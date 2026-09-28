La competencia llevó a que cada plataforma ofrezca distintos planes según calidad de imagen, cantidad de dispositivos y presencia o ausencia de anuncios

El contenido deportivo con Pack Fútbol es el más caro del mercado de streaming, superando en costo a las plataformas de cine y series.

Mercado de streaming en Argentina incluye Netflix, Disney+, Max y otras; los precios finales se encarecen por impuestos locales.

Amazon Prime Video es la plataforma de streaming más barata en Argentina a $5.199; Flow y DGO superan los $30.000 con fútbol.

En la Argentina, las plataformas de streaming on demand se transformaron en un gasto fijo para millones de hogares, y las diferencias de precio entre plataformas son cada vez más marcadas.

El mercado local de streaming en 2026 es dominado por Netflix, Disney+, Max (ex HBO Max), Prime Video, Paramount+, Apple TV+, Flow y DGO, además de servicios especializados como MUBI y Crunchyroll.

La competencia llevó a que cada plataforma ofrezca distintos planes según calidad de imagen, cantidad de dispositivos y presencia o ausencia de anuncios.

A esto se suman los impuestos locales —IVA de 21% y percepciones a cuenta de Ganancias— que encarecen el precio final.

Netflix, Disney+, Max, Amazon Prime: cuánto sale cada uno en la Argentina y cuál es el más caro

Hoy, la más barata es Amazon Prime Video con un plan único de $6.499 mensuales, mientras que las más caras son Flow y DGO, que superan los $30.000 en sus planes completos que incluyen el pack fútbol.

Netflix mantiene tres planes: el Básico con anuncios a $8.999, el Estándar a $14.999 y el Premium 4K a $19.999.

Disney+ parte de $9.999 en su versión estándar y llega a $12.999 en el plan Premium, con la ventaja de incluir ESPN para deportes en vivo.

Max ofrece un plan con anuncios a $5.390 y versiones sin publicidad más caras, que parten desde los $6.690.

Prime Video, en cambio, conserva un único plan de $6.499, algo que lo convierte en el más económico del mercado.

Entre las opciones más accesibles también figuran Apple TV+ a $13.750 y Paramount+ a $6.750, aunque con catálogos más acotados.

Cuáles son las otras propuestas de nicho

En el segmento de nicho, MUBI cuesta $9.999 y Crunchyroll Mega Fan $5.200, apuntando a cinéfilos y fanáticos del anime, respectivamente.

En música y audio, Spotify Individual se ubica en $4.499 y YouTube Premium ronda los $7.000.

El contraste aparece en las plataformas que incluyen fútbol. DGO ofrece el Mundial 2026 completo junto a Champions, Libertadores y la Liga Profesional, con planes que arrancan en $12.900 y llegan a más de $33.000 en su versión Total.

Flow, con el Pack Fútbol (ESPN Premium + TNT Sports), también supera los $30.000 mensuales.

Estas cifras convierten al deporte en el contenido más caro del mercado, muy por encima de las plataformas de series y cine.