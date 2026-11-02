Gabriel Campa reveló a iProUP que el banco panameño está "viendo opciones" para aterrizar con ikigii en el país, con partner local o licencia propia

La entidad analiza solicitar una licencia al BCRA o asociarse con un partner local para ofrecer sus servicios de activos digitales.

El banco panameño Towerbank evalúa desembarcar en Argentina con ikigii, su plataforma de cuentas en dólares y criptomonedas.

El banco panameño Towerbank evalúa desembarcar formalmente en Argentina con ikigii, su plataforma de cuenta en dólares y criptomonedas, ya sea mediante una licencia bancaria o de la mano de una entidad local.

Así lo reveló Gabriel Campa, jefe de Activos Digitales de la entidad, en diálogo con iProUP durante LABITCONF 2026, la conferencia de Bitcoin más antigua del mundo y el principal evento blockchain de América Latina, que se llevó a cabo el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en Costa Salguero.

"Están los planes. Sí, nos interesa, queremos acercarnos más a nuestros clientes. Estamos viendo las opciones", afirmó el ejecutivo.

"No sé en qué dirección lo vamos a llevar, primero estamos viendo qué productos podemos crear para los argentinos. Pero Argentina es un país muy importante para nosotros, así que tendremos novedades pronto", aseguró.

Qué vías analiza Towerbank para llegar a la Argentina con ikigii

Las alternativas de Towerbank e ikigii para operar en el país van desde asociarse con un socio local hasta solicitar una licencia bancaria al Banco Central (BCRA). "Hay varias opciones. Puede ser con un partner local. Todo depende", dijo el directivo.

Además, explicó que otra vía podría ser una solución de 'Cripto as a Service', que, si Argentina replicara la regulación europea conocida como Ley MiCA, equivaldría a una suerte de 'PSAV as a Service'.

En Europa, este esquema le permite a una empresa prestar su habilitación a una firma extranjera para que esta brinde servicios tercerizados y pueda desenvolverse en un territorio sin necesidad de estar registrada legalmente en él, más allá de alguna inscripción básica.

En Argentina esto no existe, aunque en mayo, a través de la Comunicación "A" 8432, se creó la figura de 'PSPCP Como Servicio', que habilita a un PSP (Proveedor de Servicios de Pago) a poner a disposición de terceros infraestructura, cuentas y billeteras para que comercialicen las prestaciones bajo su propia marca. Se trata de un modelo similar, pero con diferencias marcadas, como el hecho de que no involucra a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, como exchanges y wallets cripto.

"Si Argentina hace algo así, que empresas puedan dar ‘Cripto as a Service’, ya no tendría que registrarse legalmente al país", razonó, aunque aclaró que, de todos modos, quedaría identificado ante las autoridades a través de la empresa local. "Todo depende de cómo lo haga el país, si es que se hace", indicó.

Independientemente del esquema que se adopte, Campa pronosticó que "más temprano que tarde" las regulaciones exigirán que quien ofrezca servicios a los ciudadanos de un país tenga allí "una presencia legal, quizás no física, pero por lo menos legal".

En esa línea, el régimen de la CNV para exchanges y billeteras cripto, actualizado en octubre por la Resolución General 1172/2026, obliga a las empresas extranjeras que apunten a residentes argentinos a inscribirse en el registro de PSAV.

Towerbank tampoco no parte de cero en el país. "Nosotros hemos dado préstamos corporativos en Argentina por muchos años, pero no para la banca retail", detalló el responsable de Activos Digitales de la entidad.

Por qué Argentina es un mercado clave para Towerbank e ikigii

Este plan responde al interés que despierta la Argentina en ikigii y Towerbank, que lo consideran un mercado clave para su expansión en América Latina. "Argentina es un país importante para nosotros", precisó.

Los números acompañan. Según el informe de Chainalysis sobre América Latina publicado en septiembre, Argentina fue la segunda economía cripto de la región entre julio de 2025 y junio de 2026, solo detrás de Brasil, con u$s 88.500 millones y un crecimiento de 15,3% frente al período anterior.

Para Campa, esa adopción tiene raíces en el pasado económico local. "Panamá es un país dolarizado y allí no existe", comparó, "ese problema que desafortunadamente vivió el argentino, que es el control cambiario, el cepo, el corralito y la historia que ha tenido Argentina".

En su visión, eso hizo que Argentina "fuera uno de los pocos países del mundo que tiene experiencia en criptomonedas". Por eso, lamentó que los bancos todavía no puedan ofrecer criptoactivos, una restricción vigente desde 2022 cuyo levantamiento se anticipaba para abril de este año, pero se fue postergando y ahora quedó atada a un eventual segundo mandato de Javier Milei.

El pasado 7 de octubre, durante el evento PULSO 2026, organizado por la Cámara de Medios de Pago (CAMP), el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curutchet, descartó cambios este año y ubicó una eventual apertura en un hipotético segundo mandato de Javier Milei, con las elecciones presidenciales a fines del año próximo.

Para el directivo de Towerbank, la discusión no debería atarse al resultado electoral. "Al final del día sería un error de cualquier gobierno no adoptar las criptomonedas", advirtió. "Es un riesgo al sistema financiero no adoptarlas", enfatizó.

Mientras tanto, las criptomonedas ya circulan en el sistema. "Todas las empresas cripto, las exchanges, las fintechs, están conectadas a los bancos", señaló el directivo. "Hay algunos bancos que están listos, otros que están en 'wait and see'", describió.

"Creo que las criptomonedas no se diseñaron para ocultar tu dinero. Se diseñó para un poco más de privacidad y tener algo de control", concluyó Campa.