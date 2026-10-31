El influencer planteó en LABITCONF que quién llegue a la Casa Rosada en 2027 deberá entender de Bitcoin, blockchain e IA, sea Milei u otro candidato

Proyecta un ciclo alcista entre 2027 y 2028 que elevaría el valor de Bitcoin a un rango entre 170.000 y 180.000 dólares.

El analista cita el ejemplo de El Salvador y anticipa la posible apertura del BCRA para la operatoria de criptomonedas en bancos.

El próximo presidente tiene que entender de criptomonedas e inteligencia artificial, y en los debates hacia las Elecciones 2027 quienes buscan llegar a Casa Rosada deberían aclarar si sumarían Bitcoin como reserva del Banco Central (BCRA).

"Si el presidente que se viene no entiende de tecnologías descentralizadas, blockchain, cripto e inteligencia artificial, estamos jodidos. Porque eso es lo que viene. Es necesario, para comandar hoy un país, tener conocimiento de estas tecnologías", sostuvo Norberto Giudice, más conocido como CriptoNorber, en diálogo con iProUP en un mano a mano en el marco de LABITCONF 2026.

El ‘perfil ideal’ del influencer cripto une juventud con formación. "Veo algunos candidatos quizás muy grandes. Yo quiero un presidente joven, que entienda de economía y maneje las nuevas tecnologías", remarcó.

Más allá de esto, Giudice anheló que, incluso previo a definirse quién gobernará el país, ya sea Javier Milei (en una reelección) u otra persona, ya durante el debate presidencial "los candidatos respondan si están a favor o en contra de incluir Bitcoin en la tesorería nacional".

"Si van a debatir sobre todos los temas, me imagino que hablarán de economía. Y dentro de economía, ¿por qué no discutimos que tenemos un activo escaso, descentralizado, transparente, cuyo código podemos leer completo, y si estamos de acuerdo con sumar una porción a nuestra reserva como país?", planteó.

"Si todos acá reconocemos el valor de Bitcoin como activo de valor, ¿por qué no damos un puntapié, un pasito, hacia la innovación? Somos un país en donde Bitcoin se atesora. Esa pregunta puntual tiene que estar en el debate", consideró.

Usó como ejemplo a El Salvador, que "lo viene haciendo hace tiempo y le viene saliendo bien, más allá de que tuvo otros intentos de forzar que lo usen y otras cosas que quizá no funcionan". "En la parte de tesorería le funcionó muy bien y viene con grandes ganancias", resaltó.

En el plano regulatorio, consideró "posible" que el Banco Central habilite, en el corto plazo, que bancos puedan ofrecer compra-venta y tenencia de criptoactivos. "Espero que pronto tengamos bancos que te permitan interactuar con el universo cripto".

El pasado 7 de octubre, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, descartó cambios este año y ubicó una eventual apertura en un hipotético segundo mandato de Javier Milei, con las elecciones presidenciales a fines del año próximo.

Lamentó que estas discusiones, impulsadas no solo por entusiastas cripto sino también reclamadas dentro de la propia industria, "se demoraran un poco" y argumentó: "En nuestro país ocurrió una estafa muy conocida, la cual llegó hasta el Gobierno", aludiendo al caso $Libra.

Un capítulo que todavía está en la Justicia. En la causa $Libra, como última actualización, el juez Martínez De Giorgi sobreseyó al Presidente y a otros diez investigados, pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló la decisión para reabrir la investigación.

Ese hecho, a su juicio, hizo que la cuestión quedara relegada, "porque enseguida se vincula cripto con estafa, y eso no está bueno".

Aun así, se mostró optimista "de ver, eventualmente, una Argentina que atesore Bitcoin y una Argentina con una regulación libre que te permita comprar, entrar y salir, y conecte el mundo tradicional con la financiación digital".

Mientras tanto, las monedas estables son, para muchas personas, la vía de acceso a los criptoactivos. "Creo que gran parte del ingreso que hay al mundo del cripto sucede a través de las stablecoins. En la mayoría de los casos, es la puerta de entrada al mundo cripto del mercado fiat", observó.

Precio de Bitcoin: el piso de 2026 y lo que proyecta para 2027 y 2028

Respecto al precio de Bitcoin, considera que el mercado bajista quedó atrás. "Creo que ya terminó el año bajista, que empezó en noviembre de 2025. Fue un año casi de punta a punta. Pero ya se terminó", afirmó a iProUP.

Cabe recordar que, el pasado 30 de junio, BTC perforó los u$s58 mil, y este sábado 31 de octubre ronda los u$s77.313, aún golpeado por el ataque a Binance. Este precio, si bien es casi u$s20.000 mayor al último piso, está lejos de su récord de u$s126.198, alcanzado en octubre de 2025.

Hacia adelante, la lectura de CriptoNorber es más que positiva. "Deberíamos ver un mercado alcista en 2027 y 2028, que es un año de halving", anticipó.

En este sentido, fijó su estimación base para 2028 entre u$s170.000 y u$s180.000: "Eso sería un escenario simple, normal. Una proyección de lo que pasó con los ciclos anteriores".

No obstante, indicó que el techo podría ser mayor con un Super Cycle, aunque eso está supeditado a un marco donde "los países estén compitiendo por obtener cripto", algo que aún no sucede.

"Para eso necesitamos que Estados Unidos empiece a comprar y no solo a tener Bitcoin de incautaciones", explicó, en línea con la Reserva Estratégica de Bitcoin que Donald Trump creó en marzo de 2025 a partir de criptomonedas decomisadas.

Si aparece ese "FOMO gubernamental", el temor de los Estados, en su análisis, será quedarse afuera. "Ahí podríamos hablar de Bitcoin por arriba de los u$s200.000", cerró.