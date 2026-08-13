La sociedad de bolsa emitió una alerta tras detectar mails fraudulentos que solicitan actualizar documentación de la cuenta. Cómo funciona el engaño

Si fuiste víctima de un ciberataque, cambiá claves, cerrá sesiones y contactá al soporte oficial de inmediato.

Balanz alerta por campaña masiva de phishing que busca robar credenciales a inversores en mercado de capitales.

La sofisticación de los ataques informáticos vuelve a poner en guardia a los inversores del mercado de capitales argentino. La sociedad de bolsa Balanz emitió un comunicado oficial para alertar a sus usuarios tras detectar una campaña masiva de phishing (suplantación de identidad) que intenta engañar a los clientes con falsos correos institucionales para apoderarse de sus credenciales de acceso.

La maniobra apela a una excusa administrativa habitual dentro del sistema financiero: la supuesta necesidad de actualizar documentación o validar datos personales de la cuenta comitente. A través de este anzuelo, los ciberdelincuentes incluyen enlaces que redirigen a sitios web clonados que simulan la interfaz oficial de la plataforma para capturar usuarios, contraseñas y códigos de verificación.

"Atención: detectamos un intento de phishing que utiliza la identidad de Balanz. Si recibís un correo solicitando actualizar documentación o información de tu cuenta, verificá siempre la dirección del remitente antes de realizar cualquier acción", advirtieron oficialmente desde la compañía financiera. "No ingreses a enlaces ni compartas datos personales si el correo no proviene de nuestros canales oficiales. Ante cualquier duda, contactate con tu asesor", enfatizaron.

La advertencia emitida por Balanz tras detectar intento de Phishing a sus usuarios

Phishing: cómo operan las redes criminales en celulares y computadoras

El phishing es una técnica de ingeniería social en la que los atacantes suplantan la imagen de empresas reconocidas -como bancos, billeteras virtuales o sociedades de bolsa- para inducir a las víctimas a entregar información confidencial de forma voluntaria.

A diferencia de los ataques que explotan fallas de software, estas maniobras se enfocan en la vulnerabilidad humana mediante mensajes que transmiten urgencia (como el cierre inminente de una cuenta o la suspensión de operaciones si no se actualizan los datos).

Los dispositivos más vulnerables frente a esta modalidad son los smartphones, donde las pantallas reducidas y el hábito de lectura ágil dificultan que los usuarios revisen la dirección de correo real del remitente o la URL de destino antes de hacer clic.

La amenaza afecta de forma directa tanto a sistemas Android como iOS y computadoras de escritorio.

Las víctimas y los antecedentes más fuertes de phishing en la Argentina

El caso registrado por Balanz no es un hecho aislado dentro del ecosistema financiero local. Las denuncias por fraudes digitales y suplantación de identidad crecieron de forma exponencial en el país, impulsadas por el aumento en la bancarización y el uso de aplicaciones de inversión.

En los últimos meses, organismos de ciberseguridad y plataformas privadas encendieron alarmas por modalidades similares que afectaron a usuarios de servicios masivos, tales como:

Páginas clonadas de streaming : Correos falsos a nombre de plataformas como Netflix informando supuestos problemas con la tarjeta de crédito para obtener datos bancarios

Estafas en el peaje: Correos y mensajes SMS fraudulentos que simulan deudas en Telepase con links a sitios clonados de pago

Engaños en billeteras y bancos: Falsas ofertas de empleo o alertas de seguridad que buscan apoderarse del control de cuentas corrientes o comitentes

Phishing con códigos QR (Qishing): Modificación de códigos físicos o digitales para dirigir a los usuarios a sitios maliciosos de cobro

La gravedad de estos eventos llevó incluso a la Justicia argentina a emitir fallos donde responsabilizó a entidades bancarias por fallas en sus deberes de seguridad y monitoreo frente a maniobras de vaciamiento de cuentas, ordenando la restitución de los fondos robados a las víctimas.

Qué tenés que hacer de inmediato si caíste en la trampa y entregaste tus datos

Si ingresaste a un enlace sospechoso o completaste formularios con tus credenciales de acceso, los especialistas en ciberseguridad recomiendan ejecutar un protocolo de emergencia en los primeros 5 minutos:

Cambiar la contraseña de inmediato: Ingresá a la plataforma oficial (escribiendo la dirección manualmente en el navegador o mediante la app oficial) y modificá la clave de acceso

Cerrar sesiones activas: Seleccioná la opción de "cerrar sesión en todos los dispositivos" dentro de la configuración de seguridad

Contactar al asesor o soporte oficial: Notificá de forma inmediata a la compañía para que procedan al bloqueo preventivo de transferencias o cambios de CBU configurados en la cuenta comitente

Modificar credenciales del correo electrónico: Si utilizás la misma contraseña para tu email personal, cambiala urgentemente y activa la autenticación en dos pasos (2FA) mediante aplicaciones de autenticación como Google Authenticator

Realizar la denuncia formal: Guardá las capturas de pantalla del correo malicioso, la dirección del remitente y el enlace utilizado para realizar la denuncia en la fiscalía especializada en ciberdelincuencia (UFECI)

Para evitar caer en esta clase de maniobras, la regla de oro consiste en recordar que ninguna sociedad de bolsa ni entidad financiera solicitará contraseñas, claves token o datos sensibles a través de correos electrónicos no solicitados o enlaces externos.