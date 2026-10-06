Mastercard, Santander, Mercado Pago, Naranja X, BBVA y otras entidades ofrecen beneficios para reducir a cero el costo de los viajes.

Los descuentos en transporte público mitigan el impacto del aumento de tarifas, requiriendo activación o método de pago específico.

Bancos y billeteras brindan hasta 100% de reintegro en colectivos y subtes pagando con QR o NFC.

Bancos, tarjetas y billeteras virtuales ofrecen durante octubre descuentos de hasta el 100% en colectivos y subtes.

Los beneficios tienen topes de hasta $25.000 mensuales y exigen pagar con QR, NFC o determinados medios de pago para acceder a la devolución.

Las promociones dependen del banco, la tarjeta o la billetera utilizada, pero en todos los casos es clave respetar el método de pago establecido.

En varias propuestas, el beneficio no aplica al utilizar la tarjeta física de manera convencional, sino al pagar mediante NFC desde el celular o generar un código QR de transporte y abonar con dinero disponible en cuenta.

En Mercado Pago algunos usuarios deben activar previamente la promoción dentro de la aplicación para acceder al reintegro. La disponibilidad puede variar según cada cuenta.

Las tarjetas Mastercard ofrecen 100% de reintegro en colectivos cuando el pago se realiza mediante NFC desde el celular. La promoción alcanza tarjetas de débito, crédito y prepagas y tiene un tope mensual de $25.000 por tarjeta hasta el 31 de octubre.

En todos los casos, es necesario controlar el tope mensual de las promociones

Bancos y billeteras que ofrecen reintegros en octubre

Santander ofrece 50% de reintegro en colectivos y subtes con QR desde la aplicación del banco o MODO y utilizando dinero en cuenta. El beneficio posee un tope de $8.000 mensuales.

Los usuarios seleccionados de Mercado Pago pueden obtener hasta 100% de reintegro en pasajes de colectivo y subte pagando con QR. El beneficio requiere activar previamente la promoción en la aplicación y cuenta con un tope de $15.000 mensuales hasta el 31 de octubre.

Naranja X ofrece 50% de reintegro en subte mediante QR con dinero en cuenta, con un tope de $5.000 mensuales. Además, mantiene otro 50% de devolución en subte, colectivo y peajes cuando se paga con tarjetas Visa de débito o crédito mediante NFC desde el celular, también con un tope de $5.000.

La fintech amplió el pago con QR a colectivos de todo el país. Hasta ahora, esta modalidad estaba disponible en el subte porteño. El importe se descuenta directamente de la cuenta remunerada, sin necesidad de realizar recargas, y la promoción por esta vía estará vigente hasta diciembre de 2026.

En total, Naranja X informa que sus distintos beneficios pueden permitir alcanzar hasta $30.000 mensuales de reintegros en transporte, combinando pagos mediante QR y NFC.

Banco Macro ofrece 20% de reintegro en colectivos y subtes pagando con QR desde MODO y utilizando dinero en cuenta. El beneficio tiene un tope de $10.000 por usuario al mes y permanece vigente hasta el 31 de diciembre.

Ripio Card ofrece 50% de descuento en viajes de colectivo y subte pagando mediante NFC desde el celular. El tope mensual depende de la categoría de la cuenta del usuario.

Los clientes de BBVA con tarjetas Mastercard pueden acceder a 100% de reintegro en viajes de subte cuando pagan mediante NFC desde el celular. La promoción tiene un tope de $25.000 mensuales y está vigente hasta el 31 de octubre.

Cuándo se acredita el reintegro

El plazo para recibir la devolución depende del medio de pago utilizado.

En billeteras como Mercado Pago y Naranja X, el reintegro puede acreditarse de manera inmediata o dentro de las primeras 24 horas hábiles, directamente en el saldo de la cuenta.

En cambio, cuando el beneficio está asociado a una tarjeta bancaria, el descuento puede aparecer en el resumen posterior a la operación, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

En todos los casos, es necesario controlar el tope mensual, ya que una vez alcanzado se deja de aplicar el beneficio durante el período correspondiente.

Con el aumento de las tarifas de transporte que rige desde octubre, estas promociones permiten reducir el costo de los viajes cotidianos, aunque el ahorro final dependerá del medio de pago elegido y de los límites establecidos por cada entidad.