fue que, en este contexto, LABITCONF tuviera un lema como el de HODL en esta edición?

R: Personalmente, lo siento clave. Pero, anecdóticamente, a principios de año fue, por alguna razón, el mensaje que les dimos, porque trabajamos todo el año, es un mensaje que este año es particularmente importante. Y hoy no cabe duda de que la elección de HODL es importante.

Porque, de vuelta, HODL suele estar asociado al precio. Y uno diría: "Claro, bajó el precio, HODL". Pero sube el precio y también es HODL.

Entonces, como digo siempre, es esta visión del futuro que uno tiene. Pero no llegás a ese futuro sin saber custodiar ese activo. Si no lo custodiás bien, el futuro llega igual, pero vos no sos parte de eso.

Entonces, HODL y la conferencia habla de esto. Y es un tema que, como no es trading, como no es business, es aburrido. Y, sin embargo, logramos tener miles y miles de personas acá escuchando sobre eso.

P: Bitcoin cumple 18 años y LABITCONF, 14. Una cantidad enorme de personas vino a Costa Salguero, tanto el viernes 30 como el sábado 31, desde distintos rincones de la Argentina para escuchar sobre Bitcoin, su filosofía, la transformación que puede provocar el ecosistema cripto y cómo está revolucionando las finanzas tradicionales.

De hecho, uno de los temas que se tocaron en esta edición fue la tokenización, un eje sobre el que, en los últimos días, la Comisión Nacional de Valores anunció un proyecto de ley para reformar el mercado de capitales y avanzar en este terreno, que hoy incluso ya tiene un sandbox regulatorio en curso.

Con todo esto, uno podría pensar no solo en que entidades tradicionales ofrezcan activos tokenizados, sino también, yendo más allá, imaginando a futuro, en Bitcoin como colateral para pedir préstamos bancarios o hipotecarios.

¿Cómo transformaron las finanzas tradicionales, primero, Bitcoin como filosofía y, después, todo el mundo cripto?

R: Creo que, efectivamente, 18 años después, o al menos de Bitcoin, después hay otras que tienen menos edad, en ese sentido sí llega a su mayoría. Sí maduró, sí ya es considerado como un activo dentro del mundo de los activos. No es anecdótico. Los últimos 10 años, el activo que más se apreció en el mundo fue Bitcoin.

Ha llegado a un punto de madurez en que ya puede ser considerado entre los grandes. Esto es lo que quiero decir, ¿no?. Entonces, creo que eso es inevitable, 'hacia arriba, el espacio'.

Obviamente, quedan cosas por resolver. Todo lo que es blockchain y no Bitcoin tiene mucho que madurar sobre cómo actualizan y trabajan las mejoras de la blockchain. La diferencia es que Bitcoin es casi, como digo, no hace nada. Y la evolución y los cambios en Bitcoin tardan un montón.

Pero como la blockchain tiene una utilidad más allá de solamente guardar a futuro, quieren hacer cambios constantemente y cosas que le sirvan a la empresa y al banco... y entonces esa urgencia de ser útil, y más útil que la competencia, la 'blockchain 2' o la 'blockchain 5' o las '64 millones de monedas', hace que quizás también se avance a una velocidad que no es la sana.

¿Por qué le preocupa que los bancos argentinos sean habilitados para vender Bitcoin?

P: Está claro que Bitcoin tiene un peso gigantesco como reserva de valor, y en la Argentina eso se nota en el nivel de adopción cripto. Te quería consultar cuánto podría crecer esa adopción si el día de mañana ocurre lo que se anticipa: que los bancos estén habilitados a ofrecer no solo compra y venta de criptomonedas, sino también tenencia.

Pienso en una PyME cuyo responsable sabe de Bitcoin, pero a la que hoy le resulta engorroso tener una tesorería en Bitcoin, por más pequeña que sea, algo que se podría facilitar si los canales a los que normalmente accede, como el homebanking, lo permitieran. ¿Cómo lo ves vos?

R: Lo veo muy preocupante, porque no es una cuestión de llevar gente hacia Bitcoin, es una cuestión de que la gente sepa guardar esos bitcoins.

Si hacés muy fácil el acceso 'genial, contentos, más bitcoiners', pero sin la educación necesaria para saber guardarlos, cualquier problema, si están todos en una exchange, como puede ser Binance, digo lo que pasa ahora, afectás a un montón de gente más y antes solo entraba el que hacía 'un caminito de comprensión'.

Entonces '¡ay, qué suerte, ahora puedo comprar Bitcoin rápido! ¿y dónde los compro? en una exchange'. Bueno, perfecto, obvio, todos entran por un exchange. ¿Pero los dejás en la exchange pensando que 'esto le vas a dejar a tu nieto'? Bueno, esperá, porque en el camino puede pasar tal o cual cosa.

O bueno, dijiste '¡ay, ya entendí!, los tengo que poner en llave fría'. Pero la entropía puede ser afectada. Entonces, hay que hacer también un proceso de esto.

Y no es un problema que sea así, porque hay solo 21 millones de unidades. Es el activo con mayor certeza de escasez del mundo. Que te sea un poco difícil, o que requiera atención real tuya, guardar algo que es único y escaso en el mundo.

Lamento quién no está listo, pero no es como que uno se queda afuera. No es como Satoshi, que dice: "Si no estás listo, si no entendés, no tengo tiempo para explicarte".

Hay una comunidad, un ecosistema enorme dispuesto a enseñarte. La ONG Bitcoin Argentina está hace 14 años enseñando esto. Es la entidad más grande, diría, casi del mundo, en estar a disposición de la gente para enseñar esto. La tienen a mano.

Ahora, si pensás que 'ah, como ahora tengo, ya estoy resuelto', bueno, lo lamento. Me encantaría que fuera así, pero no es así.

Ojalá que lo hagamos fácil para que más gente pueda entrar, pero que la gente entienda que hay cierto desafío en cuidar sus bitcoins y que la responsabilidad pasa a ser de ellos.

Y si el Estado abre a todo el mundo, genial, y llega a haber algún inconveniente, el Estado también va a haber abierto la puerta a eso.

La importancia de LABITCONF para quiénes recién empiezan con Bitcoin

P: Precisamente, en LABITCONF hay muchísimos paneles con distintos niveles de expertise según el conocimiento: general, intermedio y avanzado.

En el escenario ABC, por ejemplo, la mayoría de las charlas son para personas que recién están empezando y buscan entender los conceptos básicos de Bitcoin, la blockchain, la autocustodia y demás temas...

R: Totalmente. Yo voy a muchos eventos en el mundo y no hacen lo que sucede en LABITCONF. No lo hacen, simplemente no lo hacen. Voy a la más grande de Estados Unidos. Voy a las de distintos países. Nadie tiene un escenario exclusivo para gente que recién entra. Casi siempre las conferencias están pensadas para el que ya sabe de Bitcoin.

Como pasa en Ethereum. Vas a una conferencia como Devconnect y te encontrás con todo un space relacionado a 'bienvenido al mundo Ethereum'.

Siento que es importante que existan cosas como las que hacemos acá y que haya para el introductorio y para el desarrollador.

Y me suelen criticar y decir: "¿Para qué hacemos un evento tan grande?". Digo, sí, es lindo cuando somos 300 o 500. Y me cuesta menos: menos estructura, menos sponsors. No necesito nada de eso. Y siempre me pregunto: "Bueno, ¿valen la pena tantos escenarios?". Si no lo hago, a alguien lo dejo afuera.

Dejo afuera a un pibe que recién empieza y capaz viene con su papá. ¿Y a la futura Doña Rosa, que el banco la va a invitar a comprar Bitcoin a través de su cuenta? ¿Quién le habla?

Bueno, le habla la ONG. La ONG tiene que centralizar su introductorio para todo el mundo en Argentina. Pero bueno, este perfil de conferencia tiene esa sensibilidad de tratar de llegar también a la gente común.

P: En el evento siempre se ven muchos jóvenes. Año a año, uno camina por Costa Salguero o recorre los distintos espacios y se encuentra con mucha juventud.

Sin ir más lejos, el viernes subió al escenario ABC Tomás Cristal, un chico de 11 años que enseña finanzas en las redes sociales y que empezó a conocer el mundo cripto porque vio cómo su papá hacía trading en una exchange.

Pero Bitcoin no es solo para jóvenes, sino también para personas grandes. Como reserva de valor, puede ser muy importante, por ejemplo, para construir un ahorro de cara a la jubilación...

R: Hay una charla sobre eso que no puse y me hubiese encantado. La charla con la que abrí LABITCONF este año era del concepto de por qué holdear y de mi visión de futuro. Y eso es la raíz de todo lo que hago hoy. Pero hay otra charla que me gustaría en algún momento dar que es 'Bitcoin como activo generacional'.

Es otro concepto fuertísimo, porque cambia muchas cosas. 'Si lo veo generacional, ya no me fijo mañana cuánto vale'. Vos te compraste una casa y no te estás fijando mañana cuánto vale la casa, decís 'bueno, no importa, eso es lo que estoy dejando a mis hijos'.

Y se pasaron dos años y 'sí, seguramente le hice arreglos, valdrá más'. Pero es generacional. 'Compro un campo y no me fijo mañana si subió o bajó el valor de la tierra'. Lo que haga encima es lo que me preocupa.

Bitcoin como activo generacional cambia la visión y tu relación con Bitcoin. Y deja de ser aburrido, simplemente no le prestás atención. No es que sea aburrido: estás tranquilo, te da tranquilidad, lo tenés ahí guardado.

Entonces, el concepto de Bitcoin como activo generacional por desgracia este año nadie lo trajo. Y, sin embargo, creo que es otra de las grandes cosas que hay que empezar a transmitir. No 'ahorrá en Bitcoin'. Si te posicionás en un Bitcoin generacional, ¿cuál es tu relación con ese activo?

"Todos se sienten orgullosos de lo que están dejando"

P: Rodolfo, por último, y agradeciéndote enormemente por tu tiempo: LABITCONF nació en 2013, cuando Argentina no tenía el nivel de adopción que tiene hoy y Bitcoin era más un tema de entusiastas que algo masivo. Hoy, en el Polo DOT, hay un monumento a Satoshi Nakamoto.

¿Cómo te sentís a nivel personal? ¿Creés que ustedes, tanto vos como todas las personas que estuvieron y están detrás de este evento, contribuyeron a mostrarle a la Argentina lo que es Bitcoin?

R: De alguna forma, siento que todos los que están alrededor de estos proyectos que hacemos se sienten orgullosos. Realmente orgullosos.

Vos podés estar orgulloso por un producto, orgulloso por lo que producís. Pero siento que todos se sienten orgullosos de lo que están dejando, de lo que saben que están haciendo por los demás.

Y está bien, para muchos es un trabajo. Para mí, esto es un trabajo. Pero es un trabajo que va desde la pasión, desde lo que quiero dejar.

Pero lo siento, lo siento en la gente, lo siento en cada cosa, en el monumento. 'Sí, artista, qué suerte, tengo un monumento en la calle', pero no, tengo el monumento de Satoshi Nakamoto, algo que nos puede posicionar en el mundo.

Si no lo hacen hoy, todos deberían estar orgullosos de lo que se ha hecho. Orgullosos de LABITCONF, orgullosos de una ONG Bitcoin Argentina como la que tenemos, orgullosos de un monumento, orgullosos de una Bitcoineta.

Son todos proyectos. Varios han nacido conmigo, pero yo no puedo manejar la Bitcoineta, manejar la ONG, manejar LABITCONF y manejar el monumento y construir cosas.

Está lleno de gente haciendo que una idea se construya y llegue 'a cuerpo'. Entonces, creo que todos están orgullosos y, si no, deberían sentirse orgullosos.