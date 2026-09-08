El anuncio representa la mayor apuesta de la compañía en inteligencia artificial de consumo. Todo lo que permite hacer el agente

Acciones de Meta mostraron volatilidad tras el debut de Muse, reflejando entusiasmo e incertidumbre sobre costos y rentabilidad.

Las acciones de Meta reaccionaron con volatilidad tras el lanzamiento de Muse, el nuevo agente de inteligencia artificial personal de la firma, diseñado para ejecutar tareas bajo las órdenes del usuario y convertirse en un asistente integral de la vida cotidiana, y sus acciones reaccionaron con volatilidad tras el lanzamiento.

Los papeles de la firma comenzaron la jornada con una suba inicial cercana a 1%, pero luego retrocedieron y cerraron en terreno negativo, reflejando tanto el entusiasmo por la innovación como las dudas sobre su impacto financiero inmediato.

El anuncio de Meta representó la mayor apuesta de la compañía en IA de consumo, en un contexto en el que la confianza y la privacidad se vuelven factores decisivos para su adopción.

Muse se diferencia de otros asistentes virtuales porque, además de responder preguntas, actúa directamente en nombre del usuario. Puede:

Enviar correos electrónicos

Reservar viajes

Pagar facturas

Llenar formularios

Convertir recetas en listas de compras

Realizar transacciones online

Esta última opción es posible gracias a la integración con Stripe Link, que incluye protecciones de compra como devoluciones sin cargo y cobertura por artículos dañados o perdidos

La plataforma también prepara soporte para Shopify Shop Pay y 1Password, ampliando su ecosistema de pagos seguros.

Meta lanzó Muse, un asistente de IA que puede pagar tus facturas y reservar tus viajes por sí sola

Acciones de Meta reaccionan con volatilidad al lanzamiento de Muse

El debut del agente de IA personal generó una fuerte expectativa en el mercado. Durante la jornada del 8 de septiembre, las acciones de la compañía en el Nasdaq (META) llegaron a subir alrededor de un 1% en las primeras horas de negociación, impulsadas por el entusiasmo de los inversores ante la posibilidad de que Muse se vuelva un producto disruptivo en el rubro de asistentes digitales.

Sin embargo, hacia el cierre de la sesión, los papeles retrocedieron y terminaron con una caída del –0,53%

Más allá de la reacción inmediata, bancos de inversión como Bank of America mantienen una visión alcista sobre Meta. El analista Justin Post reiteró su recomendación de compra y fijó un precio objetivo de u$s810 por acción, lo que implica un potencial de alza cercano al 32% respecto a agosto.

El argumento central es que Muse Spark 1.3, el motor detrás del agente, mejora la eficiencia de los modelos de IA, lo que podría traducirse en menores costos de inferencia y mayor rentabilidad en el negocio publicitario.

La volatilidad refleja que los inversores aún evalúan el equilibrio entre innovación y costos. Muse requiere una infraestructura robusta de centros de datos y chips MTIA, lo que incrementa el gasto en IA.

El riesgo consensuado es que los costos crezcan más rápido que los ingresos, comprimiendo márgenes en el corto plazo. Además, persisten dudas sobre la aceptación de los consumidores, especialmente tras los cuestionamientos regulatorios que enfrenta Meta en Estados Unidos y Europa.

Los diferenciales del nuevo agente de Meta

El motor detrás de Muse es Muse Spark 1.3, un modelo que mejoró la eficiencia respecto a versiones anteriores, con 20% menos de llamadas a herramientas y 25% menos uso de tokens, además de alcanzar altos puntajes en benchmarks de programación y recuperación de contexto a gran escala.

Muse funciona sobre Muse Secure VM, una máquina virtual dedicada que garantiza privacidad y seguridad, alojando tanto al agente como los datos del usuario.

El servicio se lanza inicialmente en Estados Unidos para mayores de 18 años, disponible en muse.ai, aplicaciones móviles para iOS y Android, y también en WhatsApp, con planes de extenderse a las gafas inteligentes de Meta.

Habrá un modelo gratuito y dos planes pagos: Power (u$s20 mensuales) y Maximum (u$s100 mensuales), con un sistema de alertas que avisa antes de aplicar cargos adicionales.

La compañía subrayó que Muse fue diseñado para ser simple y accesible, sin necesidad de conocimientos técnicos. El usuario mantiene el control sobre qué accesos concede y puede decidir el nivel de autonomía del agente.

Muse no solo ejecuta tareas inmediatas, sino que también ayuda a planificar metas de largo plazo, coordinando recursos y tiempo, y continúa el trabajo incluso cuando la aplicación está cerrada.