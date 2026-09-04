Payway registró un salto del 100% en cobros sin contacto en colectivos y autopistas. Qué líneas lo usan y qué proyecta el sector

Los pagos digitales continúan ganando terreno en la rutina cotidiana de los usuarios y transforman la dinámica de cobro en los servicios de movilidad urbana y conectividad vial.

De acuerdo con un relevamiento de Payway presentado en septiembre de 2026, las transacciones efectuadas mediante tecnología sin contacto (contactless) y dispositivos equipados con conectividad NFC -como teléfonos celulares y relojes inteligentes- se duplicaron en colectivos y autopistas a lo largo del primer semestre del año.

El incremento responde a la ampliación de puntos de cobro en corredores viales de alto tránsito y a la integración paulatina en unidades de transporte de pasajeros.

La operatoria permite abonar el boleto o la tarifa de peaje acercando directamente una tarjeta de débito, crédito o prepaga, así como billeteras digitales vinculadas, reduciendo la dependencia de plásticos exclusivos de movilidad y agilizando los tiempos de acceso.

Tomás Flaherty, Chief Partnerships & Corporate Affairs Officer de Payway, detalla, en declaraciones a las que accedió iProUP, este escenario: "El avance de los pagos con tarjetas contactless y dispositivos NFC en el transporte público confirma que los usuarios valoran cada vez más alternativas simples y ágiles para viajar".

"La rápida implementación que hicimos como ecosistema permitió que esta modalidad estuviera disponible en poco tiempo y hoy vemos una adopción sostenida de la gente. Por eso seguimos trabajando con distintos distritos para expandirla a todo el país", añade el experto.

¿En qué corredores viales y líneas de transporte se concentran las operaciones?

Los registros de la compañía reflejan transacciones consolidadas tanto en trazados interurbanos nacionales como en pruebas operativas de centros urbanos:

Autopistas y rutas nacionales: Cobros habilitados en las cabinas de peaje de Acceso Norte, Acceso Oeste, las rutas nacionales 12 y 14, y la conexión del puente Rosario-Victoria sobre la Ruta Nacional 174.

Transporte automotor de pasajeros: Colectivos interjurisdiccionales de la provincia de Tucumán, los buses eléctricos (eBuses) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los ensayos piloto desarrollados sobre líneas urbanas porteñas.

Red de subterráneos: Mantenimiento de la infraestructura de cobro sin contacto y validación NFC en las terminales del Subte de la Ciudad de Buenos Aires, operada de manera conjunta con la firma OpenPass.

¿Cómo impacta la interoperabilidad tecnológica en los sistemas de movilidad?

La consolidación de esquemas abiertos donde conviven múltiples emisores bancarios y plataformas fintech constituye el principal motor de cambio para las empresas proveedoras de infraestructura transaccional y ticketing.

Sebastián Tamanaha, fundador y vicepresidente ejecutivo de OpenPass, remarca la relevancia estratégica del segmento: "Nunca tuvimos dudas de que la movilidad urbana se convertiría en uno de los principales casos de uso de los pagos digitales en la vida cotidiana. Desde OpenPass creemos que el futuro pasa por ecosistemas abiertos e interoperables, donde pagar un viaje sea tan simple como acercar una tarjeta, un celular o un reloj. Haber construido la infraestructura que hace posible esta transformación y ver su rápida adopción demuestra el enorme potencial que tenemos por delante".

Por su parte, Nicolás Callegari, gerente general de Bizland -empresa socia en el desarrollo tecnológico de validadores y sistemas de boletería-, concluye: "El contactless creció porque permite pagar el transporte de la misma manera en que las personas ya pagan en su vida cotidiana. El próximo paso es seguir avanzando hacia una movilidad cada vez más integrada, donde las distintas modalidades de transporte de una ciudad puedan articularse en una experiencia simple para el pasajero y los medios de pago acompañen esa evolución".