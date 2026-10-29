Inchauspe, Silva y Michlig expusieron en el Argentina Fintech Forum hacia dónde apunta la brújula de la regulación financiera de cara al 2027

La UIF implementará las “travel rules” para billeteras cripto, exigiendo registro de transferencias y reforzando la lucha contra el fraude.

El Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera marcaron hacia dónde apuntará la "brújula regulatoria" de cara al 2027 con varias puntas en agenda.

Desde un proyecto de categorización de empresas que podría redefinir el mapa fintech y la apertura e interoperabilidad de los pagos por NFC hasta una iniciativa "ómnibus" para reformar el mercado de capitales e integrar la blockchain y la implementación de las travel rules, que exige a las billeteras cripto registrar quién envía y quién recibe cada transferencia.

Así lo plantearon Pedro Inchauspe, director del BCRA; Roberto Silva, presidente de la CNV; y Patricio Michlig, vicepresidente de la UIF, en el Argentina Fintech Forum 2026, que se realizó este jueves 29 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, durante un panel moderado por Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Inchauspe destacó que el ecosistema de tecnología financiera ya cuenta con 236 Proveedores de Servicios de Pago y otros 160 bajo la figura de PSPCP como Servicio.

En línea con esto, confirmó que la entidad evalúa un proyecto para categorizar a las distintas empresas del sector por tiers (1, 2, 3 y los que se consideren necesarios) según su tamaño, los productos que ofrecen y las responsabilidades y exigencias normativas que afrontan, una propuesta que nació por iniciativa de la Cámara Argentina Fintech.

"La carga regulatoria que uno como organismo debería tener sobre cada uno de esos jugadores, eso siempre está en análisis", sostuvo al comparar a Mercado Pago, hoy la billetera con más usuarios del país, con un operador "que recién arranca".

El otro frente por el que adelantó trabajos el ejecutivo del BCRA es el NFC, al que Inchauspe definió como "el único tema que une al 100% a la industria bancaria y fintech". "Esa es una agenda que, sin dudas, vamos a estar trabajando fuerte el año que viene".

Lo ubicó como "el siguiente paso en términos de pagos". Esa agenda, detalló, contempla una dimensión interna de "interoperabilidad del NFC" y otra de apertura frente a "determinados dispositivos que lo tienen cerrado", como ocurre con el iPhone.

Más allá del reciente anuncio de la firma de Cupertino, en septiembre pasado, de habilitar para cobros Tap to Pay en Argentina con Mercado Pago como único partner inicial, ese bloqueo impide que un usuario pueda pagar vía contactless con su celular a través de MODO o de esa misma billetera, o cualquier otra, de forma nativa y lo obliga a utilizar únicamente tarjetas vinculadas a Apple Pay.

Incluyó el Cobro con Transferencia (CCT), que "busca ser un vehículo para mejorar los cobros". También mencionó el proyecto de apertura de cupones de tarjeta de crédito, que "deberían ser una gran herramienta de colateral que permita bajar enormemente el costo de fondeo de los comercios", y añadió el esquema de Open Finance, que arrancaría con datos de ARCA.

Para cerrar, describió el Sistema Federal de Garantías en el que está trabajando el Ministerio de Desregulación para que los colaterales sean "un instrumento que el sistema financiero puede utilizar para tener más crédito y a mejor tasa".

Qué propone el proyecto para digitalizar el mercado de capitales

Silva precisó que ese sistema nace de un proyecto de "ley ómnibus" de "modificación de todas las leyes del mercado de capitales", que son 17, que "todavía no ha sido presentado en el Congreso", aunque adelantó que "hemos incluido la palabra ‘digital’ diría, tal vez sin exagerar, no menos de 500 veces", con lo que anticipó que se trata de una iniciativa refundacional y de modernización del sector.

Lo que hoy se hace en papel "va a poder hacerse de manera digital", explicó. "Los registros van a poder ser digitales y esto debería permitir la tokenización nativa de valores negociables", es decir, acciones o bonos emitidos como tokens.

Cabe recordar que, en la actualidad, la CNV ya permite tokenizar acciones, obligaciones negociables y CEDEARs dentro de un sandbox regulatorio, cuya extensión hasta el 31 de diciembre de 2027 puso en consulta pública con la Resolución General 1137/2026.

Sobre este último punto, Biocca aportó que el año pasado los argentinos movieron on-chain el equivalente a 15 puntos del PBI, "un poco más de 90 mil millones de dólares". Globalmente, los activos del mundo real (RWA) tokenizados alcanzan los u$s38.800 millones, según datos de rwa.xyz a fines de octubre.

Por qué la UIF pone el foco en el fraude cripto

Por último, desde la UIF, Michlig advirtió que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso el foco en el fraude, porque muchos casos "utilizan o aprovechan los activos virtuales para de alguna forma canalizar estos fondos" e insistió en que "Argentina tiene que trabajar en el inmediato en hacer una evaluación sectorial de riesgos".

Sumó como "otro de los puntos clave" la implementación de las travel rules o regla de viaje, una de las recomendaciones de la organización intergubernamental de la que Argentina es miembro pleno. Biocca estimó que su puesta en marcha "va a requerir un esfuerzo considerable de trabajo conjunto" y Michlig coincidió: "No hacemos regulaciones en nuestro escritorio".