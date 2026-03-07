Skipit ya procesa más de 8.000 transacciones y factura un estimado de u$s140.000 mensuales en Argentina y Uruguay. Los detalles

Muchos locales gastronómicos carecen de información precisa sobre lo que ocurre dentro de sus negocios. En muchos casos les resulta difícil identificar cuáles son los productos más vendidos, los horarios de mayor demanda o qué tipo de público los visita.

Ante este escenario nació Skipit, una plataforma digital que moderniza la forma en que se compra y paga dentro de bares, restaurantes y eventos gastronómicos, al digitalizar un proceso que, en muchos casos, todavía depende de cajas físicas o pedidos tomados por mozos.

A través de códigos QR ubicados en distintos puntos del local, los clientes pueden escanear, ver el menú, elegir productos y pagar directamente desde el celular, sin necesidad de hacer fila o pasar por una caja.

Con Skipit, cada transacción queda registrada y se convierte en información que permite analizar patrones de consumo y optimizar el negocio. A partir de esos datos, la empresa utiliza herramientas de IA para detectar oportunidades de mejora y aumentar la facturación de los locales.

"Skipit nació en un intercambio universitario, en un restaurante de Alemania donde no podía pedir comida porque no entendía el idioma. Un mozo me acercó un iPad con el menú en distintos idiomas y ahí entendí que esa experiencia tenía mucho potencial y que había que traer algo similar a Argentina", recuerda Tobias Alejandre, CEO del proyecto.

Actualmente, la plataforma ya procesa más de 8.000 transacciones y factura un estimado de u$s140.000 mensuales. Además, opera con distintos tipos de clientes, como:

restaurantes

fiestas masivas

eventos deportivos

paradores de playa

coworks

eventos temporales

Así se conforma el equipo de Skipit, startup argentina que moderniza la forma en que se compra y paga en comercios

La apuesta de Skipit: compartir ingresos con sus clientes

"Contamos con más de 160 locales entre Argentina y Uruguay. Dentro de ese número conviven distintos tipos de negocios: desde locales que operan los 365 días del año hasta comercios de temporada y eventos puntuales como fiestas o torneos deportivos", detalla Alejandre.

Skipit trabaja con dos esquemas de negocio:

por un lado, cobra a los locales un fee mensual fijo

porcentaje por transacción que por el otro, unque varía según el tipo de comercio

Sin embargo, desde la empresa explican que el diferencial está en ese esquema, pero también en la evolución del negocio: dejar de cobrarles a los locales por usar la plataforma y comenzar a compartir ingresos con ellos.

Cada transacción genera información valiosa sobre el consumo. Sin embargo, gran parte de lo que ocurre dentro de un local gastronómico suele ser invisible, por lo que muchas marcas no saben quién consume sus productos ni con qué frecuencia.

A partir de esos datos, Skipit busca generar una nueva fuente de ingresos basada en el análisis del comportamiento de los consumidores. El objetivo es ofrecer información con valor agregado a grandes marcas para que puedan definir mejor:

promociones

presencia en puntos de venta

estrategias comerciales

"A mediano plazo buscamos que la mayor parte de los ingresos provenga de las marcas. De esta manera, los comercios pasarían a ser socios dentro del ecosistema, ya que recibirían parte de los ingresos generados a partir de los acuerdos con marcas y del uso de la plataforma", menciona el CEO.

A través de Skipit, los comercios pueden analizar la tendencia de consumos de sus clientes

Skipit se expande por la Argentina, Uruguay, Chile y México

Según detalló la firma, su principal diferencial, frente a otros sistemas de pagos digitales, es la transversalidad de sus operaciones, que permite unificar el conocimiento del comportamiento de los usuarios en distintos contextos de consumo y a lo largo del año.

"No vemos al cliente solo en una foto, lo vemos en todas sus actividades y durante todo el año, lo que nos permite construir un conocimiento mucho más amplio y profundo del consumidor", agrega.

Además, propone un modelo de negocio distinto al habitual: en lugar de cobrarle al comercio por el uso de la plataforma, monetiza el uso agregado de la información y los acuerdos con marcas, proveedores y otros actores del ecosistema.

Para la creación del proyecto, Skipit contó con una inversión inicial por u$s20.000 aportada por amigos y familiares que les permitió obtener un primer MVP sobre el cual pudieron validar la idea y el modelo de negocio.

"Nuestro objetivo para este año es llegar a los 500 locales, alcanzar más de 1.5 millones de transacciones y realizar u$s25 millones de GMV entre Argentina, Uruguay y Chile", indica Alejandre. Además detalló que planean desembarcar en México hacia principios de 2027.

Con respecto a futuras rondas, el proyecto argentino se encuentra en proceso de cierre de u$s150.000 con el objetivo de desarrollar integraciones estratégicas con diferentes actores del ecosistema que permitan a Skipit expandirse y desarrollarse.