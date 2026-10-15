La plataforma prepara su mayor recorte desde 2022, pese a mantener una tasa de cancelación baja y apostar por nuevos formatos de entretenimiento

Greg Peters y Ted Sarandos mantienen la previsión de ganancias para 2026 y apuestan por inversiones estratégicas para acelerar el crecimiento.

Las acciones de Netflix cayeron más del 40% en los últimos 12 meses, aunque su tasa de cancelación supera apenas el 2% en EE.UU.

Netflix recortará 1.000 puestos de trabajo, el 6% de su plantilla global, en su mayor ronda de despidos desde 2022.

Netflix atraviesa una etapa en la que sumar nuevas propuestas de entretenimiento ya no garantiza el crecimiento que esperan sus inversores, pese a conservar una base de suscriptores estable.

En ese contexto, la compañía anunció que eliminará cerca de 1.000 puestos de trabajo en todo el mundo, equivalentes al 6% de su plantilla, una semana antes de presentar los resultados del tercer trimestre.

Qué áreas de Netflix serán afectadas por los despidos

La reestructuración afectará principalmente a los equipos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, mientras que las áreas dedicadas a contenidos no concentrarán las bajas previstas.

Los co-directores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos comunicaron la decisión por correo electrónico a los empleados durante la mañana del miércoles 14 de octubre, según informó The Wall Street Journal.

"Nuestra misión, entretener al mundo, es ambiciosa, y cumplirla nos exige ser disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos", escribieron Greg Peters y Ted Sarandos en el mensaje interno.

El viernes 9 había trascendido que Netflix preparaba un ajuste cercano al 5% de su plantilla, unas 800 personas, pero la cifra definitiva fue superior y, al día de hoy, la empresa todavía no emitió un comunicado público.

Por qué Netflix despide empleados si mantiene sus suscriptores

El recorte llama la atención porque la plataforma conserva una tasa de cancelación reducida en Estados Unidos, lo que diferencia esta situación de otras crisis vinculadas con la pérdida de clientes.

Según Antenna, consultora especializada en medir altas y bajas de suscripciones estadounidenses, Netflix registra una tasa de cancelación de poco más del 2%, la más baja de toda la industria.

La dificultad está en aumentar el tiempo que los usuarios dedican a mirar contenidos y conseguir que ese consumo impulse el negocio, mientras los inversores exigen resultados superiores.

Durante el último año, la empresa incorporó canales en vivo, paquetes combinados con otros servicios de streaming, podcasts en video, programas de creadores de YouTube, deportes y eventos transmitidos en directo.

Sin embargo, esas iniciativas todavía no habrían alcanzado el ritmo de expansión que espera el mercado, en un escenario donde la acción de Netflix perdió más del 40% de su valor durante los últimos 12 meses.

Qué espera Netflix de sus inversiones y cómo se compara con 2022

A comienzos de octubre, el co-CEO Ted Sarandos reconoció que la compañía necesitaba acelerar su desempeño comercial para alcanzar sus objetivos de crecimiento.

"En general, no estamos creciendo tan rápido como yo quiero, y estamos trabajando para que eso sea más rápido", afirmó Ted Sarandos durante la conferencia.

En el mensaje interno, los co-CEO Greg Peters y Ted Sarandos defendieron la continuidad de las inversiones en iniciativas estratégicas y señalaron que será necesario revisar prioridades para distribuir mejor los recursos disponibles.

Los ejecutivos aseguraron que Netflix seguirá "invirtiendo agresivamente en áreas de alto impacto" y explicaron que esa estrategia requiere "tomar decisiones focalizadas en todo el negocio para seguir cumpliendo con nuestros miembros, socios, empleados e inversores".

Netflix aseguró que mantiene su previsión de ganancias para todo 2026, un dato que apunta a un ajuste motivado por las dificultades para acelerar el crecimiento, y no por un agujero financiero inmediato.

La reestructuración se produce mientras Disney y Amazon también reducen sus plantillas, en una industria del entretenimiento donde varias compañías compiten por captar la atención de las mismas audiencias.

El antecedente más cercano en Netflix se remonta a junio de 2022, cuando despidió empleados después de registrar su primera pérdida trimestral de suscriptores en más de una década.

La diferencia es que aquella crisis estuvo marcada por clientes que abandonaban el servicio, mientras que ahora el desafío consiste en conseguir que quienes permanecen aumenten su consumo.