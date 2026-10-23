Las nuevas tecnologías de Payway permiten pagar sin pasar por cajas tradicionales y ya se aplican en supermercados, gastronomía y otros rubros

Payway anticipó nuevos lanzamientos para los próximos meses, con foco en seguridad transaccional, tokenización, NFC y herramientas para impulsar las ventas.

Payway lanzó soluciones de cobro autoasistido para agilizar compras y reducir filas en comercios, mejorando su eficiencia operativa.

Payway presentó nuevas soluciones de cobro autoasistido para agilizar las compras, reducir las filas y simplificar las operaciones comerciales mediante tecnología integrada a los sistemas de cada negocio minorista.

Las herramientas ya funcionan en Carrefour, Decathlon, Mostaza, Sporting, Grido y Shell, con alternativas diseñadas para responder a las necesidades de distintos rubros y hábitos de consumo actuales.

Qué tecnologías de cobro autoasistido presentó Payway

La compañía dio a conocer sus novedades durante "Payway Trends", un evento que reunió a 450 personas de las principales empresas del país y referentes de distintos ámbitos para analizar la evolución del ecosistema de pagos.

Los asistentes recorrieron el "Boulevard Payway", un espacio interactivo con stands y demostraciones en vivo de tecnologías de venta autónoma desarrolladas junto con sus socios I+DIoT Lab, NCR Voyix, OpenPass y Hasar.

El encuentro permitió conocer distintas aplicaciones para transformar el punto de venta, con herramientas que se adaptan a las particularidades de cada actividad y a las necesidades operativas de los comercios.

Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway, repasó los avances de la compañía en materia de pagos, desde las propinas electrónicas, el bimonetarismo hasta la habilitación de pagos en el transporte público.

Además, señaló que la empresa continuará transformando los puntos de venta mediante la incorporación de experiencias de autogestión y alianzas tecnológicas, con el objetivo de agilizar las compras y mejorar la eficiencia de los comercios.

Cómo funcionan las cajas autoasistidas y los tótems de pago

Las cajas de autopago permiten escanear productos y abonar de forma independiente, con un procedimiento pensado para acelerar el checkout y evitar las filas habituales de los establecimientos comerciales.

Carrefour permite registrar los artículos y pagar directamente en el pinpad, mientras que Decathlon incorporó tecnología RFID para identificar varios productos simultáneamente al apoyarlos sobre el mostrador.

El sistema de Decathlon se conecta con el POS para completar la operación en el mismo punto de venta, y la cadena ya cuenta con 14 cajas de este tipo en Buenos Aires y otras 10 en Córdoba.

En gastronomía, Mostaza utiliza tótems con un POS integrado para que los clientes realicen sus pedidos, paguen desde la pantalla y retiren la compra por mostrador, con menor intervención del personal.

Qué empresas utilizan cobros móviles y máquinas expendedoras

Sporting emplea los smartPOS de Payway para ejecutar su aplicación propia, que reúne funciones de gestión de stock, cobro y facturación en distintos sectores del establecimiento comercial.

Los equipos también pueden utilizarse fuera del local, por ejemplo en shoppings durante temporadas de alta demanda como Navidad, cuando la movilidad permite atender más operaciones y agilizar las ventas.

Grido incorporó sistemas computarizados de despacho de helado que permiten elegir, pagar y retirar productos de manera independiente. La iniciativa dio origen a "Grido Go", presentada como la primera heladería 100% digital de Latinoamérica.

Shell, por su parte, implementó el autodespacho de combustible mediante un modelo prepago. El usuario selecciona el producto y abona por litros o por el importe total, utilizando tarjetas físicas o pagos mediante QR.

Una vez autorizado el despacho, el cliente carga combustible y finaliza la transacción. De esta manera, el pago se gestiona antes de utilizar el surtidor, sin necesidad de completar el proceso en una caja tradicional.

Qué busca Payway con sus nuevas herramientas de cobro

Tomás Flaherty, Chief of Strategic Alliances & Corporate Affairs de Payway, remarcó que las necesidades varían según el rubro, ya que un supermercado, una cadena de comida rápida, una tienda deportiva y una heladería tienen dinámicas operativas diferentes.

Por eso, destacó la importancia de trabajar con socios tecnológicos para desarrollar herramientas personalizadas, compatibles con los sistemas de cada negocio y adaptadas a sus requerimientos específicos.

La compañía anticipó que incorporará nuevas propuestas para comercios durante los próximos meses, con foco en tecnología avanzada, seguridad transaccional mediante tokenización y NFC, y herramientas de gestión destinadas a impulsar las ventas.

El trabajo con aliados tecnológicos busca desarrollar soluciones a medida para diferentes categorías de negocio, mientras "Payway Trends" se consolida como espacio anual de networking e innovación en medios de pago en Argentina.

El encuentro reúne cada año a la compañía y a distintos actores del ecosistema argentino de pagos, con el objetivo de compartir avances, analizar oportunidades y promover la evolución de las experiencias comerciales.