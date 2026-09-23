MODO inauguró el comercio agéntico en la Argentina, primereando a bancos, billeteras y tarjetas. Selló una alianza con Frávega para que cualquier usuario pueda buscar un producto y comprarlo desde ChatGPT, un servicio que estará listo en los próximos días.

De esta forma, los bancos argentinos que forman parte de la billetera serán las primeras entidades con la función de compra y pago agénticos disponibles para el público, un hito para la región.

Cómo funcionan los pagos agénticos de MODO

En una prueba para la prensa, Rafael Soto, CEO de MODO, presentó la solución de comercio agéntico, que tendrá a Frávega como primer merchant habilitado.

Según el directivo, la billetera desarrolló un plugin que esperaba el OK de OpenAI para que los usuarios argentinos puedan sumarlo. Según confirmó iProUP, el MODO estrena el comercio agéntico en Argentina: quiere que compres y pagues sin salir de ChatGPT descargar.

Para usarlo, simplemente hay que ingresar a la página de Plugins, buscar MODO y conectarlo. Luego, solo bastaría con decir "Quiero comprar con @MODO una notebook" y el sistema:

Mostrará las opciones disponibles para comparar y elegir

Pedirá el mail con el que se registró en Frávega

Desplegará el domicilio de entrega y las opciones de envío

Finalmente, mostrará un QR para escanearlo con MODO y abonar

Según Soto, la estrategia está relacionada con estar "presente en todas las ocasiones de pago de los argentinos". Y ejemplificó: "Las personas interactuaban con Google y de una manera visual. Recientemente, mueven todas sus interacciones hacia los chats conversacionales".

MODO desarrolló un plugin de comercio agéntico en ChatGPT

"Cuando un usuario hace una compra, en la mayoría de los casos pasa por ChatGPT, mantiene una conversación, obtiene recomendaciones, etcétera. Después hace la compra en el comercio. Tenemos que dar un salto. Buscamos integrar ambas cosas en una misma conversación", completó.

Soto destacó que hay bancos y tarjetas que ya "anunciaron pilotos", pero "todavía no hay casos en producción". Así, es pionera en la región en hacer realidad el comercio agéntico para todos sus usuarios.

"En marzo nos convertimos en la primera empresa latinoamericana en tener nuestra propia aplicación o plug-in disponible en ChatGPT para consultar promociones y beneficios de bancos y comercios del ecosistema. A partir de ahí, el consumidor empezó a interactuar en tiempo real con un asistente de IA que lo acompaña a buscar, comparar y decidir qué comprar", remarcó Soto.

También destacó que los datos de las cuentas y tarjetas no se comparten con OpenAI, sino que quedan dentro de MODO y aseguró que no están creando agentes que realizan pagos de manera 100% autónoma, como compras recurrentes. "Requiere la interacción del usuario para confirmar el pago porque todavía no estamos en la instancia donde le podemos dar el token a ChatGPT para que opere en nombre del usuario", justificó.

La funcionalidad hoy está disponible solo en Frávega. Pero MODO espera cerrar convenios con otros retailers en las próximas etapas.

Se puede promptear para que ChatGPT compare artículos y permita comprar sin salir del chat

"Nos gusta percibirnos como el orquestador del ecosistema. Entonces todos los comercios puedan sumarse a esta iniciativa, que nosotros llamamos Comercio Agéntico Abierto", añadió. Esos nuevos merchants podrían aparecer en los primeros meses de 2027. Por el momento, Frávega es el "caso de éxito" que usó la compañía para mostrar la factibilidad y prepararse para lo que viene.

"Entonces, vos dirás: 'Quiero comprarme unas zapatillas Nike'. Y buscará en la tienda de Nike, Sporting o Dexter, tres comercios integrados a nuestra solución de Comercio Abierto; aplicará las promociones vigentes de los bancos, incorporá las cuotas y ChatGPT hará inteligencia de toda esa información para entregarle al usuario la opción que más le convenga", adelantó.

El plan de MODO para el comercio agéntico

Los expertos coinciden en que es una jugada clave. No solo por ser el primero, sino para comenzar a construir lo que viene.

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, asegura a iProUP que "en Argentina, puede ser particularmente relevante porque la decisión de compra no depende solamente del precio, sino también del banco, tarjeta, día, descuento, tope, cuotas, financiación".

En efecto, una población acostumbrada a buscar promos para hacer rendir sus ingresos gana agilidad con una solución de este tipo. Según el experto, "ahí el agente tiene una ventaja clara frente al buscador tradicional".

En este sentido, Mercado Libre es el e-commerce del país con mejor posicionamiento en buscadores (SEO): cada búsqueda de un producto en Google lleva al unicornio. Al pegar primero en ChatGPT, MODO quiere ser la primera opción en las respuestas de la IA mediante la optimización en motores generativos (GEO).

"Stock, precios, especificaciones, promociones, financiación y logística tienen que ser legibles por máquinas en tiempo real. Eso es precisamente lo que plantea el proyecto de MODO", advierte Chaves del Valle.

Por su parte, Diego Kupferberg, experto en emprendimientos digitales y CEO de API Hub de Negocios, destaca que la billetera "tiene un activo diferencial para este contexto: detrás están los bancos, es decir, identidad validada, cuentas reales y confianza regulatoria".

Según el analista, el gran desafío para las entidades financieras será pasar de diseñar pantallas a trazar cómo aparecen y se describen dentro de una respuesta del chat. Asegura que "las apps van a quedar para las operaciones de mayor complejidad, mientras que muchas transacciones simples y recurrentes van a migrar hacia interfaces conversacionales".

Por último, Chaves del Valle plantea que "Internet llevó el comercio del local a la pantalla. El comercio agéntico puede llevarlo de la pantalla a la conversación. Cuando eso ocurra, el activo estratégico ya no será necesariamente tener la app más utilizada, sino ser la infraestructura elegida cuando el agente decide cómo ejecutar la intención del usuario".

El próximo paso será, según Kupferberg, una banca que utilice todos los datos que posee para anticiparse a lo que requerirá el usuario. "Pasar de ofrecer productos a resolver situaciones: avisar que conviene renovar un seguro, reprogramar una deuda o aprovechar una promoción para una compra recurrente", concluye.