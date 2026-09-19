La inteligencia artificial avanza en todas las actividades cotidianas. Pero hay una en la que promete ser verdaderamente revolucionaria: los pagos.

El uso más común de la IA es conversacional: pedidos a través de un chat que buscan realizar una acción. Pero los agentes van más allá: permiten crear acciones que persiguen un objetivo en base a determinadas reglas.

La palabra clave es autonomía. La banca y el comercio próximamente ejecutarán órdenes preestablecidas por el usuario con casi nula interacción

En este contexto nace Nuez.app: el primer "neobanco" agéntico creado en Argentina, que propone desarrollar la infraestructura básica para que la IA pague en nombre del usuario.

El plan de Nuez, el "neobanco" agéntico

Nuez.app comenzó como iniciativa de Hernán Gips, desarrollador reconocido en el sector y con pasado en Trust Wallet, la billetera sin custodia de Binance.

Más tarde se sumó Sebastián Camiser como CMO, otro ejecutivo con recorrido en el espacio de los activos virtuales, recientemente encargado del desembarco de Kraken en Argentina luego de su paso por Buenbit.

Las claves de Nuez.app, el primer banco de agentes de IA argentino (generado con IA)

"Hernán venía trabajando en esto un poquito antes que yo. Identificamos una necesidad muy clara: en todas las industrias, la IA está tomando terreno en prácticamente todos los procesos de la empresa y los agentes se vuelven cada vez más relevantes", confía a iProUP Camiser.

Según el ejecutivo, hay un gran avance en la creación de agentes en numerosos ámbitos corporativos, pero no "está resuelto" cómo implementarlos para la gestión del dinero, pagos e inversiones.

"Nuez es la plataforma que dota de infraestructura financiera a los agentes. Hoy no estamos creando los agentes, sino la plataforma financiera que necesitan para pagar, cobrar, etcétera", revela.

Se trata de una plataforma que, de acuerdo con el directivo, "se conectará con una API y un MCP, ofrecerá un backend y sumará diferentes módulos: wallet, inversiones, tarjetas, etcétera. Así, vas a poder pedir un código de tarjeta prepaga para hacer un pago automático que obtenga fondos de tu billetera o transferir dinero a una cuenta para pagar las expensas".

El servicio que ofrece Nuez se puede conectar a los principales modelos (ChatGPT, Claude, Gemini) para crear agentes que actúen de manera autónoma. Además, permiten establecer un umbral de aceptación: las operaciones de hasta cierto monto se ejecutan automáticamente; pero si superan ese límite, hay que confirmarlas a través de una notificación de WhatsApp.

"Nuestra visión es ser el neobanco de los agentes de IA", dispara Camiser, quien cree que Nuez ofrecerá estos servicios antes de que las grandes billeteras ingresen en este mercado y de forma abierta, sin apelar a ecosistemas cerrados.

Los primeros pasos de Nuez

Por el momento, Nuez abrió una waitlist para que los desarrolladores interesados puedan probar el servicio que hoy permite:

Abrir una cuenta virtual (CVU) para conectarse al sistema financiero

Fondear esa cuenta con pesos desde cualquier banco o billeteras

Enviar y recibir dinero

Conectar a los agentes

En las próximas semanas, Nuez lanzará oficialmente su propuesta y comenzará a trabajar con los primeros clientes para consolidar el producto. Luego comenzarán a añadir más funcionalidades.

Según el roadmap, el siguiente paso será habilitar el módulo para abonar servicios. "El mismo sistema que se utiliza para pagos de facturas, te trae el número de cliente, el monto, el vencimiento", revela Camiser.

Así, añade, "si el agente tiene acceso a tu correo electrónico, cada vez que te llega una factura, la registra y la agenda. Entonces, el día que venza o el momento que le indiques al agente, te preguntará si la querés pagar".

Otro de los módulos en carpeta es el de inversiones. Así, una plataforma que tenga licencia ante el regulador bursátil podrá configurar agentes que operan activos financieros en base a reglas que sigan una estrategia particular, productos de renta fija e incluso lending.

La tercera pata es la emisión de tarjetas prepagas para que los agentes las utilicen.

"Vamos a tener la posibilidad de crear tarjetas prepagas de un solo uso para quienes deseen abonar en tiendas en las que no se quieran dejar los datos de la tarjeta", anticipa el CMO de Nuez.

Criptomonedas y expansión internacional de Nuez

También está en el plan ofrecer servicios cripto. Por ahora, desarrollaron el proceso off-ramp –convertir activos virtuales a pesos–, pero también habilitarán el mecanismo inverso y de intercambio entre divisas digitales.

Los cofundadores de Nuez.app: Hernán Gis (CEO) y Sebastián Camiser (CMO)

"Por ejemplo, tengo 10 USDT y puedo pedir que se envíe a otro usuario $5.000. Pero la idea es que, así como está la cuenta en pesos, haya una cuenta en stablecoins para transferir desde la cuenta fiat o la de cripto", agrega Camiser.

Una vez que se desplieguen los servicios en la Argentina, la compañía espera expandir sus servicios al resto de la región, comenzando por Brasil, México y Colombia. "Nuestro primer objetivo es Latinoamérica. Y ya siendo más ambiciosos, podríamos pensar en Europa o EE.UU.", anticipa.

También esperan integrarse a sistemas de ecommerce locales que abran sus plataformas para participar del comercio agéntico, otra de las grandes tendencias que protagoniza la IA. Y que promete, por ejemplo, buscar la mejor oferta de un producto o reconocer cuando comience a faltar algún artículo de consumo habitual antes de que se quiebre el stock.

Se trata de un segmento que, según Market&Markets, representará u$s3.990 millones en Latinoamérica para 2030, de los cuales Argentina concentrará u$s575.200 millones.

El desafío para Nuez será acompañar al ecosistema financiero local para la próxima fase de la IA en las finanzas: dejar de ser asistentes para convertirse en actores de la agent economy con autonomía para gestionar mejor el dinero, los pagos agénticos y las inversiones.