Los recortes alcanzan principalmente a recursos humanos y tecnología y se suman a otras medidas de reorganización que Disney implementó durante el año

La compañía busca mejorar su estructura de gastos y generar recursos para financiar futuras oportunidades de crecimiento.

La medida se suma a varios ajustes previos en áreas como Pixar y ESPN, bajo la dirección del CEO Josh D’Amaro.

Disney eliminará 300 puestos de trabajo en RRHH y tecnología, como parte de una continua reorganización de personal.

Disney atraviesa una nueva etapa de reorganización interna con la eliminación de aproximadamente 300 puestos de trabajo, principalmente en recursos humanos y tecnología.

La medida se suma a otros ajustes implementados durante el año, mientras la compañía busca mejorar su estructura de gastos y generar recursos para financiar futuras oportunidades de crecimiento.

La reducción se produce bajo la conducción de Josh D’Amaro, quien asumió como CEO a principios de este año, y refleja la continuidad de una política de eficiencia que Disney ya había anticipado a sus inversores.

En qué sectores de Disney se concentran los recortes de personal

Los sectores corporativos volvieron a quedar en el centro de la reorganización de Disney, que ahora concentra la mayor parte de las desvinculaciones en dos funciones vinculadas con el funcionamiento interno de la compañía.

Recursos humanos y tecnología concentran la mayoría de las salidas, pero todavía no se conoce cuántas personas pertenecen específicamente a cada departamento ni cuáles son las ubicaciones alcanzadas por esta decisión.

La nueva ronda de desvinculaciones se produce después de varios meses de cambios en la estructura organizativa, que alcanzaron áreas administrativas y equipos vinculados con la producción de contenidos.

La llegada de Josh D’Amaro al máximo cargo ejecutivo, a principios de año, coincidió con una etapa de revisión de las operaciones internas, en la que Disney comenzó a implementar diferentes iniciativas para ajustar su plantilla.

En ese proceso también se contempló una reorganización de la división de marketing empresarial, que durante abril estuvo acompañada por un anuncio de posibles eliminaciones de hasta 1.000 posiciones laborales.

Sin embargo, aquel número representaba el límite de los recortes previstos y no una confirmación de que todos esos puestos hubieran sido efectivamente eliminados, una distinción necesaria para interpretar los anuncios posteriores.

Cuántos puestos eliminó Disney en sus anteriores rondas de despidos

La reorganización no se limitó a las funciones administrativas centrales, ya que durante julio Disney también avanzó con reducciones de personal que involucraron distintas unidades dedicadas al entretenimiento y los contenidos.

Durante ese mes, Disney redujo varios cientos de puestos de trabajo en distintas divisiones, entre ellas Pixar, ESPN, Disney Entertainment Television y sus propios estudios de producción.

Pixar y National Geographic concentraron la mayoría de las desvinculaciones de ese período, aunque no se difundieron cantidades individuales que permitan establecer el impacto específico sobre cada división involucrada.

La nueva ronda de aproximadamente 300 despidos constituye otro episodio dentro de esa secuencia, pero no existe información suficiente para determinar si vuelve a alcanzar a los mismos equipos que fueron afectados durante julio.

Al observar las decisiones de abril, julio y octubre en conjunto, aparece una sucesión de ajustes que atravesó diferentes sectores de la organización, aunque todavía no hay un balance definitivo sobre su dimensión acumulada.

Qué busca Disney con su plan de reducción de costos

Más allá de las modificaciones en su plantilla, Disney había presentado ante sus inversores una estrategia que contempla diferentes alternativas para mejorar su estructura financiera y disponer de mayores recursos para el desarrollo del negocio.

Durante agosto, en su informe de ganancias, la compañía identificó dos componentes sobre los que podía intervenir: los costos asociados al personal y los gastos generales y administrativos, conocidos como SG&A.

La empresa explicó que pretendía reducir esos desembolsos para generar capacidad adicional de inversión, con el objetivo de sostener sus oportunidades de crecimiento sin depender exclusivamente de una expansión de sus gastos operativos.

En aquella presentación, Disney aseguró que estaba "a mitad de camino" del trabajo previsto y anticipó que comunicaría nuevas novedades sobre los resultados de las iniciativas implementadas.

No obstante, el documento no establecía cuánto esperaba ahorrar mediante los despidos ni qué proporción de las mejoras financieras dependería de las modificaciones en los gastos administrativos frente a otras medidas.

Como parte de ese mismo contexto, la compañía comenzó a ofrecer paquetes de retiro anticipado a ejecutivos con una extensa trayectoria dentro de la organización, aunque no informó cuántos recibieron las propuestas.

Tampoco se conoce cuántos directivos aceptaron esas condiciones ni si los retiros anticipados están integrados formalmente en un programa único con las demás reducciones de personal anunciadas durante el año.