La compañía de ecommerce global integró una solución de pagos agénticos en el proceso completo de checkout y pagos con Shop Pay

MODO de Argentina lanza función similar con Frávega en ChatGPT, buscando liderar la tendencia de compras con IA.

La integración, que usa el protocolo WebMCP, permite a agentes como Muse finalizar pedidos en la experiencia de compra.

Shopify habilita pagos agénticos con IA, permitiendo completar compras en Shop Pay con aprobación del usuario.

Shopify, una de las principales empresas de ecommerce a nivel global, habilitó oficialmente que agentes de inteligencia artificial completen compras dentro de su plataforma.

La empresa integró la solución de pagos agénticos en el proceso de checkout y pagos con Shop Pay.

Shopify habilita pagos agénticos en su plataforma

El anuncio representa un cambio profundo en la experiencia de compra digital: hasta ahora, los agentes de IA podían buscar productos y armar carritos, pero no finalizar transacciones.

Con la extensión del protocolo WebMCP, ahora pueden leer el estado del checkout, modificar datos como dirección de envío, aplicar descuentos y completar la compra, siempre con autorización explícita del usuario.

Shopify aclaró que la confirmación humana sigue siendo obligatoria: el agente no puede ejecutar el pago sin que el comprador apruebe la operación en pantalla.

La integración se apoya en Shop Pay, el sistema de pago en un clic de Shopify, que almacena credenciales y direcciones para agilizar las transacciones.

Shopify integró pagos agénticos en todo el proceso de compra en su plataforma

Esto permite que agentes como Muse, de Meta, o Instinct, trabajen directamente dentro del navegador del comprador y completen pedidos de manera estructurada, sin depender de capturas de pantalla ni scraping de páginas web.

La compañía también destacó que el sistema está diseñado para cumplir con requisitos de seguridad como 3D Secure, devolviendo el control al usuario en caso de autenticaciones adicionales.

El CEO de Shopify, Tobias Lütke, describió la alianza con Meta como "una forma fácil y agradable de comprar y pagar con Muse".

Por su parte, Mark Zuckerberg celebró que la integración permitirá que los usuarios encuentren más productos y que las tiendas vendan más, anticipando nuevas asociaciones similares.

El movimiento contrasta con la estrategia de Amazon, que bloqueó al agente Muse en su marketplace alegando problemas de identificación y seguridad en la captura de credenciales.

Shopify, en cambio, busca posicionarse como el estándar de referencia en comercio con agentes, apoyándose en el Universal Commerce Protocol (UCP), desarrollado junto a Alphabet y otros socios, para estructurar catálogos y checkouts de manera que los agentes puedan interpretarlos sin fricciones.

Así funciona la nueva función de Shopify que permite comprar con agentes de IA. (Imagen creada con IA)

Argentina avanza en pagos agénticos con MODO

En la Argentina, MODO, la billetera de los bancos, presentó su nueva funcionalidad que permite a los usuarios buscar, comparar y comprar electrodomésticos y productos de Frávega directamente desde ChatGPT.

La iniciativa debutó con Frávega como primer comercio aliado. Los usuarios pueden buscar productos, recibir reseñas y recomendaciones personalizadas de ChatGPT y completar la transacción directamente en la plataforma, utilizando el botón de pago de MODO o la aplicación bancaria vinculada.

"Creemos que el usuario va a migrar hacia las compras y pagos dentro de los agentes de inteligencia artificial, y nos propusimos ser líderes en esta tendencia", sostuvo Rafael Soto, CEO de MODO.

El CEO explicó que la estrategia apunta a construir estándares abiertos para que cualquier comercio pueda integrarse a la solución, con un despliegue progresivo que incluirá nuevas categorías y marcas.

La visión de MODO es que la experiencia de compra se vuelva más natural y eficiente, al integrar en un solo flujo aristas clave como:

Catálogos

Logística

Promociones bancarias

Recomendaciones inteligentes en un solo flujo

Soto también destacó que la inteligencia artificial permitirá redefinir el modelo de promociones en un contexto de desaceleración de la inflación.

"El 20% de descuento es una rareza en la Argentina; cualquier extranjero se sorprende. Hoy, hay que ir hacia promociones más inteligentes, personalizadas y sostenibles, que aumenten las ventas sin destruir la rentabilidad", resaltó.