El equipo del lenguaje publicó parches para vulnerabilidades que permiten ejecutar código y advirtió sobre los riesgos en dispositivos conectados

Las alertas coinciden con parches en Node.js y bloqueo de certificados eMudhra, reforzando la urgencia de actualizaciones.

Kraken y Cloudflare advierten sobre la gravedad (9.2/10 CVSS) y aconsejan revisar routers y equipos de almacenamiento.

PHP corrigió 2 vulnerabilidades críticas que permiten ejecutar código remoto en servidores web sin autenticación; impacto en ciberseguridad.

El equipo de PHP publicó actualizaciones para corregir dos vulnerabilidades críticas que podrían permitir ejecutar código de forma remota en servidores web sin autenticación.

La alerta llevó a responsables de seguridad de Kraken y Cloudflare a recomendar revisar toda la infraestructura, incluidos routers, equipos de almacenamiento y dispositivos que podrían quedar fuera de los controles habituales.

Las fallas, identificadas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, recibieron una puntuación de 9,2 sobre 10 en la escala CVSS, que mide la gravedad de las vulnerabilidades.

Según detallaron medios especializados, el equipo de PHP había anticipado la advertencia donde indicó que el riesgo era especialmente elevado en instalaciones que utilizan mod_php con el servidor Apache.

Kraken advierte por routers y dispositivos olvidados

Nick Percoco, responsable de seguridad de Kraken, recomendó identificar los sistemas que ejecutan PHP y están expuestos a internet. Si no pueden actualizarse de inmediato, aconsejó desconectarlos o impedir el acceso directo mediante un firewall de aplicaciones web.

Además, advirtió que instalar los parches no elimina necesariamente a un atacante que ya haya ingresado al sistema.

Kraken y Cloudflare advierten sobre la gravedad y aconsejan revisar routers y equipos de almacenamiento

Por eso, las organizaciones deberían buscar cuentas administrativas desconocidas, archivos modificados y web shells, herramientas que permiten mantener el acceso a un equipo comprometido.

La revisión también debe incluir routers, firewalls, dispositivos de almacenamiento y paneles de control. Algunos pueden incorporar componentes de PHP y depender de sus fabricantes para recibir actualizaciones; otros podrían no recibir nunca una corrección.

El riesgo alcanza a exchanges, proveedores de billeteras y otras empresas cripto que dependen de infraestructuras conectadas. Sin embargo, estas advertencias no significan que Kraken o Ledger hayan sufrido una brecha vinculada con las fallas.

Node.js y los certificados digitales suman nuevas alertas

La advertencia coincidió con actualizaciones de Node.js para corregir vulnerabilidades relacionadas con certificados TLS, DNS y el decodificador Brotli. Los parches alcanzaron las versiones:

26.12.1

24.22.1

22.23.4

También surgieron alertas por ocho certificados intermedios del proveedor indio eMudhra, cuyas claves privadas eran excepcionalmente débiles y podían facilitar la suplantación de servicios legítimos.

Mozilla bloqueó los certificados afectados en Firefox, mientras que Cloudflare implementó medidas de protección.

Las alertas refuerzan la importancia de mantener actualizados los servidores y las aplicaciones, como también:

los dispositivos de red

las dependencias de software

los certificados digitales

Para las empresas del sector cripto, la prioridad es corregir las fallas, revisar posibles accesos previos y comprobar qué equipos pueden recibir actualizaciones.