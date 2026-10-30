Goldberg, de Manteca, y Fernández Nervegna, de Ardua, pidieron en LABITCONF que la banca opere con stablecoins y se asocie a PSAVs bajo reglas claras

CEOs de Manteca y Ardua resaltaron en LABITCONF 2026 la prohibición del BCRA para operar cripto (Com. A 7506).

Fintech urgen al BCRA a habilitar bancos a operar con criptomonedas y dar reglas claras para pagos transfronterizos.

Las fintech que proveen infraestructura de pagos transfronterizos con stablecoins esperan que el Banco Central habilite a los bancos a operar con criptomonedas y que lleguen "reglas claras" para estos activos.

Así lo plantearon este viernes Federico Goldberg, CEO y cofundador de Manteca, y Federico Fernández Nervegna, CEO y fundador de Ardua, durante el panel "Cross-Border Payments" de la LABITCONF 2026, en Costa Salguero, moderada por Natalia Sol Salinas.

"Ojalá en Argentina el Banco Central lo permita", afirmó Goldberg sobre la posibilidad de que los bancos trabajen con firmas cripto. "Hoy acá está prohibido todo y además tiene el tema del MULC", agregó, en referencia al Mercado Libre de Cambios, el mercado oficial de divisas.

La restricción surge de la Comunicación A 7506 del BCRA, de mayo de 2022. El pasado 7 de octubre, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, descartó cambios este año y ubicó una eventual apertura en un hipotético segundo mandato de Javier Milei, con las elecciones presidenciales a fines del año próximo.

"Técnicamente por ahora no se puede hacer nada", reconoció Goldberg, aunque reveló que "hay bancos que ya están averiguando para el día que se pueda", para no quedar rezagados "por miedo a que otro 'los madrugue' antes".

Goldberg puso como ejemplo a Brasil, donde los bancos pueden operar con cripto y el Banco Central fijó en noviembre del año pasado un tope de u$s100.000 a los pagos internacionales cripto hacia contrapartes no autorizadas a operar en cambios. A su juicio, a los players del país vecino esa norma "les dio la chance y al mismo tiempo les dejó ahí 'un regalo' a los bancos".

Fernández Nervegna pidió que el BCRA permita a los bancos trabajar con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo "reglas claras". "Nos ayudaría muchísimo", sostuvo sobre los pagos internacionales, y remarcó que lo más importante es que "los bancos y los clientes puedan elegir" entre alternativas "sin estar restringidos".

Para el CEO de Ardua, la apertura de la banca a las criptomonedas es cuestión de tiempo, pese a los temores oficiales por su impacto en el mercado cambiario. "Va a tener que llegar, es así", sentenció.

Fernández Nervegna sumó que las "reglas claras y duraderas" permiten "trabajar e invertir mucho más". "Capaz laburaste seis meses en un proyecto basado en una regulación y un comunicado de las 8 de la noche te obliga a 'tirar a la basura' todo lo que hiciste".

Goldberg, en tanto, apuntó contra las "normas parche del parche del parche" locales, que "la cripto te las rompe todas". "Quizás hay que empezar por liberar y dejar que cripto juegue solo", planteó.

Más allá de la discusión regulatoria, para Fernández Nervegna las stablecoins son "sin duda la cañería más eficiente" para mover dinero entre países. "De una manera muy graciosa, es cripto lo que mejor mueve al dólar", graficó.

En esa línea, el ejecutivo observó que los bancos "están viendo cómo incorporar, no la cripto, sino la tecnología blockchain", porque "es superior, básicamente".

En la misma sintonía, Goldberg proyectó que los bancos terminarán liquidando operaciones con stablecoins. "Creo que va por buen camino y se va a dar de forma natural", resumió.