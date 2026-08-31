Más de 25 empresas impulsan una alianza para establecer reglas para el comercio agéntico, un mercado que podría alcanzar u$s5 billones en 2030

Esta alianza, con más de 25 firmas, definirá cómo agentes de IA gestionarán compras y el flujo de dinero futuro.

La APA aborda identidad, autorización y fraude en el comercio agéntico, valuado en u$s3-5 billones para 2030.

Visa, Mastercard y Fiserv crean la Agentic Payments Alliance (APA) para estandarizar pagos autónomos de IA.

Visa, Mastercard y Fiserv, junto a más de 25 compañías, crearon la Agentic Payments Alliance (APA), una alianza que busca establecer estándares para que los agentes de IA puedan realizar pagos y compras de forma autónoma.

La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas que enfrenta el comercio agéntico: cómo identificar, autorizar y controlar a una IA que actúa en nombre de una persona o una empresa.

El comercio agéntico plantea un nuevo escenario en el que un agente de IA, sin necesidad de intervención humana, puede buscar productos, comparar precios y condiciones y completar la operación siguiendo instrucciones previamente establecidas.

Por ejemplo, un usuario podría indicarle a un agente que compre un determinado producto hasta cierto precio. La IA se ocuparía de encontrar la alternativa disponible y realizar el pago, siempre dentro de los límites autorizados.

El problema aparece cuando estos sistemas deben interactuar con bancos, tarjetas, comercios y billeteras digitales. Para que funcionen a escala, necesitan reglas comunes que permitan saber quién es el agente, quién lo autorizó y qué puede hacer con el dinero del usuario.

El mercado potencial explica el interés de las grandes compañías. Según McKinsey, una de las principales consultoras de estrategia empresaria, el comercio agéntico podría alcanzar entre u$s3 billones y u$s5 billones para 2030.

Visa, Mastercard y Fiserv, junto a más de 25 compañías, crearon la Agentic Payments Alliance (imagen elaborada con inteligencia artificial)

Cual es el objetivo de la nueva alianza

La APA trabajará inicialmente sobre cinco áreas:

identidad y autorización de agentes

investigación

prevención del fraude

programas de fidelización

incidencia regulatoria.

La identidad será uno de los puntos centrales de la alianza. Un sistema deberá poder diferenciar a un agente legítimo de un programa que intente hacerse pasar por otro y, al mismo tiempo, determinar qué operaciones tiene permitido realizar.

El fraude también representa un desafío ya que la IA puede ejecutar operaciones mucho más rápido que una persona, por lo que los sistemas de seguridad tendrán que detectar comportamientos sospechosos sin bloquear automáticamente compras legítimas.

Por otro lado, si un agente compara precios, descuentos y puntos antes de realizar una compra, los beneficios de cada comercio deberán poder ser interpretados por distintos sistemas.

Visa, Mastercard y Fiserv aportan escala y experiencia en pagos, mientras que las empresas tecnológicas y de activos digitales pueden aportar infraestructura y nuevos modelos de operación.

Sin embargo, todavía quedan preguntas sobre quién será responsable cuando un agente cometa un error, realice una operación fraudulenta o interprete mal una instrucción.

Por ahora, la alianza se encuentra en una etapa inicial y sus áreas de trabajo representan objetivos, no estándares definitivos. Su desafío será conseguir que las reglas que desarrolle sean adoptadas por comercios, bancos, desarrolladores y otros actores del ecosistema.

Si lo logra, la Agentic Payments Alliance podría convertirse en uno de los espacios que definan cómo se mueve el dinero cuando las compras dejan de ser ejecutadas directamente por personas y pasan a manos de agentes de IA.