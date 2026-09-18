La decisión provocó un derrumbe de 5% en los papeles de la compañía, que acumula una pérdida cercana a 24% en lo que va de 2026

Analistas de Wells Fargo citan un catálogo de contenido original más débil y una baja del 8% en la audiencia como causas.

La decisión causó un desplome del 5% en el valor de la cotización el 18 de septiembre, acumulando una pérdida de casi -24% en 2026.

Wells Fargo rebaja calificación de las acciones de Netflix y recorta precio objetivo de u$s80 a u$s57, anticipando caída del 25%.

Wells Fargo, una de las empresas de servicios financieros y bancarios más grandes y antiguas de los Estados Unidos, rebajó la calificación de las acciones de Netflix de "Equal Weight" a "Underweight".

En este sentido, la compañía recortó su precio objetivo de u$s80 a u$s57, algo que implica un potencial de caída adicional del 25%.

La decisión provocó un desplome de 5% en la acción el 18 de septiembre, que acumula una pérdida cercana a 24% en lo que va de 2026.

El analista Steven Cahall explicó que el catálogo de originales de Netflix luce más débil en el segundo semestre de 2026, con una proyección de caída de 21% interanual en las horas de visualización de los 100 títulos más importantes.

Además, la participación de audiencia general bajó 8% interanual en el primer semestre, algo que calificó como una tendencia preocupante.

Cahall recortó el múltiplo de valoración de la compañía de 21 a 15 veces utilidades proyectadas y redujo sus estimaciones de utilidad por acción para 2027 y 2028 a u$s3,77 y u$s4,52, respectivamente.

Netflix cayó cuatro días seguidos tras una dura rebaja de Wells Fargo. (Imagen creada con IA)

Cómo repercutió el anuncio en Wall Street

La rebaja se reflejó inmediatamente en la cotización: las acciones de Netflix cayeron un 5,1% intradía, hasta los u$s71,47, encadenando cuatro sesiones consecutivas a la baja y acumulando un retroceso de casi -12% en septiembre.

En lo que va del año, el título perdió cerca de -23,9%, convirtiendo a 2026 en uno de sus peores ejercicios desde el desplome de 51% en 2022.

La rebaja de Wells Fargo contrasta con el consenso más amplio de Wall Street, donde 38 de los 52 analistas que cubren Netflix mantienen recomendaciones de compra o fuerte compra.

Sin embargo, la firma advirtió que la estrategia de diversificación hacia videojuegos, podcasts y transmisiones en vivo habría debilitado la fortaleza del contenido original, que históricamente fue el motor de suscriptores.

En comparación, Disney mantiene un perfil más "impulsado por éxitos", algo que refuerza la percepción de que Netflix necesita recuperar grandes títulos para sostener su valor.

Netflix enfrenta una caída histórica en 2026 y estas son todas las causas

Las acciones de Netflix acumulan una caída cercana al 24% en lo que va de 2026, golpeadas por una combinación de factores que van más allá de la rebaja de calificación de Wells Fargo: menor engagement de usuarios, dudas sobre la estrategia de contenidos, presión competitiva y señales de desaceleración en ingresos y márgenes.

Las acciones de Netflix se desplomaron un 24% en lo que va de 2026

Uno de los principales motivos detrás del retroceso es la disminución en las horas de visualización por suscriptor, según reportes internos de la propia compañía.

Bank of America indicó que los títulos más importantes de Netflix registraron una caída de 21% interanual en horas vistas, algo que genera dudas sobre la capacidad de la plataforma para sostener el interés de su audiencia.

Además, otro dato llamativo es que las segundas temporadas de series populares pierden más de la mitad de su audiencia respecto a las primeras, un patrón que inquieta tanto a inversores como a anunciantes.

Asimismo, el mercado del streaming se volvió más competitivo con la consolidación de Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ y HBO Max, además del avance de YouTube y el video corto como alternativa de entretenimiento.

A esto se suma la disrupción de la inteligencia artificial (IA) en la creación de contenidos, que genera incertidumbre sobre la capacidad de Netflix de mantener su ventaja en producción original.

La compañía, históricamente enfocada en construir su propio catálogo, ahora explora fusiones y adquisiciones, algo que abre interrogantes sobre ejecución y riesgos de integración.

Aunque Netflix reportó ingresos por u$s12.560 millones en el segundo trimestre, con un alza de 13,4% interanual, la proyección para el tercer trimestre fue de apenas un 12% de crecimiento, por debajo de lo esperado por Wall Street.

El margen operativo cayó a 33,4% desde 34,1%, y alimentó la percepción de que la compañía ya no puede sostener la prima de valoración con la que cotizó durante años.

Morgan Stanley recortó su precio objetivo de u$s115 a u$s90 y advirtió que una subida de precios en un período estacionalmente difícil y una programación más ligera podrían haber generado más cancelaciones de suscripciones de lo habitual.

Netflix anunció que a partir de 2027 reducirá la frecuencia de su informe "What We Watched", pasando de dos publicaciones anuales a una sola.